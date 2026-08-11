¿Sigue siendo momento de Nvidia? La acción que va detrás del mercado en 2026

¿Qué puede exigir el mercado a una empresa que aumenta sus ingresos un 85% y aun así no lidera a su propio índice? Nvidia (NVDA.US) se encuentra en esa paradoja. El negocio continúa creciendo a una velocidad extraordinaria, pero la cotización ya no responde como en los primeros años del ciclo de inteligencia artificial. La explicación no está necesariamente en un deterioro operativo. Está en la distancia entre una compañía excepcional y unas expectativas todavía más excepcionales.

Nvidia frente al Nasdaq 100 y el S&P 500

Antes de valorar si Nvidia va detrás del mercado conviene definir qué mercado se utiliza como referencia. Con el cierre del 10 de agosto, la acción acumulaba aproximadamente un 16,7% en 2026. El Nasdaq 100 avanzaba alrededor de un 17,3%, de modo que Nvidia quedaba ligeramente rezagada frente al índice tecnológico. Sin embargo, el S&P 500 ganaba aproximadamente un 13,3%, por lo que la compañía seguía por delante del mercado estadounidense en general. El título es correcto frente al Nasdaq 100, pero no frente a todos los índices.

El contraste entre bolsa y negocio resulta llamativo. En el primer trimestre del ejercicio fiscal 2027, terminado el 26 de abril, Nvidia obtuvo ingresos de 81.615 millones de dólares, un 20% más que en el trimestre anterior y un 85% más que un año antes. El centro de datos aportó 75.246 millones, el 92% del total, con un crecimiento interanual del 92%. La empresa no está atravesando una desaceleración convencional. Lo que está cambiando es la forma en que el mercado valora cada nuevo dólar de crecimiento.

Redes se convierte en una pieza cada vez más importante

Dentro del centro de datos aparece una señal especialmente relevante. Los ingresos de computación alcanzaron 60.400 millones de dólares y los de redes 14.800 millones. Esta última partida creció un 199% interanual. Nvidia ya no vende únicamente procesadores gráficos. Su ventaja competitiva depende cada vez más de una plataforma que integra aceleradores, interconexión, sistemas y software. Esa arquitectura reduce el riesgo de que el cliente sustituya una pieza de forma aislada, porque la productividad del conjunto depende de cómo trabajan todos sus componentes.

La nueva estructura de información de la compañía también ayuda a entender el negocio. Nvidia separará centro de datos y computación en el borde. Dentro del primero distingue a los grandes proveedores de nube de los clientes de inteligencia artificial, industria, empresas y proyectos soberanos. En el último trimestre, aproximadamente la mitad de los ingresos de centro de datos procedió de hyperscalers y la otra mitad de una base más diversificada. Esa distribución no elimina la concentración, pero muestra que la demanda ya no depende exclusivamente de tres o cuatro compañías tecnológicas estadounidenses.

La guía del segundo trimestre eleva el listón

La guía para el segundo trimestre fiscal eleva todavía más el listón. Nvidia espera 91.000 millones de dólares de ingresos, con un margen de variación del 2%, y un margen bruto cercano al 75%. La previsión no incluye ingresos de computación para centros de datos en China. Esto significa que la dirección está proyectando crecimiento secuencial incluso sin contar con un mercado que antes tenía un peso relevante. Los resultados se publicarán el 26 de agosto y serán el próximo examen decisivo para la tesis.

¿Por qué una trayectoria así no garantiza una ventaja clara frente al índice? Porque la bolsa descuenta el futuro, no remunera el pasado. Una empresa cuyo beneficio se multiplica puede quedar rezagada si el mercado esperaba todavía más, si el precio ya incorporaba varios años de expansión o si otros sectores comienzan a ofrecer sorpresas positivas desde valoraciones inferiores. En 2026 la subida de la renta variable se ha ampliado hacia industriales, energía, financieras y compañías de menor capitalización. Nvidia puede seguir creciendo con fuerza mientras su liderazgo bursátil relativo se modera.

La valoración ofrece una lectura más razonable que hace unos meses, pero no es baja en términos absolutos. Con una capitalización cercana a 5,3 billones de dólares y un múltiplo aproximado de 33 veces el beneficio histórico, el mercado continúa asignando a Nvidia una prima considerable. Ese múltiplo no debe interpretarse de manera aislada, porque los beneficios crecen con rapidez y las estimaciones futuras pueden reducirlo. Sin embargo, cuanto mayor es el tamaño de la empresa, más difícil resulta que una nueva oportunidad modifique de forma decisiva el valor total. Una inversión que sería transformadora para otra compañía puede ser simplemente incremental para Nvidia.

Márgenes de Nvidia y riesgo de China

Los márgenes son una pieza central. El margen bruto GAAP fue del 74,9% en el primer trimestre, frente al 60,5% de un año antes, aunque la comparación está favorecida por las provisiones extraordinarias relacionadas con el H20 registradas en el periodo anterior. Para el siguiente trimestre la compañía espera mantenerse cerca del 75%. Preservar esa rentabilidad mientras aumenta el volumen indicaría que Nvidia conserva capacidad de fijación de precios y que el cambio hacia sistemas Blackwell no está deteriorando la economía del producto. Una reducción persistente, por el contrario, podría señalar mayor competencia, costes de memoria, descuentos o una mezcla menos favorable.

China representa uno de los riesgos más claros. Nvidia confirmó que no realizó envíos de productos Hopper para centros de datos a China durante el trimestre, frente a 4.600 millones de dólares un año antes. Además, su guía excluye cualquier ingreso de computación para centros de datos en ese país. Las restricciones de exportación pueden afectar no solo a los aceleradores, sino también a los productos de red que se utilizan en los mismos sistemas. La prudencia de la previsión reduce el riesgo de una sorpresa causada por China en el próximo trimestre, pero no elimina la pérdida estratégica de acceso a un mercado de gran escala.

