Resultados Morgan Stanley 4T: banca de inversión y gestión patrimonial lideran el trimestre

Las acciones suben 6% tras los resultados y acumulan 50,80% en 12 meses .

La suscripción de deuda saltó 93% hasta $785 millones, el mayor incremento de Wall Street, impulsada por financiamientos de IA.

Morgan Stanley cerró el 2025 con ganancias récord y superó ampliamente las expectativas de Wall Street. El banco reportó un BPA de $2,68 frente a los $2,44 esperados por analistas, impulsado por un salto del 93% en suscripción de deuda (el mayor incremento del sector) y sólidos resultados en gestión patrimonial.

Morgan Stanley supera expectativas con beneficio récord

Morgan Stanley reportó ganancias de $2,68 por acción en el cuarto trimestre, superando las expectativas de Wall Street de $2,44. El banco registró un beneficio neto anual récord e ingresos totales de $70.650 millones, también un récord histórico.

Las acciones suben un 6% en la sesión y acumulan un alza del 50,92% en los últimos 12 meses, superando ampliamente el 12,06% del índice S&P 500 Financials. El banco también anunció un aumento del dividendo trimestral de $1,00 por acción pagable el 13 de febrero.

Los ingresos del cuarto trimestre alcanzaron $17.900 millones, con la división de valores institucionales generando $7.930 millones, ligeramente por encima de los $7.890 millones esperados.

La deuda y la IA transforman el negocio

El dato más destacado del trimestre fue el salto del 93% en ingresos por suscripción de deuda, hasta $785 millones frente a los $635 millones esperados. Fue con diferencia el mayor incremento en Wall Street y coronó un año récord para ese negocio.

Bajo la dirección del CEO Ted Pick, Morgan Stanley ha incursionado agresivamente en los mercados de capital de deuda. El esfuerzo es particularmente evidente en el sector de inteligencia artificial donde la firma contrató decenas de miles de millones de dólares en deuda solo en el cuarto trimestre, incluyendo más de $27.000 millones para el centro de datos Hyperion de Meta.

Las comisiones totales de banca de inversión alcanzaron $2.410 millones, un aumento del 47% interanual. Los honorarios por asesoramiento en fusiones y adquisiciones sumaron $1.130 millones, un salto del 45% que superó ampliamente la estimación promedio de apenas 1,1% de crecimiento.

Una oleada de grandes transacciones impulsó las fusiones globales a más de $5,1 billones el año pasado, ya que la exuberancia por la IA y los recortes de tasas de la Fed alentaron a las empresas a buscar adquisiciones.

Gestión patrimonial cerca de su objetivo

La división de gestión patrimonial también brilló. Los ingresos aumentaron 13% hasta $8.430 millones en el trimestre, alcanzando un récord anual. El margen antes de impuestos fue del 31% y el margen después de impuestos del 21,3%.

El dato más relevante es el de los nuevos activos netos que alcanzaron $122.300 millones, muy por encima de las expectativas. Parte de estos flujos provino de clientes de banca de inversión que necesitaban asesoramiento patrimonial tras cerrar acuerdos.

Morgan Stanley está cerca de su objetivo de $10 billones en activos de clientes gestionados por la división patrimonial. Cerró el trimestre con $9,3 billones bajo gestión. Esta estrategia de ingresos estables basados en comisiones protege al banco frente a negocios más volátiles como trading y banca de inversión.

OPIs y perspectivas 2026

La negociación de acciones generó ingresos récord para el año, con clientes reequilibrando carteras en mercados volátiles. Los operadores de renta variable obtuvieron $3.670 millones en el cuarto trimestre, mientras que los ingresos totales por trading alcanzaron $5.430 millones, ligeramente por debajo de lo previsto.

Morgan Stanley participó en OPIs destacadas del trimestre, incluyendo BETA Technologies (aviones eléctricos), Andersen Group (asesoría fiscal) y Medline, la mayor OPI de 2025. También asesoró a Meta en su empresa conjunta con Blue Owl Capital para el campus Hyperion en Luisiana, y a Confluent en su adquisición de $11.000 millones por IBM.

El CEO Ted Pick se muestra optimista para 2026, pero advirtió sobre riesgos geopolíticos y un contexto macroeconómico complejo. El banco planea seguir invirtiendo en tecnología e integración de IA.

