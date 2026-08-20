Resumen de mitad de sesión: Las acciones tecnológicas e industriales lastran la cotización europea⬇️

La mayoría de los índices bursátiles europeos cotizan a la baja, y las ganancias acumuladas hasta ahora —impulsadas por una temporada de resultados muy positiva— están perdiendo fuerza ante el aumento de las preocupaciones geopolíticas.

Los principales índices, como el Stoxx 600, el DAX y el FTSE 100, están registrando ligeras caídas, lastrados por el aumento de las rentabilidades de los bonos y la baja liquidez propia del verano en los mercados, que está amplificando la volatilidad.

El principal factor que está condicionando el sentimiento del mercado fue la inesperada decisión del Tesoro de EE. UU. de duplicar sus compras de bonos a largo plazo.

Aunque esta medida provocó inicialmente una caída de las rentabilidades en el mercado de bonos, las preocupaciones de los inversores por la persistencia de la inflación y el aumento de la deuda mundial reavivaron rápidamente la incertidumbre, compensando el alivio inicial.

Mientras tanto, los precios del petróleo están subiendo con fuerza: el precio del crudo Brent ha superado los 94 dólares por barril, alcanzando máximos de tres semanas ante la preocupación por posibles interrupciones del suministro en Oriente Medio y las advertencias de EE. UU. a los países que apoyan a Irán.

Por su parte, el dólar estadounidense se debilitó notablemente, con su índice (USDIDX) cayendo hasta alrededor de 98,54 —su nivel más bajo en varios meses— como reacción del mercado a las intervenciones del Gobierno destinadas a estabilizar el mercado de bonos estadounidense.

En cuanto a la situación en el propio mercado bursátil, el sector energético es el que mejor comportamiento está registrando, junto con los sectores sanitario y de bienes de primera necesidad, que se están beneficiando directamente del desplazamiento hacia activos más seguros y del aumento de los precios del petróleo.

Sin embargo, los sectores que presentan, con diferencia, el peor comportamiento son el tecnológico y el industrial, que están ejerciendo la mayor presión bajista sobre el índice Euro Stoxx 50.

Noticias corporativas

Fuente: XTB

Las acciones de JD Sports Fashion Plc se desplomaron cerca de un 15-16 %, como reacción directa a la revisión a la baja de sus previsiones de beneficios por parte de la compañía, debido a las ventas muy débiles de calzado deportivo en Norteamérica y al recorte del gasto por parte de los consumidores.

El fabricante alemán de equipos de laboratorio Sartorius registró un fuerte avance de casi un 6 %, recuperando las pérdidas acumuladas este año, gracias a que los analistas de UBS elevaron su recomendación hasta «comprar», tras identificar un importante potencial de crecimiento para la compañía durante el periodo 2027-2029.

El consejo de administración del banco italiano Monte dei Paschi di Siena está estudiando una estrategia para hacer frente a una enorme oferta de adquisición de 36.000 millones de euros presentada por su rival Intesa Sanpaolo y, según se informa, está considerando utilizar su participación en la aseguradora Generali para rechazar la oferta.

Entre los valores que más suben del índice Euro Stoxx 50 se encuentran gigantes energéticos como Eni (+1,2 %) y TotalEnergies (+0,8 %), cuyas cotizaciones se están viendo impulsadas por el repunte que continúa registrándose en los mercados de materias primas.