Redfin informa una caída en las ventas de viviendas pendientes en EE. UU. 🚩

Según la empresa de corretaje inmobiliario residencial Redfin (RDFN.US), las ventas de viviendas pendientes en EE. UU. cayeron un 3,4 % interanual durante las cuatro semanas que finalizaron el 11 de mayo. "Las nuevas publicaciones siguen en aumento, lo que permite a algunos compradores conseguir ofertas. La incertidumbre económica y los altos costos frenan las ventas de primavera", comentó Redfin, señalando un aumento de la oferta y una desaceleración del mercado. Las acciones de Redfin han caído casi un 90 % desde su máximo histórico alcanzado en 2021, cuando cotizaban cerca de 100 USD por acción. Fuente: xStation5

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