Resumen de mitad de sesión: las caídas se extienden por todo el mercado europeo

El tráfico en el Estrecho de Ormuz recupera los 72 buques diarios y alivia la prima de riesgo en los precios del Brent y del WTI

Las acciones de BMW caen un 1,8% afectadas por un desplome interanual del 18% en sus ventas dentro del mercado chino

Infineon y ASML lideran las pérdidas en Europa un día después de haber subido con fuerza tras las cuentas de Micron

Los fabricantes de chips y tecnologías avanzadas están registrando descensos en los parqués de Frankfurt, París y Ámsterdam. Los líderes sectoriales europeos, como ASML e Infineon, siguen los pasos de los gigantes estadounidenses. El sentimiento negativo también envuelve a las empresas de los sectores de la automoción y la industria pesada.

Mapa de calor sectorial en el Euro Stoxx 50

Fuente: XTB Research

Con el enfriamiento del conflicto entre EE. UU. e Irán, el entusiasmo especulativo que rodea al ecosistema de la IA en su sentido más amplio se está desvaneciendo. Cada vez se necesita más para cumplir con las elevadísimas expectativas de los inversores, y los desembolsos de miles de millones de dólares en infraestructuras y centros de datos se están verificando con mayor escrutinio.

Además, el segundo trimestre, que fue excepcionalmente exitoso para el sector tecnológico, está llegando a su fin. Debido a los reajustes de carteras, especialmente en fondos institucionales y equilibrados, los últimos días de junio pueden ser exigentes para las empresas que mejor se han comportado en los últimos meses. Los gestores de fondos a menudo se ven obligados a restablecer la estructura adecuada de sus carteras (por ejemplo, 60% acciones, 40% bonos), lo que explica en parte los aumentos de precio registrados recientemente en los bonos gubernamentales de las mayores economías del mundo.

Empresas

Mientras que ayer mismo, tras la publicación de unos resultados mucho mejores de lo esperado por parte de Micron, escribíamos sobre el significativo fortalecimiento de Infineon Technologies y ASML, hoy ambas compañías se encuentran entre las mayores perdedoras, registrando caídas del 3,4% y del 1,3%, respectivamente.

Ganadores y perdedores en el Euro Stoxx 50

Fuente: XTB Research

Los gigantes alemanes también están perdiendo terreno: Siemens (-4%) y BMW (-1,8%), este último habiéndose debilitado más de un 20% en escala mensual. La fuerte caída en el precio de las acciones del fabricante de automóviles bávaro se debe en gran medida a un desplome de las ventas en China (una caída de hasta el 18% interanual). Los consumidores chinos están migrando de forma masiva hacia marcas locales de vehículos eléctricos, como BYD, Xiaomi y Li Auto.

Índices

No es solo el índice paneuropeo Euro Stoxx 50 el que cae (-0,8%). El DAX 40 alemán (-1,2%), el CAC 40 francés (-0,8%), el FTSE MIB italiano (-1,3%) y el WIG20 polaco (-1,6%) también cotizan en rojo.

Panel de control para el Euro Stoxx 50

Fuente: XTB Research

Los contratos de futuros también sugieren que el mercado bursátil estadounidense debería abrir en rojo.

Materias primas

Según las palabras del Secretario de Energía de EE. UU., Chris Wright, una media de aproximadamente 72 buques ha pasado por el Estrecho de Ormuz durante los últimos días, transportando casi 20 millones de barriles de petróleo crudo al día. Kpler, una compañía especializada en análisis sobre el mercado global de materias primas y transporte marítimo, también informa que 70 buques pasaron por el estrecho el 24 de junio. Esto es todavía cerca de la mitad de lo que se registraba antes del estallido de la guerra; sin embargo, la tendencia es claramente ascendente, lo que podría explicar las nuevas caídas de precios.

Actualmente pagamos poco más de 73 dólares por un barril de petróleo crudo Brent.

El coste de un barril de WTI es de aproximadamente 70 dólares.

Gráfico del petróleo (velas diarias)

Fuente: xStation