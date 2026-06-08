Resumen de mitad de sesión: Los mercados rebotan tras las declaraciones de Trump

Tras las caídas del viernes en los mercados estadounidenses, una corrección ha golpeado a Europa y Asia. La venta masiva fue impulsada no solo por las crecientes expectativas de un endurecimiento de la política monetaria del FOMC tras la publicación de unos sólidos datos de Nóminas No Agrícolas (NFP), sino también por el aumento de los precios de las materias primas energéticas. La caída se detuvo gracias a los anuncios del presidente Donald Trump, quien declaró un alto el fuego temporal entre Irán e Israel.

Geopolítica

Durante la noche del sábado al domingo, Israel llevó a cabo un ataque contra objetivos militares en Irán, el primero desde el alto el fuego acordado el 8 de abril. La Fuerza Aérea israelí atacó varios objetivos en un complejo petroquímico en la región de Mahshahr, en el suroeste de Irán.

Esta mañana, Irán lanzó una acción de represalia. También se registraron nuevos bombardeos por parte de Israel. Cerca del mediodía, el presidente Trump anunció un alto el fuego temporal entre las partes. Sin embargo, las fuerzas armadas iraníes han declarado que este será roto en caso de un nuevo ataque israelí contra Líbano.

Materias primas

Los anuncios realizados hoy por la Casa Blanca limitaron significativamente las fuertes ganancias registradas en los precios del petróleo crudo, con el Brent avanzando actualmente un +1% y el WTI un +0,9%. En la apertura de los mercados europeos, la magnitud de estas subidas había superado el 4%.

Gráfico 1: Petróleo (08.05 - 08.06)



Fuente: xStation, 08.05.2026

Índices

En el mercado europeo, destaca la debilidad del DAX alemán (-0,4%), aunque el CAC 40 francés (-0,1%), el SMI suizo (-0,2%) y el WIG20 polaco (-0,1%) también cotizan en terreno negativo.

Entre los índices con mejor desempeño, el FTSE MIB italiano avanza (+0,5%), junto con el IBEX 35 español (+0,1%).

Sectores

Durante la sesión asiática se registraron caídas en la mayoría de los sectores. Los líderes previos, las compañías vinculadas al ecosistema de inteligencia artificial (IA) y los fabricantes de semiconductores, tuvieron un desempeño particularmente débil debido al posicionamiento en los mercados de opciones. Esto fue especialmente visible en Corea del Sur, donde Samsung registró una caída superior al 10% y SK Hynix perdió cerca de un 8% durante la jornada. Estas compañías representan conjuntamente aproximadamente el 50% del índice KOSPI.

Actualmente, la situación muestra una ligera estabilización.

Gráfico 2: Mapa de calor del mercado europeo (08.06.2026)



Fuente: xStation5, 08.06.2026

Empresas

En la parte baja de la clasificación del Stoxx 50 encontramos a BASF (-3,8%), el gigante químico alemán; Cie de Saint Gobain (-3,5%), el conglomerado industrial francés; e Intesa Sanpaolo (-2,1%), uno de los principales referentes del sector bancario italiano. El caso de Intesa Sanpaolo parece particularmente interesante: las acciones cayeron después de que la compañía anunciara una oferta de adquisición por 30.600 millones de euros para comprar el banco más antiguo del mundo (Banca Monte dei Paschi di Siena).

Gráfico 3: Ganadores y perdedores en el Euro Stoxx 50 (08.06.2026)



Fuente: Bloomberg, 08.06.2026

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Michał Jóźwiak, Analista de mercados financieros en XTB