- Los mercados europeos abren a la baja ante la escalada en Oriente Medio, donde Estados Unidos e Irán han intercambiado ataques militares durante seis días consecutivos
- El sector de semiconductores vuelve a estar bajo presión: STMicroelectronics cae un 5% y ASML un 3,5%
- Tomra Systems se dispara tras presentar resultados
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- El sector de semiconductores vuelve a estar bajo presión: STMicroelectronics cae un 5% y ASML un 3,5%
- Tomra Systems se dispara tras presentar resultados
Los mercados europeos abrieron a la baja este viernes, ya que la escalada de las tensiones en Oriente Medio impulsó los precios del petróleo y reavivó las preocupaciones sobre la inflación. No obstante, las ventas se han mantenido relativamente contenidas, con un sólido inicio de la temporada de resultados empresariales ayudando a amortiguar las pérdidas. El índice paneuropeo STOXX 600 retrocedía alrededor de un 0,6% en las primeras operaciones, aunque seguía encaminado a registrar una ligera subida semanal.
Estados Unidos e Irán han intercambiado ataques militares durante seis días consecutivos, aumentando el riesgo de nuevas interrupciones en los mercados energéticos globales. El repunte de los precios del petróleo ha reactivado los temores de que la inflación pueda mantenerse elevada durante más tiempo, dificultando que los bancos centrales continúen con la relajación de la política monetaria.
Los mercados europeos están mostrando un comportamiento significativamente mejor que sus homólogos asiáticos, principalmente porque los índices europeos tienen una exposición mucho menor a las grandes compañías tecnológicas de gran capitalización.
Los semiconductores vuelven a caer
El sector de semiconductores volvió a estar bajo presión, con STMicroelectronics cayendo alrededor de un 5% y ASML retrocediendo aproximadamente un 3,5%.
Los inversores están dejando parcialmente de lado las tensiones geopolíticas gracias a un sólido inicio de la temporada de resultados, especialmente por parte de los grandes bancos europeos, que impulsaron a los mercados de renta variable a comienzos de esta semana.
Al mismo tiempo, los principales estrategas se muestran cada vez más optimistas sobre la renta variable europea. Según una encuesta de Bloomberg, UBS y Deutsche Bank han elevado sus objetivos de cierre de año para el STOXX 600, citando una aceleración del crecimiento de los beneficios empresariales y la resistencia del mercado frente a los riesgos geopolíticos.
UBS se encuentra actualmente entre las firmas más alcistas sobre la bolsa europea y prevé que el STOXX 600 podría subir alrededor de un 8% hasta finales de año.
Los datos de inflación de Estados Unidos, mejores de lo esperado, han reducido la preocupación por una subida inmediata de los tipos de interés, aunque el aumento de los precios del petróleo vuelve a complicar las perspectivas inflacionistas.
Los inversores centran ahora su atención en la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) prevista para la próxima semana.
La mayoría de los economistas espera que el BCE mantenga los tipos de interés sin cambios, aunque los mercados monetarios han comenzado a descontar una mayor probabilidad de una subida de tipos más adelante este año.
El FTSE 100 de Londres bajaba alrededor de un 0,3%, mientras que el CAC 40 francés perdía aproximadamente un 0,6% y el DAX alemán retrocedía cerca de un 0,5%.
Los mercados del sur de Europa también cotizaban a la baja, con el FTSE MIB italiano cayendo alrededor de un 1% y el IBEX 35 español descendiendo aproximadamente un 0,3%.
Cotización del Euro Stoxx 50
Al analizar el gráfico de los futuros del Euro Stoxx 50, se observa claramente que la media EMA50 se ha convertido en un nivel de soporte.
Una caída por debajo del nivel de 6.216 puntos podría abrir la puerta a una corrección más prolongada, incluso hacia los 5.925 puntos, donde se encuentra la EMA200 (línea roja).
Las preocupaciones sobre la inflación y el aumento de los precios del petróleo podrían actuar como catalizadores de nuevas caídas.
Cotización del Dax 40
Los futuros del Dax 40 también caen hoy y se sitúan ligeramente por encima del nivel de la EMA200 (la línea roja), en 24.500 puntos. El RSI se encuentra cerca del nivel neutral de 44, pero en cuanto al volumen, se observa el dominio de los bajistas.
