Microsoft acelera con Azure, pero la IA pone a prueba su flujo de caja

La principal fortaleza de Microsoft (MSFT.US) continúa estando en la nube. Azure cerró el cuarto trimestre fiscal de 2026 con un crecimiento interanual del 43% en moneda constante. La secuencia durante el ejercicio fue de 39%, 38%, 39% y 43%, mientras la guía para el primer trimestre fiscal de 2027 apunta aproximadamente al 45%.

Esto implica otros dos puntos porcentuales de aceleración y aleja, por ahora, el escenario de una desaceleración causada por saturación. El problema para Microsoft no parece ser encontrar demanda, sino disponer de capacidad suficiente para monetizarla.

La nube también concentra buena parte del crecimiento total. Intelligent Cloud aumentó sus ingresos desde US$29.900 millones hasta US$39.300 millones en el cuarto trimestre fiscal de 2026 y explicó aproximadamente el 69,5% del incremento neto interanual de ingresos de Microsoft.

Además, Intelligent Cloud ya genera US$1.500 millones más de ingresos trimestrales que Productivity and Business Processes. Mientras este último segmento alcanzó US$37.800 millones, More Personal Computing se situó en US$12.900 millones y redujo sus ingresos en US$600 millones interanuales.

La dependencia del crecimiento incremental respecto de la nube está aumentando. Por eso, Azure se ha convertido no solo en una pieza operativa, sino también en una de las principales variables para la valoración de Microsoft.

El crecimiento de Azure exige cada vez más capital

La aceleración de Azure tiene un coste. Entre el cuarto trimestre fiscal de 2025 y el cuarto trimestre fiscal de 2026, el capex pagado en efectivo aumentó un 109,6%, mientras el flujo operativo avanzó un 30%. Durante el mismo periodo, el flujo de caja libre pasó de US$25.600 millones a US$19.600 millones, una caída del 23,2%.

Microsoft sí está monetizando parte de la nueva infraestructura mediante un crecimiento más rápido de Azure. Sin embargo, el ritmo al que despliega capital continúa siendo muy superior al ritmo de expansión del flujo de caja libre.

En el cuarto trimestre fiscal de 2026, el desembolso en propiedad y equipos absorbió el 64,6% del flujo operativo, frente al 40% de un año antes. La intensidad de capital aumentó así 24,5 puntos porcentuales.

La situación, no obstante, ha mejorado frente al punto más extremo. En el segundo trimestre fiscal de 2026, esa relación llegó al 83,6%, por lo que desde entonces se ha reducido aproximadamente 19 puntos porcentuales.

El flujo de caja libre comienza a recuperarse, pero sigue bajo presión

La consecuencia del ciclo de inversión aparece claramente en la conversión de caja. El margen trimestral de flujo de caja libre se situó en 21,8% en el cuarto trimestre fiscal de 2026.

Eso supone una recuperación relevante desde el mínimo reciente del 7,2%, equivalente a 14,6 puntos porcentuales. Sin embargo, todavía se encuentra 11,6 puntos por debajo del nivel registrado en el cuarto trimestre fiscal de 2025.

Por tanto, la generación de caja está mejorando secuencialmente, pero todavía no ha recuperado la economía previa a la aceleración del gasto en infraestructura para inteligencia artificial.

La diferencia es todavía más evidente cuando se observan las estimaciones forward. Desde septiembre de 2025, los ingresos esperados para los próximos doce meses aumentaron un 21,1% y el BPA esperado un 26,6%.

En cambio, el FCF esperado para los próximos doce meses cayó desde US$75.700 millones hasta US$32.200 millones, una contracción del 57,5%. El FCF yield pasó además del 2% al 0,9%.

Este es probablemente el contraste financiero central de la tesis actual de Microsoft: el mercado espera más ingresos y más beneficios, pero una conversión mucho menor de esas ganancias en flujo de caja libre mientras continúa el despliegue de infraestructura.

La acción de Microsoft ha rebotado más rápido que los beneficios

Desde el 30 de junio hasta el 10 de agosto, las acciones de Microsoft avanzaron un 35,7%. Durante el mismo periodo, el BPA esperado para los próximos doce meses aumentó únicamente un 6,4%.

La diferencia se explica principalmente por la valoración. El P/E normalizado NTM pasó de 20,1 veces a 25,7 veces, una expansión del 27,5%. Es decir, una parte importante del rebote reciente depende de que los inversores estén nuevamente dispuestos a pagar un múltiplo más elevado por los beneficios futuros.

