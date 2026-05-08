Resumen de Mercado: Mercados atentos a los datos de empleo en EE.UU.

Los futuros de acciones operan al alza esta mañana, recuperándose tras el cierre negativo de la sesión anterior, mientras los futuros del crudo también avanzan en un entorno de elevada volatilidad. El deterioro del sentimiento de riesgo se intensificó luego de reportes de múltiples explosiones en distintas zonas de Irán, incluyendo Bandar Abbas y la isla de Qeshm. Según Fox News, citando a un funcionario estadounidense, el ejército de ese país llevó a cabo ataques sobre instalaciones militares iraníes en respuesta a ataques interceptados, aunque aclaró que dichas acciones no implican una reanudación de las hostilidades ni el fin del alto el fuego vigente. Por su parte, el Alto Mando Militar Conjunto de Irán rechazó esta postura, denunciando una violación del cese al fuego tras el ataque a un petrolero iraní en el Estrecho de Ormuz, y advirtiendo que responderá con firmeza ante cualquier agresión.

En el plano diplomático, el presidente Trump reafirmó que el alto el fuego con Irán se mantiene en pie y que ambas partes continúan negociando. El mandatario señaló además que Pakistán solicitó a Washington abstenerse de ejecutar el denominado “Proyecto Libertad” durante el transcurso de las conversaciones. Desde Irán, la cadena estatal Press TV informó que la situación en las islas y ciudades costeras adyacentes al Estrecho de Ormuz ha vuelto a la normalidad, lo que sugiere una desescalada transitoria en la zona.

En otros frentes, los resultados de las elecciones locales en el Reino Unido muestran un avance significativo del partido Reform UK, que superó los 300 escaños, mientras que el Partido Laborista y los Conservadores registran pérdidas de 220 y 108 escaños respectivamente, con el conteo aún en curso. De cara a la sesión de hoy, la atención de los inversores estará centrada en la publicación de los datos de empleo de Estados Unidos, que serán determinantes para la dirección de los mercados en las próximas horas.



Fuente: xStation5

Geopolítica: El ejército estadounidense confirmó ataques de autodefensa contra instalaciones militares iraníes en Bandar Abbas y la isla de Qeshm, tras interceptar ataques iraníes no provocados contra tres destructores en el Estrecho de Ormuz. A pesar del intercambio de fuego, Trump reafirmó que el alto el fuego sigue vigente y que las negociaciones continúan, aunque advirtió que actuará de forma más contundente si no se alcanza un acuerdo. Irán denunció una violación del cese al fuego y advirtió que responderá con firmeza. La situación se ha calmado parcialmente, con Press TV reportando el retorno a la normalidad en las costas iraníes.

Aranceles: Trump señaló que la UE deberá reducir sus aranceles a cero como parte del acuerdo comercial, con plazo límite el 4 de julio, o de lo contrario los aranceles escalarían de forma inmediata. Por su parte, el Tribunal Comercial de EE.UU. falló en contra de los aranceles globales del 10% impuestos por la administración Trump.

Divisas: El dólar se mantuvo en un rango estrecho tras la volátil sesión del jueves. El euro registró un breve impulso ante la posibilidad de un arancel del 0% condicionado al cumplimiento europeo antes del 4 de julio. La libra se benefició de un dólar ligeramente más débil en medio del recuento electoral en el Reino Unido, donde el Partido Reformista avanza con fuerza y el Labour acumula pérdidas significativas, generando presión sobre el liderazgo de Starmer. El USD/JPY se consolidó por debajo de 157,00 con la atención puesta en la visita del secretario Bessent a Japón.

Bonos: Los futuros de los UST se estabilizaron tras la venta masiva del jueves, impulsada por el alza en los precios de la energía ante las tensiones geopolíticas. Los mercados operan en un rango acotado a la espera del dato de nóminas no agrícolas (NFP), con expectativas situadas en 62.000 empleos. Los futuros del Bund también se consolidaron, mientras que los JGB subieron impulsados por la caída en los precios de la energía.

