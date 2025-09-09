Resultados de Oracle: ¿Qué esperar?

Oracle, gigante estadounidense de los servicios en la nube, ha construido su posición durante décadas principalmente sobre bases de datos y software empresarial, pero hoy concentra cada vez más su enfoque en el desarrollo de cloud computing e inteligencia artificial. Por un lado, Oracle sigue obteniendo una parte significativa de sus ingresos de los sistemas tradicionales de bases de datos y de las aplicaciones de negocio, mientras que, por otro, crece el peso de Oracle Cloud Infrastructure (OCI) y de los servicios SaaS. La compañía se ha convertido en uno de los beneficiarios del auge de la IA, en parte gracias a contratos de alto perfil con OpenAI y otros socios.

Los resultados financieros que se publican hoy tras el cierre de mercado no serán únicamente un informe trimestral, sino también una prueba de cómo evalúa el mercado la estrategia de Oracle en el mundo del cloud y la IA.

Fuente: Xstation

Una acción en tendencia alcista y con grandes expectativas

A corto plazo, la compañía se encuentra en una tendencia alcista muy fuerte: el precio de la acción ha subido más de un 90% desde los mínimos locales de abril, y varios bancos de inversión han elevado sus previsiones de precio, alcanzando incluso los 300–325 USD. Esto se debe a las expectativas de un mayor crecimiento de ingresos en la nube, un aumento en la cartera de pedidos y una mayor demanda de infraestructura para modelos de IA.

Al mismo tiempo, emergen voces más cautelosas. Por ejemplo, RBC Capital considera que la valoración ya es demasiado alta y apunta a una posible desaceleración del crecimiento de OCI. A largo plazo, las preguntas clave no solo se centran en los futuros contratos de IA, sino también en si la compañía podrá mantener sus márgenes ante un aumento del gasto de capital en centros de datos y equipamiento.

Reestructuración, contratos de IA y señales mixtas

En las últimas semanas también se ha hablado de despidos en Oracle, que superan las 3.000 personas principalmente en los departamentos de marketing y atención al cliente, como parte de una ola más amplia de reestructuración en la industria tecnológica.

Por otro lado, el mercado está agitado por informes sobre contratos multimillonarios potenciales con OpenAI, que entrarían en vigor en 2028 y aumentarían de manera significativa los ingresos a largo plazo en la nube. Estas señales contradictorias hacen que los resultados de hoy se analicen con especial atención. Como puede observarse en los gráficos de ingresos y métricas de valoración, el crecimiento de la compañía es estable, y las métricas —muy elevadas— se van normalizando gradualmente.

Escenarios del mercado para los resultados

El escenario base del mercado actualmente es que Oracle supere las previsiones tanto en BPA como en ingresos, muestre un fuerte crecimiento en OCI y ofrezca señales claras sobre la ejecución del acuerdo con OpenAI y otras asociaciones. En tal caso, las acciones podrían continuar su rally dinámico.

Sin embargo, si la empresa decepciona, por ejemplo, con ingresos por nube inferiores a lo esperado, comentarios más prudentes sobre márgenes y CAPEX, y falta de concreción sobre los grandes contratos de IA, dicho informe podría convertirse en un pretexto para toma de beneficios y una corrección en el precio de la acción tras las fuertes subidas de los últimos meses.

Comparación con trimestres anteriores

Cabe destacar que los resultados esperados para el primer trimestre del nuevo año fiscal Q1 FY26 —que corresponde en la práctica al segundo trimestre calendario— serán más débiles que los presentados en el periodo anterior, Q4 FY25.

En aquel momento, Oracle mostró ingresos de 15.900 millones de USD y un BPA de 1,70 USD, superiores a las estimaciones actuales de consenso de alrededor de 15.000 millones de USD y 1,48 USD de BPA. Sin embargo, esta debilidad no implica necesariamente problemas inmediatos: el cuarto trimestre tiende tradicionalmente a ser un periodo de mayores ventas para la compañía.

Aun así, el mercado estará atento a si la caída es simplemente un efecto estacional o una señal de que el ritmo de crecimiento de los servicios de nube e IA comienza a estabilizarse. Si se demuestra que las cifras más bajas son un efecto temporal, los inversores podrían ignorar la diferencia respecto al Q4.

Conclusión

Si la empresa no presenta perspectivas sólidas para los próximos trimestres, surgirán dudas de que la valoración bursátil —ya muy elevada— no cuente con un soporte suficiente en ingresos reales. En casos extremos, esto podría derivar en una corrección mayor en el sector tecnológico.

Los resultados de hoy serán, por lo tanto, una prueba clave de si el fuerte rally de las acciones de Oracle tiene fundamento en la capacidad de la empresa para expandir su negocio en nube e inteligencia artificial o si, por el contrario, la valoración se adelantó demasiado a los resultados.

_______