Las acciones de Tomra Systems suben un 15% tras presentar resultados
Las acciones de Tomra Systems (TOM.NO), el principal fabricante europeo de máquinas de devolución de envases, suben casi un 15% este viernes, alcanzando su nivel más alto desde finales de abril.
Los inversores han recibido positivamente unos resultados del segundo trimestre mejores de lo esperado y el crecimiento excepcionalmente fuerte de la división Collection, encargada de fabricar máquinas de devolución automática para sistemas de depósito y retorno de botellas y latas.
A nivel mundial, las máquinas de devolución de Tomra recogen más de 50.000 millones de botellas y latas vacías cada año.
Los nuevos sistemas de depósito impulsan el crecimiento de los ingresos
Los ingresos del grupo aumentaron un 25% interanual, hasta los 405 millones de euros, mientras que el EBITA ajustado creció un 30%, hasta los 57 millones de euros.
El beneficio ajustado por acción aumentó de 0,08 euros a 0,10 euros, aunque el margen bruto descendió hasta el 41,3%, frente al 44,3% del año anterior, debido a una combinación de productos menos favorable.
La división con mejor comportamiento fue, con diferencia, Collection, donde los ingresos aumentaron un 45%. Este crecimiento estuvo impulsado por la implantación de nuevos sistemas de depósito y retorno en Polonia, Portugal, Singapur y Rumanía, lo que incrementó la demanda de las máquinas de devolución de envases de la compañía.
Otro catalizador importante es el contrato anunciado recientemente por Tomra para suministrar alrededor de 1.200 máquinas de devolución automática a un importante minorista británico antes del lanzamiento del sistema nacional de depósito y retorno del Reino Unido, previsto para 2027.
Según Barclays, el mercado británico podría llegar a requerir hasta 17.000 máquinas de Tomra.
El resto de áreas de negocio de la compañía ofrecieron resultados mixtos. Los ingresos de la división Food aumentaron un 5%, mientras que los ingresos de Recycling disminuyeron un 11% debido a una menor demanda en Asia.
Tomra mantuvo sus previsiones para el conjunto del ejercicio y espera unos ingresos de la división Collection de entre 400 y 440 millones de euros en la segunda mitad de 2026, frente a los 454 millones de euros registrados durante la primera mitad del año.
La compañía también prevé unos ingresos anuales de entre 200 y 215 millones de euros para la división Recycling y de entre 340 y 360 millones de euros para la división Food.
La dirección advirtió de que las tensiones comerciales, los aranceles y una mayor incertidumbre en los mercados podrían retrasar las decisiones de inversión de los clientes.
Aproximadamente el 15% de los ingresos del grupo procede de Estados Unidos, mientras que más del 90% de las ventas estadounidenses se abastecen desde Europa, lo que deja a la compañía expuesta a posibles aranceles.
A pesar de estos riesgos, los inversores se centraron principalmente en el sólido impulso de la división Collection y en la oportunidad de crecimiento a largo plazo derivada de la expansión mundial de los sistemas de depósito y retorno de envases.
Cotización de las acciones de Tomra Systems
La acción registra hoy una subida de dos dígitos, aunque ha permanecido inmersa en una tendencia bajista de largo plazo durante varios años.
Incluso después del fuerte repunte de la jornada, los títulos todavía se sitúan aproximadamente un 5% por debajo de la media móvil exponencial (EMA) de 200 días (línea roja), considerada habitualmente como la referencia que separa las tendencias alcistas y bajistas de largo plazo.
Para los inversores alcistas, el principal desafío técnico no es únicamente superar la EMA de 200 días, situada cerca de los 117 coronas noruegas (NOK), sino también lograr una ruptura por encima del retroceso de Fibonacci del 38,2% correspondiente al último impulso bajista, ubicado alrededor de las 128 NOK.
Los niveles de soporte relevantes se encuentran cerca de las 109 NOK, que coincide con el precio de apertura de hoy, y en la zona de 98-100 NOK, donde la acción cotizaba antes del fuerte hueco alcista registrado en la sesión actual.
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