El gasto de los hyperscalers es otro factor clave

El segundo riesgo es la duración del ciclo de inversión de los clientes. Los grandes proveedores de nube están construyendo infraestructura a una velocidad sin precedentes. Mientras la utilización, los pedidos y la monetización de servicios de inteligencia artificial avancen, Nvidia seguirá situada en el centro del gasto. Si los retornos de esos proyectos tardan más de lo previsto, los clientes podrían extender la vida de sus equipos, moderar nuevas instalaciones o priorizar chips diseñados internamente. El mercado no necesita una caída absoluta de la demanda para revisar la valoración. Bastaría con que el crecimiento pasara de extraordinario a simplemente elevado.

La competencia tampoco se limita a otros fabricantes de GPU. Los aceleradores personalizados de los hyperscalers, las soluciones de Broadcom, AMD y otros proveedores, y el desarrollo de software capaz de funcionar sobre distintas arquitecturas amenazan partes concretas de la cadena. La defensa de Nvidia es CUDA, su ecosistema de desarrolladores y la integración de red y sistemas. El debate real no consiste en decidir si alguien fabricará un chip competitivo. Consiste en determinar qué proporción de las cargas de trabajo seguirá justificando el coste y la comodidad de permanecer dentro de la plataforma completa de Nvidia.

Inversiones y recompras de Nvidia

Existe además una cuestión financiera que ha ganado importancia. En el primer trimestre, la compañía invirtió 18.600 millones de dólares en empresas privadas y fondos de infraestructura. Algunas de esas entidades desarrollan modelos de inteligencia artificial que pueden adquirir o utilizar indirectamente productos de Nvidia en la nube. Estas inversiones pueden ampliar el ecosistema y resolver cuellos de botella, pero también exigen vigilar la calidad de la demanda. Cuando un proveedor financia a participantes que después consumen su tecnología, el mercado debe separar la adopción independiente de la actividad apoyada por capital del propio ecosistema.

Nvidia dispone de recursos para asumir esa estrategia y devolver efectivo al accionista. Durante el primer trimestre destinó aproximadamente 20.000 millones de dólares a recompras y dividendos. Al cierre mantenía 38.500 millones bajo la autorización existente y el consejo aprobó 80.000 millones adicionales. Las recompras pueden resultar valiosas si la acción cotiza por debajo del valor que finalmente generan sus beneficios. No sustituyen, sin embargo, la necesidad de mantener el liderazgo tecnológico ni convierten automáticamente cualquier precio en atractivo.

Qué esperan Citi y Bank of America

Las grandes casas de análisis siguen mostrando una visión favorable, aunque sus objetivos deben leerse como escenarios. Citi reiteró en julio una recomendación de compra y un precio objetivo de 300 dólares, destacando que el calendario de productos permanecía intacto y que los acuerdos de memoria ayudaban a proteger el margen. Bank of America situó su objetivo en 350 dólares y defendió una lectura similar sobre valoración y crecimiento. Estos niveles no son datos verificables del futuro. Son conclusiones condicionadas por estimaciones de beneficios, múltiplos y ejecución que pueden cambiar con los resultados del 26 de agosto.

Análisis técnico de la acción de Nvidia

La referencia técnica puede mantenerse deliberadamente sencilla. La acción de Nvidia ha oscilado durante los últimos doce meses entre aproximadamente 164 y 236,54 dólares. El precio actual permanece por debajo del máximo, pero suficientemente cerca como para que las expectativas sigan siendo exigentes. Más importante que interpretar una media móvil aislada será observar la reacción al próximo resultado, especialmente si la guía de ingresos supera o no los 91.000 millones previstos y si el margen continúa alrededor del 75%. En una compañía de este tamaño, una variación pequeña en la perspectiva puede traducirse en decenas o cientos de miles de millones de capitalización.

Fuente: xStation5.

El escenario favorable combina tres elementos. La inversión en inteligencia artificial se mantiene, la plataforma Rubin avanza sin retrasos relevantes y los márgenes permanecen en la zona media del 70%. En ese caso, el ligero retraso frente al Nasdaq 100 podría interpretarse como una normalización tras años de liderazgo, no como un deterioro estructural. La diversificación de clientes, el crecimiento de redes y la ausencia de China en la guía aportarían margen para nuevas sorpresas.

El escenario menos favorable no requiere que la inteligencia artificial fracase. Bastaría con una moderación del gasto de los hyperscalers, mayores costes, presión competitiva o una guía que sugiera que el crecimiento secuencial se aproxima a un techo. La concentración del 92% de los ingresos en centro de datos hace que cualquier ajuste en ese ciclo tenga una repercusión directa. También aumenta la sensibilidad a la regulación comercial y a las decisiones presupuestarias de un grupo reducido de compradores de enorme tamaño.

¿Sigue siendo momento de Nvidia?

La pregunta sobre si sigue siendo momento de Nvidia no admite una respuesta basada únicamente en que la acción quede unas décimas por detrás del Nasdaq 100. El negocio ofrece cifras que pocas empresas pueden igualar, pero el precio exige que esa excepcionalidad continúe. El próximo resultado deberá demostrar que el crecimiento no procede solo de adelantar pedidos, que los márgenes resisten y que la demanda se amplía más allá de los hyperscalers. Nvidia no ha dejado de ser el eje del ciclo de inteligencia artificial. Lo que ha cambiado es que el mercado ya no premia la historia por sí misma, sino la capacidad de superar una expectativa que también crece a una velocidad extraordinaria.

_______

Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.