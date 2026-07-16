Resultados de UnitedHealth: Una demostración de fortaleza y control de costes

Las acciones de UnitedHealth Group suben casi un 7% en las operaciones previas a la apertura del mercado, antes de la sesión del jueves en Wall Street, tras la publicación de los resultados del segundo trimestre de 2026, que superaron con creces las expectativas.
La mayor sorpresa no fueron los ingresos, sino la rentabilidad. El mercado no solo presenció la tan esperada disminución de los costos de los beneficios médicos, sino que la dirección también revisó al alza sus previsiones para todo el año.
Precio de la acción de UnitedHealth
Las acciones de la compañía se mantienen muy por debajo de los niveles de finales de 2024, pero el panorama técnico comienza a ser claramente más positivo. El cambio clave es la generación de una señal de "cruz dorada" (EMA100 y EMA200).
Fuente: xStation5
Resultados de UnitedHealth
El beneficio por acción (BPA) ajustado se situó en 6,38 dólares, frente a los aproximadamente 4,90 dólares que esperaba el mercado. Los ingresos alcanzaron los 112.000 millones de dólares, ligeramente por encima de los 111.600 millones registrados hace un año y también por encima del consenso de los analistas.
El beneficio operativo aumentó de 5.200 millones a 8.000 millones de dólares. El flujo de caja operativo ascendió a 11.100 millones de dólares.
El dato más importante del informe fue el medical cost ratio (MCR) —la proporción de las primas destinada a cubrir las prestaciones médicas—, que descendió hasta el 86,7%, frente al 89,4% de hace un año. El mercado esperaba un nivel cercano al 88,5%.
La división UnitedHealthcare generó 86.000 millones de dólares en ingresos y elevó su beneficio operativo desde 2.100 millones hasta 3.900 millones de dólares. El margen operativo mejoró del 2,4% al 4,6%.
No obstante, esta mejora de la rentabilidad se logró en parte a costa del volumen de negocio, ya que el número de clientes atendidos disminuyó en 525.000 durante el trimestre.
Optum también registró una mejora significativa. La división generó cerca de 4.000 millones de dólares de beneficio operativo y aumentó su margen en 160 puntos básicos. La dirección atribuyó este desempeño a la mejora de los resultados de Optum Insight y al uso de herramientas de inteligencia artificial.
Al mismo tiempo, la compañía reconoció que la recuperación completa del crecimiento de los ingresos de Optum será un proceso de varios años y que no se espera hasta 2028.
Previsiones de UnitedHealth
UnitedHealth elevó su previsión de beneficio por acción (BPA) ajustado para el conjunto de 2026 hasta un rango de entre 19,50 y 20,00 dólares por acción, frente a la estimación anterior de más de 18,25 dólares.
Asimismo, incrementó su previsión de flujo de caja operativo hasta alrededor de 24.000 millones de dólares y duplicó su programa de recompra de acciones hasta, al menos, 5.000 millones de dólares. En cambio, mantuvo sin cambios su previsión de ingresos, que continúa situándose por encima de los 439.000 millones de dólares.
Perspectivas de UnitedHealth
La conferencia con analistas dejó numerosas noticias positivas, aunque la situación de la compañía todavía no puede calificarse de plenamente favorable. La recuperación de la rentabilidad de UnitedHealth está avanzando más rápido de lo que anticipaba el mercado.
Los ingresos permanecen prácticamente estancados y la base de clientes continúa reduciéndose. Sin embargo, la compañía está reduciendo de forma eficaz los contratos menos rentables y recuperando el control sobre sus costes.
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