SpaceX cae a nuevo mínimo desde su salida a bolsa: ¿rebote o más presión?

SpaceX tocó este 8 de julio un mínimo histórico de 145.20 dólares y cerró en 149.29, por debajo de los 150 con los que abrió su debut bursátil y el día de hoy ha recuperado ese nivel de salida. Su capitalización cayó de los 2 billones de dólares por primera vez desde que cotiza y el mercado se pregunta si este es el piso o apenas el inicio de algo más profundo.

SpaceX pierde una tercera parte de su valor desde máximos

La compañía debutó en el Nasdaq el 12 de junio a 135 dólares por acción, recaudando 75 mil millones de dólares en la mayor colocación de la historia del índice. La euforia fue inmediata y la acción subió más de 40 por ciento en dos días, tocó un máximo de 225.64 dólares llegando a superar en valor a Amazon y Microsoft. Desde entonces ha perdido una tercera parte de su valor, borrando más de 400 mil millones de dólares de capitalización y ni su ingreso al Nasdaq 100 el 7 de julio detuvo la caída.

Tres frentes de negocio y presión en fundamentales

SpaceX opera tres frentes, el espacial, con los cohetes Falcon 9 y Starship, vive su mejor momento operativo, 80 lanzamientos en el año y récords de reutilización. El de conectividad, con Starlink, ya supera los 10 millones de suscriptores que es el doble que al momento del IPO y es el único segmento rentable. Y el de inteligencia artificial, que integra Grok, la plataforma X y contratos de cómputo por casi 28 mil millones de dólares anuales. La empresa tiene 100.8 mil millones en efectivo, pero perdió 4.9 mil millones en 2025 y otros 4.28 mil millones tan solo en el primer trimestre de 2026, y ahí es donde esta parte de la tensión hoy por hoy, en esos números rojos de sus fundamentales.

¿Por qué podría rebotar?

Wall Street mantiene mayoría de recomendaciones de compra, con precio objetivo promedio cercano a los 210 dólares. El float es diminuto apenas 3 a 5 por ciento del capital circula y los fondos pasivos aún deben absorber miles de millones en acciones. Starlink crece a velocidad récord, Grok 4.5 acaba de salir al público y la reciente ronda de Blue Origin, valuada en solo 130 mil millones, llevó a William Blair a subir su estimación del negocio de lanzamientos de SpaceX a 546 mil millones. En lo técnico, la zona de 145 a 150 dólares está funcionando como soporte y fondos como ARK de Cathie Wood ya están comprando la caída.

Por qué podría caer más

La valuación exige un futuro casi perfecto, 2 billones de dólares para una empresa que pierde miles de millones al año. Morningstar sitúa su valor justo muy por debajo del precio actual, y Jeremy Grantham la calificó como la IPO más loca de la historia. El 6 de agosto vence la primera fase del lockup y los insiders podrán vender hasta el 20 por ciento de sus posiciones, una avalancha potencial de oferta sobre un float minúsculo. El entorno tampoco ayuda, la Fed de Kevin Warsh castiga a las tecnológicas sensibles a tasas, y Starship sigue frenado por reguladores. Si la acción pierde de forma sostenida los 145 dólares, se rompe la estructura y los objetivos bajistas apuntan hacia los 130.

Niveles técnicos clave para SpaceX

En el gráfico de 15 minutos podemos leer que el entorno de los 150 dólares se ha consolidado como un soporte relevante, el precio lo ha puesto a prueba en distintas ocasiones y ha logrado sostenerlo, convirtiéndolo en la referencia que separa el escenario de estabilización del de una caída mayor. Hacia arriba, la resistencia inmediata se ubica en la zona de los 168 a 169 dólares por acción. Un rompimiento de ese nivel sería técnicamente interesante, porque abriría la puerta a que el movimiento se extienda hacia zonas más relevantes dentro de la acción del precio, con la mira puesta en los 190 dólares como siguiente objetivo.



Fuente: xStation5

A esos niveles se suma la fecha que todo el mercado tiene marcada: el 6 de agosto, cuando SpaceX presente su primer reporte trimestral como empresa pública y arranque el desbloqueo de acciones de los insiders. Un buen reporte reactiva a los compradores; uno débil, combinado con ventas internas, manda la acción a territorio inexplorado. Operativamente no hay rival, bursátilmente, el precio todavía busca niveles firmes y esa brecha se va a resolver entre los 150 que defienden los compradores y los 168 que custodian los vendedores con el reloj corriendo hacia agosto.

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Raúl Ojeda Espino

Analista Colaborador en XTB LATAM, especializado en Instrumentos Derivados.