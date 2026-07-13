Resumen diario: Waller aviva el fuego y cambia las expectativas para el IPC de mañana 💥

La Fed cambia la narrativa del mercado

El principal factor detrás de la volatilidad de los mercados de hoy fue un discurso restrictivo del gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, quien señaló que otra lectura elevada de inflación sería interpretada como una señal real y no como ruido estadístico.

Waller destacó que unas expectativas de inflación ancladas no significan que el banco central pueda ignorar lecturas por encima del objetivo, y que cualquier regla seria de política monetaria exigiría una subida de tasas en una situación de este tipo.

Estas declaraciones revirtieron por completo la narrativa del mercado de las últimas semanas, durante las cuales los inversionistas esperaban una mayor flexibilización de la política monetaria.

Dato clave: La probabilidad de una subida de tasas en julio aumentó desde alrededor del 34% el domingo hasta el 46,5% el lunes, según la herramienta FedWatch de CME.

Aumentan las tensiones en el estrecho de Ormuz

En el frente geopolítico, el principal acontecimiento fue la decisión del presidente Donald Trump de restablecer el bloqueo de los puertos iraníes en el estrecho de Ormuz e imponer un gravamen del 20% sobre toda la carga que atraviese esta ruta.

Los expertos consideran que esta medida es altamente controvertida, ya que Estados Unidos no ha podido garantizar el paso seguro de los buques durante las últimas semanas.

Además, la coalición liderada por Arabia Saudita informó que había interceptado misiles balísticos lanzados por los hutíes hacia la región sur del país, lo que provocó la suspensión del tráfico aéreo en el aeropuerto de Abha.

Las tensiones en la región mantienen el tránsito mundial de buques petroleros por el estrecho de Ormuz en un nivel excepcionalmente bajo, con una caída aproximada del 60% frente a la semana anterior.

El mercado espera el IPC de junio

En cuanto a los datos macroeconómicos, cabe destacar el desglose de la lectura del IPC de mayo en Estados Unidos, donde los precios de la energía aumentaron hasta un 23,5% interanual, mientras que la cifra general se situó en el 4,1% y la inflación subyacente —excluidos los alimentos y la energía— se mantuvo en torno al 2,9%.

Los mercados esperan ahora la lectura del IPC de junio, que se publicará el martes, y los economistas consultados por Dow Jones prevén que la inflación anual descienda al 3,8%, desde el 4,2% registrado en mayo.

Sin embargo, Barclays advierte que las presiones inflacionarias ya se están extendiendo más allá de los precios de la energía, y apunta al aumento de los precios de los chips y servidores impulsado por el desarrollo de la inteligencia artificial.

Caídas en los principales índices bursátiles

Los índices bursátiles reaccionaron a la escalada de las tensiones con caídas.

El Nasdaq 100 perdió un 1,85% y el Nikkei 225 japonés retrocedió hasta un 2,54%. El Euro Stoxx 50 cayó un 0,41%, el IBEX 35 español un 0,77% y el DAX alemán un 0,22%, mientras que el WIG20 polaco se mantuvo en terreno positivo, con un alza del 0,27%.

El índice S&P 500 de Estados Unidos cayó un 0,6% y el Nasdaq Composite retrocedió un 1,2%, en respuesta a las declaraciones de Trump sobre el bloqueo del estrecho de Ormuz.

Acciones destacadas de la sesión

En el segmento de acciones, las compañías tecnológicas registraron las caídas más pronunciadas.

Las acciones de SK Hynix cotizadas en Estados Unidos perdieron un 8% tras un debut espectacular en el Nasdaq el viernes, mientras que sus acciones cotizadas en Seúl se desplomaron más de un 15%, marcando la peor sesión bursátil en la historia de la compañía.

AppLovin cayó un 12%, prolongando su tendencia bajista, mientras que Braiin se disparó hasta un 62% después de presentar un nuevo agente de inteligencia artificial para el sector inmobiliario.

Las compañías energéticas, como Exxon Mobil y Chevron, subieron en respuesta al alza de los precios del petróleo, mientras que los bancos registraron caídas antes del inicio de la temporada de resultados trimestrales.

Las acciones de SpaceX cayeron por segunda jornada consecutiva, acercando a la compañía de Elon Musk a su precio de oferta pública inicial de US$135. La cotización también cayó por debajo de su precio de debut de US$150 registrado el 12 de junio.

El dólar avanza frente a las principales monedas

En el mercado de divisas, el dólar avanzó frente a la mayoría de las principales monedas.

El par dólar estadounidense/yen japonés subió un 0,46% y el índice dólar avanzó un 0,23%.

En contraste, el euro/dólar estadounidense y la libra esterlina/dólar estadounidense cayeron un 0,14% y un 0,17%, respectivamente, reflejando una mayor demanda por el dólar como activo refugio en medio de la incertidumbre geopolítica.

El petróleo sube y los metales preciosos caen

Las materias primas ocuparon el centro de la atención, ya que el crudo WTI se disparó más de un 6%, hasta superar los US$75 por barril, mientras que el Brent avanzó en una magnitud similar y superó la barrera de los US$80, en respuesta a la decisión de Trump de bloquear el estrecho de Ormuz.

Al mismo tiempo, el oro cayó casi un 3%, hasta alrededor de US$3.998 por onza, mientras que la plata retrocedió hasta un 3,55%, debido a que el tono restrictivo de Waller debilitó la demanda por metales preciosos como activos inversamente correlacionados con el dólar estadounidense.

El gas natural, por su parte, cayó un 1,46%.

Bitcoin también refleja la aversión al riesgo

El mercado de criptomonedas tampoco escapó de la aversión al riesgo de hoy, con Bitcoin cayendo un 2,63%, hasta alrededor de US$62.100.

El retroceso forma parte de una venta generalizada de activos de riesgo, provocada tanto por la escalada del conflicto en Oriente Medio como por la creciente preocupación ante un posible endurecimiento de la política monetaria de la Reserva Federal.