EE.UU.: Funcionarios de la Fed reiteraron una postura de cautela: Williams destacó la resiliencia del mercado laboral pese a la incertidumbre, mientras que Daly confirmó el consenso del FOMC de mantener los tipos sin cambios y descartó señales de un aumento en las expectativas de inflación a largo plazo. En el plano empresarial, la administración Trump planea incluir a directivos de grandes compañías como NVIDIA, Apple y Boeing en el viaje presidencial a China la próxima semana.

Europa: Los datos de comercio exterior alemán de marzo mostraron una balanza comercial de 14,3 mil millones de euros, por debajo de las estimaciones. De Guindos del BCE indicó que la decisión sobre tipos en junio dependerá en gran medida de si el Estrecho de Ormuz permanece abierto.

Japón: El Nikkei retrocedió desde sus máximos históricos, arrastrado por la caída de SoftBank tras los resultados decepcionantes de ARM. Sony reportó resultados del año fiscal 25/26 por debajo de estimaciones en ingresos operativos, aunque anunció un programa de recompra de acciones por 500.000 millones de yenes. Los PMI finales de abril mostraron una moderación respecto al mes anterior.

México: Banxico recortó su tasa de referencia en 25 puntos básicos hasta el 6,50%, en línea con lo esperado, con una votación dividida de 3-2.

Petróleo: Los futuros del crudo iniciaron la sesión asiática con relativa calma tras el caótico flujo de noticias vinculado a los enfrentamientos en el Estrecho de Ormuz. Con la distensión parcial confirmada por ambas partes, el WTI y el Brent redujeron parte de sus ganancias, cotizando en torno a 95,08 y 100,75 USD/barril, respectivamente.

Metales: El oro spot recuperó el nivel de 4.700 USD/oz tras la caída del jueves, favorecido por la moderación de las tensiones en Oriente Medio. El cobre a tres meses en el LME redujo sus pérdidas anteriores, cotizando en el extremo superior de su rango reciente.​​

¿Quieres saber más? Conéctate a nuestro seminario de Análisis Intraday

Análisis US100

El precio ha mantenido su estructura alcista luego de enfrentar presión bajista en la zona de soporte de los 28.633 puntos, nivel que además coincide con su media móvil de largo plazo. A nivel técnico, el indicador sigue mostrando una señal favorable, lo que permite mantener una lectura constructiva mientras el precio continúe respetando esta base. En este contexto, la resistencia clave se ubica en los máximos de la sesión anterior, en torno a los 28.944 puntos.

La dinámica de corto plazo estará definida por este nivel. Si el precio logra consolidarse por encima de los 28.944 puntos y marcar un nuevo máximo, podría extender el movimiento hacia la zona de los 29.283 puntos, correspondiente a la extensión del 261,8% de Fibonacci. En cambio, un rechazo desde esta resistencia podría llevar al precio a corregir y volver a buscar los mínimos de la sesión previa, con un punto pivote relevante en torno a los 28.542 puntos.

🔹 Punto Clave: 28.944

🔺 Escenario Alcista: 29.283

🔻 Escenario Bajista: 28.542



Fuente: xStation5

Gráfico del Día

Los metales preciosos han continuado mostrando una estructura correctiva tras el repunte desde los mínimos, que en el caso del oro alcanzó cerca de un 6%. El precio marcó un máximo en la zona de los 4.764 puntos y, desde ahí, inició una fase de corrección. Esta primera caída llevó a la cotización hacia niveles cercanos al 23,6% de Fibonacci, desde donde posteriormente se observó un rebote de recuperación más bien entrecortado.

Bajo una lectura técnica, esta secuencia sugiere la posible formación de un patrón correctivo ABC, manteniendo como referencia principal los máximos recientes en 4.764 puntos. Si el precio no logra superar esa zona y retomar la continuidad alcista, podría profundizar la corrección hacia los 4.600 puntos, nivel que coincide con el 61,8% de Fibonacci del retroceso. En cambio, una superación de los máximos semanales abriría espacio para una nueva extensión alcista, con un punto pivote relevante en torno a los 4.891 puntos.

🔹 Punto Clave: 4.764

🔺 Escenario Alcista: 4.891

🔻 Escenario Bajista: 4.600



Fuente: xStation5