Aun así, Microsoft no ha regresado al nivel de exigencia observado en septiembre de 2025. La acción permanece un 2,3% por debajo de aquel nivel, mientras el BPA NTM es un 26,6% superior. Como resultado, el P/E NTM se mantiene un 22,8% por debajo.

Microsoft prácticamente ha recuperado el precio de aquel periodo con una base de beneficios considerablemente mayor.

¿Por qué Microsoft cotiza con prima frente a otras tecnológicas?

Microsoft cotiza a 25,7 veces beneficios forward, frente a una mediana de 18,8 veces para un grupo formado por Oracle, Nvidia, Alphabet, Salesforce y SAP. Esto representa una prima del 36,9%.

Esa diferencia no se explica directamente por un crecimiento de ingresos superior. El crecimiento forward esperado de Microsoft es del 18,5%, aproximadamente 1,7 puntos porcentuales por debajo de la mediana del grupo.

La diferencia aparece en la rentabilidad. Microsoft presenta un margen EBITDA del 58,5%, unos 19,7 puntos porcentuales superior a la mediana.

Los datos sugieren que la prima de Microsoft está más relacionada con la calidad, rentabilidad y visibilidad del negocio que con crecer más rápido que todos sus competidores.

Superar expectativas se ha convertido en la norma

Microsoft ha superado el consenso de BPA en 12 de los últimos 12 trimestres y también ha superado las previsiones de ingresos en 12 de 12.

La sorpresa mediana fue del 5,9% en BPA y del 1,7% en ingresos. En el cuarto trimestre fiscal de 2026, las diferencias fueron aún mayores: +11,8% en BPA y +2,7% en ingresos.

El problema de esta consistencia es que eleva constantemente la vara. Superar las previsiones deja de ser una sorpresa cuando el mercado comienza a asumir que ocurrirá casi siempre.

La expansión de infraestructura tiene respaldo comercial. El RPO comercial alcanzó US$678.000 millones, con un crecimiento del 84%. Incluso excluyendo OpenAI, el aumento fue del 25%. Aproximadamente un 30% de ese saldo debería convertirse en ingresos durante los próximos doce meses, y ese volumen crece un 37% interanual.

Microsoft indicó además que cerca del 90% de sus ingresos cloud procede de clientes ajenos a las compañías de modelos de frontera. Esto no contradice que OpenAI tenga un peso especialmente elevado dentro de los ingresos específicamente vinculados a IA: son bases de comparación distintas. La compañía continúa, además, ampliando su capacidad. Microsoft ha señalado que espera un capex superior a US$50.000 millones en el primer trimestre fiscal de 2027 y está reforzando su infraestructura y su estrategia de chips propios. La cuestión ya no parece ser si existe demanda. La pregunta es qué retorno terminará generando todo ese capital.

Microsoft guía ingresos para el primer trimestre fiscal de 2027 entre US$89.850 millones y US$90.950 millones, con un punto medio de US$90.400 millones.

El consenso de Seeking Alpha se sitúa en US$90.660 millones, apenas un 0,3% por encima del punto medio de la guía. El BPA normalizado esperado es de US$4,71, frente a los US$4,74 reportados en el cuarto trimestre fiscal de 2026.

Por ingresos, el mercado no parece exigir una sorpresa extraordinaria sobre la guía oficial. La expectativa adicional se concentra principalmente en que Azure continúe acelerando hacia aproximadamente el 45%.

Microsoft: el crecimiento está demostrado, el retorno de la IA todavía no

Microsoft ya ha demostrado que puede acelerar Azure mientras amplía su infraestructura para inteligencia artificial. Los ingresos y los beneficios esperados continúan aumentando y la visibilidad comercial sigue siendo elevada.

Lo que todavía no han resuelto los datos es cuándo ese crecimiento permitirá que el flujo de caja libre vuelva a expandirse al mismo tiempo que se mantiene un nivel de inversión extraordinariamente alto.

Mientras los ingresos y el BPA forward continúan subiendo y el FCF forward permanece bajo presión, la valoración depende cada vez más de que el mercado confíe en retornos futuros sobre un capital que todavía no aparece plenamente reflejado en la generación de caja.

Hay además una consideración contable importante. Microsoft cambió la vida útil estimada de datacenters y edificios de 15 a 25 años, lo que provoca una reclasificación parcial de leases desde financieros hacia operativos. Por ese motivo, el capex total de FY27 no será perfectamente comparable con FY26. Para analizar la conversión de caja conviene seguir diferenciando el capex contable del efectivo realmente pagado por propiedad y equipos.