Resumen Diario: la tecnología impulsa a Wall Street. Los mercados restan importancia a las tensiones entre Estados Unidos e Irán

- Wall Street recuperó terreno gracias al fuerte desempeño del sector de semiconductores y al renovado optimismo en torno a la inteligencia artificial, pese a la persistente tensión entre Estados Unidos e Irán.
- El conflicto en Medio Oriente sigue siendo el principal riesgo para los mercados, aunque la continuidad de los canales diplomáticos moderó parcialmente la aversión al riesgo.
- Los sólidos datos del mercado laboral estadounidense respaldan la fortaleza de la economía y mantienen a la Reserva Federal cautelosa respecto a posibles recortes de las tasas de interés.
- Wall Street recuperó terreno gracias al fuerte desempeño del sector de semiconductores y al renovado optimismo en torno a la inteligencia artificial, pese a la persistente tensión entre Estados Unidos e Irán.
- El conflicto en Medio Oriente sigue siendo el principal riesgo para los mercados, aunque la continuidad de los canales diplomáticos moderó parcialmente la aversión al riesgo.
- Los sólidos datos del mercado laboral estadounidense respaldan la fortaleza de la economía y mantienen a la Reserva Federal cautelosa respecto a posibles recortes de las tasas de interés.
Mercado bursátil
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Regresa parcialmente el optimismo a Wall Street tras las ventas registradas en los últimos días. Los principales índices bursátiles de Estados Unidos cotizan al alza durante la jornada.
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El Dow Jones avanza alrededor de un 0,3%, el S&P 500 (US500) sube un 0,8%, mientras que el tecnológico Nasdaq 100 (US100) lidera las ganancias con un alza cercana al 1,2%.
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La mejora del sentimiento está impulsada, entre otros factores, por el rebote del sector de semiconductores, que recupera parte de las pérdidas recientes, pese a que las ganancias en los índices estadounidenses se producen en medio del recrudecimiento de los enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán.
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Las acciones de los fabricantes estadounidenses de semiconductores repuntaron tras las fuertes alzas registradas por las compañías chinas del sector.
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Los inversionistas interpretaron este movimiento como una señal de que la demanda por tecnologías relacionadas con la inteligencia artificial (IA) sigue siendo sólida, mejorando el sentimiento hacia la industria y respaldando a compañías como Micron, Intel, AMD y Marvell.
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Dentro del sector, destacó la decisión de Micron de elevar sus planes de inversión en Estados Unidos a más de 250.000 millones de dólares hacia 2035.
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Estos recursos se destinarán a ampliar la producción nacional de memorias para semiconductores, incluyendo la tecnología HBM utilizada en la infraestructura de IA, mediante la construcción de nuevas plantas en Nueva York, Idaho y Virginia, lo que permitirá crear decenas de miles de empleos.
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Las inversiones de Micron responden al fuerte crecimiento de la demanda de memorias utilizadas en los centros de datos para IA y al objetivo de Estados Unidos de fortalecer la independencia de su cadena de suministro respecto de Asia.
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El mercado también recibió positivamente las noticias sobre Meta Platforms, ya que la compañía planea iniciar la producción de su propio chip de IA a partir de septiembre y duplicar su capacidad de procesamiento para reducir su dependencia de proveedores externos de semiconductores.
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El sector también recibe apoyo por la próxima salida a bolsa de SK Hynix en Estados Unidos, que podría alcanzar una valoración superior a 26.000 millones de dólares y convertirse en una de las mayores IPO de la historia.
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Las bolsas europeas también registraron ganancias durante la jornada, con la excepción del mercado británico, donde el FTSE 100 retrocedió cerca de un 0,2%.
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La mayoría de los principales índices europeos cerró en terreno positivo. El DAX alemán avanzó alrededor de un 0,8%, mientras que el IBEX 35 español subió un 1,1%, apoyado por la mejora del sentimiento en los mercados globales.
Geopolítica
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Las tensiones geopolíticas en Medio Oriente continúan siendo una de las principales fuentes de riesgo para los mercados financieros.
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Estados Unidos e Irán intercambiaron nuevos ataques, aumentando nuevamente la tensión en la región y poniendo en duda el avance de las frágiles negociaciones de paz.
