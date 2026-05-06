Resumen diario: El petróleo se desploma 8% impulsando a Wall Street, metales preciosos y EUR/USD

El informe de Axios, que sugiere que Estados Unidos e Irán estaban cerca de finalizar los términos preliminares de un acuerdo, provocó una fuerte caída en los precios del petróleo, llevando el crudo desde alrededor de $110 por barril hasta casi $96. Sin embargo, casi la mitad de esa caída fue posteriormente revertida tras comentarios de Irán que nuevamente enfriaron el optimismo del mercado, señalando que el camino hacia un acuerdo sigue siendo incierto.

Según Axios, Teherán y Washington tienen aproximadamente 48 horas para firmar un memorando que describa el marco inicial del acuerdo. Si no se alcanza un acuerdo preliminar dentro de ese plazo, Estados Unidos podría reanudar los ataques contra Irán y continuar la operación “Freedom” en el Estrecho de Ormuz.

A pesar de la incertidumbre persistente, las esperanzas de desescalada geopolítica combinadas con sólidos resultados corporativos en EE. UU.,especialmente de AMD, cuyas acciones están subiendo más del 16%, están respaldando el impulso en Wall Street. El Nasdaq 100 y el S&P 500 suben actualmente más de 1,6% y 1,1%, respectivamente.

Los futuros del crudo Brent (OIL) caen más de un 8% hoy hasta $101,5 por barril. Mientras tanto, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años están bajando más de 6 puntos básicos, aunque se mantienen elevados cerca del 4,35%. El dólar estadounidense más débil también está brindando soporte a los alcistas del EUR/USD.

(resumen de mercado en progreso)

Gráfico EUR/USD (intervalo D1)

El EUR/USD está subiendo hacia el nivel de 1,175 hoy, respaldado por la caída de los rendimientos del Tesoro estadounidense y los menores precios del petróleo. A pesar del fuerte retroceso en los mercados energéticos, un acuerdo de paz entre Teherán y Washington aún parece relativamente distante. Sin embargo, si dicho escenario se materializa, los alcistas podrían recuperar suficiente impulso para llevar al par nuevamente por encima del nivel de 1,18.

En sesiones recientes, la EMA200 ha actuado repetidamente como una sólida zona de soporte, ubicándose actualmente cerca de 1,1666.



Fuente: xStation5



Fuente: xStation5

