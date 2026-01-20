Renault regresa a la industria de defensa

Tal como anunció la dirección de la compañía, Grupo Renault volverá a figurar entre los fabricantes de armamento en Europa. El sector automotriz europeo lleva años bajo presión por factores macroeconómicos adversos, y Renault no ha sido la excepción.

La compañía francesa muestra un desempeño relativamente mejor que otros fabricantes europeos. En 2024, reportó un margen operativo récord de 7,6% y ingresos por EUR 56.000 millones. Las estimaciones para 2025 apuntan a una desaceleración del crecimiento de los ingresos y a una leve caída del margen. La compleja situación del sector también está afectando a la empresa, lo que plantea la pregunta: ¿ha encontrado la administración una forma de romper el estancamiento en valoración y resultados?

El portafolio de Renault ya está altamente diversificado. Produce vehículos de pasajeros en casi todos los segmentos, vehículos comerciales, camiones, además de una amplia gama de baterías y sistemas de propulsión eléctrica. A estos productos se espera que se sumen ahora drones bajo la marca “Chorus”.

No todos los detalles del nuevo contrato son públicos, lo que sugiere que podría tener alta relevancia para el Ministerio de las Fuerzas Armadas de Francia. Las primeras entregas de drones al ejército francés están previstas para mediados de 2026. Si la compañía cumple las expectativas, podría asegurar un contrato a 10 años por un valor de EUR 1.000 millones.

Los acuerdos preliminares apuntan a una producción objetivo de 600 drones mensuales, lo que equivale a cerca de 7.000 unidades al año. Bajo un contrato de EUR 1.000 millones, esto implicaría un precio unitario aproximado de EUR 13.000–14.000. Desde una perspectiva de ingresos, estas cifras no resultan especialmente llamativas; sin embargo, dado que los sistemas de armamento suelen tener márgenes entre 3 y 4 veces superiores a los de los automóviles, el contrato podría incrementar de forma relevante la rentabilidad de la compañía.

Esta diversificación pone de relieve la transformación estructural que está teniendo lugar en la industria europea y en la economía en general.

Renault – gráfico diario (D1)

Las valoraciones de la compañía han atravesado un período complejo, defendiendo recientemente nuevamente el nivel de los EUR 30. Solo la noticia de su expansión fue suficiente para impulsar una alza superior al 4%. La pregunta ahora es si se trata de un rebote temporal o si podría marcar el inicio de un cambio de tendencia.