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Washington llevó a cabo una serie de ataques aéreos contra objetivos militares iraníes, mientras que Teherán respondió con ataques mediante misiles y drones contra bases estadounidenses en Baréin, Catar, Kuwait y Jordania, incrementando los temores a una confrontación regional de mayor escala.
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El principal foco de riesgo sigue siendo el estrecho de Ormuz, una de las rutas más importantes del mundo para el transporte de petróleo y gas natural licuado (GNL), donde las posibles interrupciones al tráfico marítimo han aumentado la presión sobre los mercados energéticos y reavivado las preocupaciones por mayores precios de las materias primas y un renovado riesgo inflacionario.
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Los países del Golfo, entre ellos Catar, instaron a ambas partes a retomar el diálogo diplomático, subrayando la necesidad de preservar la estabilidad regional y la seguridad energética.
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Paralelamente, continúan los esfuerzos de mediación impulsados por terceros países para llevar nuevamente a Estados Unidos e Irán a la mesa de negociaciones, limitar una mayor escalada y reducir el impacto negativo sobre el comercio internacional.
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El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, afirmó que el país mantiene su derecho a la legítima defensa en caso de nuevas acciones militares por parte de Estados Unidos y que responderá a cualquier nuevo ataque de Washington, mientras continúa buscando apoyo diplomático entre los países de la región.
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El presidente Donald Trump informó que Irán se ha puesto en contacto con Estados Unidos y ha manifestado su disposición a alcanzar un acuerdo pese a la reciente escalada militar.
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Las declaraciones de Trump se produjeron después de que las fuerzas estadounidenses atacaran aproximadamente 170 objetivos iraníes, entre ellos sistemas de defensa aérea, depósitos de misiles y drones, y unidades de la Guardia Revolucionaria Islámica, como respuesta a los ataques previos de Irán contra tres buques petroleros.
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Trump calificó las acciones estadounidenses como una represalia y advirtió que cualquier nuevo ataque recibirá una respuesta mucho más contundente. Aunque no descartó una mayor escalada, dejó abierta la puerta a un eventual retorno de las negociaciones.
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El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que la guerra aún no ha terminado y que el país enfrenta nuevos desafíos, destacando la necesidad de mantener un elevado nivel de preparación de las fuerzas armadas y de la fuerza aérea frente a futuras amenazas provenientes de Irán y de grupos respaldados por Teherán.
Macroeconomía
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Los datos macroeconómicos de Estados Unidos entregaron una señal positiva. Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo descendieron hasta 215.000 durante la semana finalizada el 4 de julio.
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Esta cifra refleja que el mercado laboral estadounidense continúa mostrando estabilidad pese a la desaceleración observada anteriormente en el ritmo de contratación y sugiere que la economía atraviesa una fase de crecimiento moderado del empleo, sin señales de un deterioro significativo.
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Los datos, mejores de lo esperado, redujeron las preocupaciones de los inversionistas sobre la salud de la economía. Sin embargo, la Reserva Federal continúa monitoreando la evolución del mercado laboral, ya que un empleo sólido reduce la necesidad de recortar rápidamente las tasas de interés, especialmente mientras persistan los riesgos inflacionarios.
Materias primas
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Tras las fuertes alzas recientes, el petróleo registró una corrección durante la jornada.
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Los inversionistas consideran que, pese al intenso intercambio de ataques, los canales diplomáticos siguen abiertos y que la actual escalada podría formar parte de una estrategia de presión negociadora, más que del inicio de un conflicto prolongado.
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Los metales preciosos tuvieron una sesión positiva. El oro avanza alrededor de un 1,5% y pone a prueba la zona de los 4.150 dólares por onza.
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La plata sube cerca de un 4%, acercándose a los 61 dólares por onza, apoyada por una mayor demanda de activos defensivos ante la incertidumbre geopolítica.
Criptomonedas
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Los activos digitales también registran una jornada positiva.
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Bitcoin (BTC) avanza más de un 1% y pone a prueba el nivel de los 68.000 dólares.
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Ethereum (ETH) sube alrededor de un 0,5%, cotizando en torno a los 1.750 dólares.
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