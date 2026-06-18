Resumen de mitad de sesión: El dólar alcanza su nivel más fuerte desde mayo de 2025, mientras las automotrices siguen bajo presión (18.06.2026)

Conclusiones clave El dólar estadounidense alcanzó su nivel más fuerte desde mayo de 2025 , impulsado por el tono agresivo de la Reserva Federal y un dot plot que sugiere nuevas subidas de tasas antes de finales de 2026.

, impulsado por el tono agresivo de la Reserva Federal y un dot plot que sugiere nuevas subidas de tasas antes de finales de 2026. Las acciones automotrices europeas continúan bajo fuerte presión , lideradas por BMW, debido al debilitamiento de la demanda en China, el deterioro de los márgenes y el impacto de los elevados costos energéticos.

, lideradas por BMW, debido al debilitamiento de la demanda en China, el deterioro de los márgenes y el impacto de los elevados costos energéticos. La disminución de las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán sigue favoreciendo a los mercados europeos, reduciendo la presión inflacionaria a través de menores precios energéticos, aunque los inversores mantienen cautela ante los próximos movimientos de los bancos centrales.

Mercados (Índices, Divisas y Materias Primas) Los futuros de la Eurozona repuntan mientras aumenta la divergencia regional: Los futuros de los principales índices europeos muestran una recuperación mixta, liderada claramente por el Euro Stoxx 50 (EU50: +0,82%) , acompañado de sólidas ganancias en Francia (FRA40: +0,63%) y Alemania (DE40: +0,52%) . En contraste, los mercados rezagados presionan a la periferia, con el IBEX 35 español (SPA35: -0,66%) y el WIG20 polaco (W20: -1,30%) registrando las mayores caídas.

El Euro Stoxx 50 se divide por una fuerte divergencia sectorial: Los mercados europeos muestran una elevada fragmentación. Los sectores Industrial y Tecnológico lideran las alzas, impulsados por fuertes avances de Airbus (AIR.FR: +2,43%) , Schneider Electric (SU.FR: +2,18%) y el fabricante de chips Infineon (IFX.DE: +3,57%) . Por el contrario, los sectores de Consumo Discrecional y Materiales sufren fuertes ventas, arrastrados por el desplome del sector automotriz y por la química BASF (BAS.DE: -3,29%) .

Divisas (FX): El dólar se dispara tras el giro agresivo de la Fed: El índice del dólar estadounidense ( USDIDX: +0,3% ) alcanzó su nivel más alto desde mayo de 2025 tras el inesperadamente agresivo dot plot de la Fed y la “luz verde” de Donald Trump a posibles subidas de tasas. Las divisas escandinavas ( USDSEK, USDNOK: +1,0% ) y el franco suizo ( USDCHF: +0,7% ) son las más débiles de la jornada. La libra amplió sus pérdidas tras la decisión del BoE de mantener tasas ( GBPUSD: -0,5% ), mientras que el EURUSD cayó un 0,35% hasta 1,1460 .

Energía: El petróleo se estabiliza mientras el gas natural avanza: El crudo amplió ligeramente sus pérdidas recientes, con el Brent (OIL) retrocediendo un 0,35% hasta 74,70 USD por barril , a medida que disminuye la prima de riesgo geopolítico. Por su parte, los futuros de gas natural (NATGAS) avanzaron un 1,4% .

Metales preciosos: La fortaleza del dólar golpea al oro y la plata: Los metales preciosos cotizan en rojo, afectados por el aumento de los rendimientos reales y la fortaleza del dólar. El oro (GOLD) cae un 0,3% hasta 4.244 USD por onza, mientras que la plata (SILVER) se desploma un 1,5% hasta 66,91 USD por onza. El USDIDX (gráfico semanal) cotiza en su nivel más alto desde mayo de 2025, respaldado por el dot plot agresivo de la Fed, con casi la mitad de los responsables de política monetaria anticipando una subida de tasas antes de finalizar 2026. La fortaleza del dólar ejerce presión bajista sobre el oro (línea amarilla invertida). Fuente: xStation5 Noticias corporativas Airbus desafía el deterioro macroeconómico tras mejora de recomendación: Las acciones de Airbus (AIR.FR) subieron un 2,8% hasta 192,24 € después de que Kepler Cheuvreux mejorara la recomendación a Comprar (precio objetivo: 212 €). Los analistas destacaron que la reducción de tensiones geopolíticas y la caída de los costos del combustible favorecerán al sector aeroespacial. El sentimiento también se vio reforzado por el uso de los A350 de Airbus por parte de Qantas para vuelos ultralargos y una inversión de 1.400 millones de dólares de KKR en leasing aeronáutico.

