Resumen diario: rotación en Wall Street. El US30 avanza mientras el sector de IA registra pérdidas

Sentimiento mixto en Wall Street con rotación hacia los sectores industriales: Mientras el US100 continúa bajo presión, el US30 registra avances, reflejando una clara rotación del capital hacia compañías de la economía tradicional.

Los planes de Meta en computación en la nube impulsan la corrección del sector de IA: Las noticias sobre los planes de Meta Platforms para comercializar su capacidad excedente de procesamiento generaron preocupaciones de que la oferta de infraestructura tecnológica pueda superar la demanda, afectando al sector de la inteligencia artificial (IA).

Fuerte avance de Meta y estabilidad entre las grandes tecnológicas: Como reacción a estos anuncios, las acciones de Meta Platforms subieron alrededor de un 8%, convirtiéndose en el mejor desempeño de la sesión. Al mismo tiempo, los principales proveedores de servicios en la nube, como Amazon, Microsoft y Alphabet, permanecieron relativamente estables.

Fuertes caídas entre los proveedores de infraestructura, fabricantes de chips y compañías de almacenamiento: CoreWeave (cerca de -10%) y Nebius (aproximadamente -12%) lideraron las pérdidas. Entre los principales fabricantes de semiconductores, Nvidia, AMD, Broadcom y Marvell retrocedieron entre 2% y 3%, mientras que los fabricantes de memorias Micron y SanDisk perdieron entre 7% y 8%.

El segmento de almacenamiento fue el más afectado: Micron Technology cayó cerca de un 8% (a pesar de las noticias positivas sobre su nuevo acuerdo con General Motors), SanDisk perdió alrededor de un 9%, mientras que Seagate Technology y Western Digital retrocedieron aproximadamente un 5% y un 6%, respectivamente.