Las acciones de subieron un después de que mejorara la recomendación a Comprar (precio objetivo: 212 €). Los analistas destacaron que la reducción de tensiones geopolíticas y la caída de los costos del combustible favorecerán al sector aeroespacial. El sentimiento también se vio reforzado por el uso de los de Airbus por parte de para vuelos ultralargos y una inversión de de en leasing aeronáutico. Las automotrices siguen cayendo tras la advertencia de BMW: Una contundente advertencia sobre beneficios de BMW (BMW.DE: -4,23% hasta 59,61 €) , atribuida al colapso del mercado chino, continúa golpeando al sector automotriz. El efecto contagio arrastró a Mercedes-Benz Group (MBG.DE: -4,56% hasta 44,62 €) y Stellantis (STLAM.IT: -3,65% hasta 5,57 €) , mientras que Volkswagen (VOW3.DE: -2,45% hasta 84,42 €) también cayó después de que su junta virtual no lograra tranquilizar a los inversores.

Una contundente advertencia sobre beneficios de , atribuida al colapso del mercado chino, continúa golpeando al sector automotriz. El efecto contagio arrastró a y , mientras que también cayó después de que su junta virtual no lograra tranquilizar a los inversores. Carrefour se desploma tras advertencia de JPMorgan: Las acciones de Carrefour (CA.FR) cayeron un 6,5% hasta 15,38 € después de que JPMorgan incluyera a la compañía en su lista de vigilancia negativa antes de los resultados de julio, manteniendo una recomendación de Vender. Los analistas citan posibles revisiones a la baja de beneficios, una fuerte competencia doméstica y un entorno global más defensivo.

Las acciones de cayeron un después de que incluyera a la compañía en su lista de vigilancia negativa antes de los resultados de julio, manteniendo una recomendación de Vender. Los analistas citan posibles revisiones a la baja de beneficios, una fuerte competencia doméstica y un entorno global más defensivo. Edenred se dispara por rumores de adquisición: Las acciones de Edenred subieron más de un 16% hasta 24,07 € en París tras conocerse que la firma británica de capital privado BC Partners estudia lanzar una oferta de compra. Los analistas destacan su sólido flujo de caja y bajo endeudamiento.

Las acciones de subieron más de un en París tras conocerse que la firma británica de capital privado estudia lanzar una oferta de compra. Los analistas destacan su sólido flujo de caja y bajo endeudamiento. L'Oréal profundiza su apuesta por India con la compra de Innovist: El gigante francés de belleza L'Oréal (OR.FR) acordó adquirir una participación mayoritaria en Innovist , propietaria de marcas indias como Bare Anatomy y Chemist at Play . Innovist se integrará en la división de productos de consumo de L'Oréal, otorgándole acceso directo al mercado de belleza indio, valorado en 20.000 millones de dólares .

El gigante francés de belleza acordó adquirir una participación mayoritaria en , propietaria de marcas indias como y . Innovist se integrará en la división de productos de consumo de L'Oréal, otorgándole acceso directo al mercado de belleza indio, valorado en . Tesco cae tras unas ventas débiles en el primer trimestre: Las acciones de Tesco Plc (TSCO.UK) retrocedieron más de un 2,5% hasta 445 peniques tras reportar un crecimiento comparable de ventas en Reino Unido del 1,8%, por debajo de lo esperado. La desaceleración de la inflación alimentaria y el mal clima afectaron especialmente a su división mayorista Booker (-3,2%). Sin embargo, la compañía mantuvo su previsión de beneficio operativo para FY26/27 entre 3.000 y 3.300 millones de libras. Volatilidad sectorial en el Stoxx 50 (EU50) durante la jornada. Fuente: XTB Research Economía y Política Estados Unidos e Irán firman un histórico acuerdo preliminar de paz: El presidente estadounidense Donald Trump y el presidente iraní Pezeshkian firmaron un memorando de entendimiento de 14 puntos que pone fin a las operaciones militares y establece un período de 60 días para negociar un acuerdo definitivo. Irán permitirá el tránsito inmediato y gratuito de buques comerciales por el Estrecho de Ormuz a cambio de exenciones inmediatas de sanciones estadounidenses sobre sus exportaciones de petróleo.

El presidente estadounidense y el presidente iraní firmaron un memorando de entendimiento de 14 puntos que pone fin a las operaciones militares y establece un período de 60 días para negociar un acuerdo definitivo. Irán permitirá el tránsito inmediato y gratuito de buques comerciales por el a cambio de exenciones inmediatas de sanciones estadounidenses sobre sus exportaciones de petróleo. El Banco de Inglaterra mantiene la tasa en 3,75% en medio de la volatilidad en Oriente Medio: El Comité de Política Monetaria votó 7-2 a favor de mantener las tasas en 3,75% , con dos miembros solicitando una subida de 25 puntos básicos . Aunque la inflación general cayó al 2,8% , el banco advirtió que podría volver a acelerarse más adelante debido a la volatilidad energética y a los efectos de segunda ronda derivados del crecimiento salarial.

El Comité de Política Monetaria votó a favor de mantener las tasas en , con dos miembros solicitando una subida de . Aunque la inflación general cayó al , el banco advirtió que podría volver a acelerarse más adelante debido a la volatilidad energética y a los efectos de segunda ronda derivados del crecimiento salarial. El SNB mantiene la tasa en 0% y mejora ligeramente sus previsiones de inflación: El Banco Nacional Suizo (SNB) mantuvo su tasa de referencia en 0,0% , completando un año sin cambios en su política monetaria. A pesar del impacto energético derivado de Oriente Medio que elevó la inflación de mayo al 0,6% , ésta sigue cómodamente dentro del rango objetivo del 0%-2% . El SNB elevó ligeramente sus previsiones de inflación hasta 0,6% para 2026 y 2027 , y 0,7% para 2028 , manteniendo sin cambios las previsiones de crecimiento económico del 1,0% para 2026 .

El mantuvo su tasa de referencia en , completando un año sin cambios en su política monetaria. A pesar del impacto energético derivado de Oriente Medio que elevó la inflación de mayo al , ésta sigue cómodamente dentro del rango objetivo del . El SNB elevó ligeramente sus previsiones de inflación hasta , y , manteniendo sin cambios las previsiones de crecimiento económico del . Schlegel promete intervenir en el mercado cambiario para frenar la fortaleza del franco: El presidente del SNB, Martin Schlegel , minimizó los efectos inflacionarios de segunda ronda, pero reiteró una mayor disposición a intervenir en el mercado de divisas para evitar una apreciación excesiva del franco suizo. Los miembros del consejo destacaron la fortaleza de la recuperación doméstica, respaldada por la energía hidroeléctrica y nuclear, aunque señalaron como riesgos principales la debilidad del crecimiento global y las tensiones en Oriente Medio.

El presidente del SNB, , minimizó los efectos inflacionarios de segunda ronda, pero reiteró una mayor disposición a intervenir en el mercado de divisas para evitar una apreciación excesiva del franco suizo. Los miembros del consejo destacaron la fortaleza de la recuperación doméstica, respaldada por la energía hidroeléctrica y nuclear, aunque señalaron como riesgos principales la debilidad del crecimiento global y las tensiones en Oriente Medio. El Norges Bank mantiene una postura agresiva con la tasa en 4,25%: El banco central de Noruega mantuvo su tasa de referencia en 4,25%, pero reforzó sus mensajes sobre futuras subidas. La nueva trayectoria proyecta una tasa máxima de 4,55% hacia finales de año (frente al 4,35% previsto en marzo), con el objetivo de contener una inflación persistentemente elevada.

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.