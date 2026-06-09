Resumen Premercado: Acciones de EE.UU. continúan su repunte impulsadas por la IA

Los futuros de acciones operan al alza tras una sesión más firme el lunes, en la que el Nasdaq recuperó parte de las fuertes pérdidas de la segunda mitad de la semana anterior y el S&P 500 anotó ganancias modestas. El Dow cerró sin cambios, mientras que el Russell 2000 también terminó en terreno positivo. No obstante, la amplitud del mercado fue débil: el sector tecnológico concentró la mayor parte del impulso alcista, mientras que la mayoría de los sectores cerraron a la baja. Utilities y Real Estate lideraron los descensos, luego de haber superado al mercado durante la operativa de aversión al riesgo de la semana pasada.

En el plano geopolítico, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que se encuentran negociando con Irán y que un resultado favorable llegaría muy pronto, anticipando que declararían la victoria total en un plazo de dos semanas; el Brent con vencimiento en agosto de 2026 retrocedía un 1,1%. Según se informó, Trump advirtió al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que mantenga la paz frente a Irán y evite una escalada bélica, y le señaló que, de no alcanzarse un acuerdo en los próximos días, Estados Unidos lideraría los ataques contra Teherán. Por su parte, un alto funcionario iraní puso en duda la posibilidad de un acuerdo inminente entre ambos países, indicando a CNN que persisten obstáculos significativos en cuestiones como el programa nuclear y el enriquecimiento de uranio.

En otro frente, el Pentágono acusó a varios gigantes tecnológicos chinos (entre ellos Alibaba, Baidu, BYD y Tencent) de prestar apoyo al ejército de China. En el mercado de divisas, el índice dólar cotizaba progresivamente más bajo, mientras que las monedas del G10 se mostraban en general más firmes.



Fuente: xStation5

Noticias clave

Geopolítica: El presidente Trump afirmó que negocian con Irán y anticipó una “victoria total” en dos semanas, además de prever una baja del petróleo ; señaló estar cerca de un acuerdo sólido y mantuvo vigente el bloqueo naval , que según el Departamento de Estado permanecerá hasta que Irán cumpla sus compromisos, comenzando por abandonar su programa nuclear . Habría advertido a Netanyahu que evite una escalada bélica, planteando que de no lograrse un acuerdo en pocos días EE.UU. podría liderar los ataques. El vicepresidente Vance subrayó que el objetivo es impedir que Irán adquiera un arma nuclear , sin descartar la vía militar si fracasa la diplomacia. En el terreno, el CENTCOM inutilizó un petrolero que violó el bloqueo en el Golfo de Omán , se estrelló un Apache cerca de Ormuz con su tripulación a salvo, y sonaron sirenas en Galilea y Eilat por temor a drones.

Aranceles: El Pentágono publicó una lista de empresas militares chinas en la que incluyó a Alibaba, Baidu, BYD, Tencent, Nio y Cosco , acusándolas de apoyar al ejército chino. En paralelo, Washington pidió a Pekín reanudar las exportaciones de tierras raras a Japón , ante la preocupación por el impacto en las cadenas de suministro globales de alta tecnología .

Divisas: El dólar se mantuvo poco direccional, dominado por el flujo geopolítico tras la desescalada entre Irán e Israel impulsada por Trump , aunque persiste el riesgo de reanudación de tensiones. El euro careció de catalizadores propios del bloque, mientras la libra opera a la espera del PIB y la producción del viernes, con el ruido político interno aportando algo de respiro a Starmer . El yen permanece cauto de cara a la reunión del BoJ de la próxima semana, en la que se anticipa una posible subida de tipos , reforzada por la disposición de Katayama a actuar con decisión.

Bonos: Los Treasuries se sostuvieron mientras Trump impulsaba la desescalada, sin apoyo por la ausencia de oradores de la Fed y a la espera de la subasta de notas a 3 años . Los Bund se mantuvieron moderados tras las presiones por la energía, con foco en los datos comerciales alemanes y la nueva oferta de deuda. Los JGB acompañaron inicialmente el tono negativo global ante mayores rendimientos por la expectativa de alza del BoJ , aunque luego se recuperaron.

Reino Unido: La CBI advirtió que unos 200.000 británicos más podrían quedar desempleados, con una previsión de tasa de paro que subiría al 5,5% este año, y recortó las proyecciones de crecimiento del PIB al 1,1% en 2026 y 0,9% en 2027, desde el 1,3% y 1,5% previos.

Japón: El índice fluctuó y llegó a borrar sus ganancias iniciales antes de recuperarse y marcar nuevos máximos intradía. La ministra de Finanzas Katayama afirmó que es posible equilibrar la sostenibilidad fiscal con medidas de impulso económico , reiterando la disposición del gobierno a actuar con decisión.

China: Los índices cerraron mixtos, sostenidos en el continente por datos comerciales más sólidos de lo esperado, con exportaciones e importaciones de mayo superando las previsiones y un superávit comercial por encima de lo estimado, aunque las ganancias se vieron limitadas tras la publicación de la lista de empresas militares chinas por parte del Pentágono .

Petróleo: El crudo bajó tras recortar las ganancias iniciales de la semana, con el precio supeditado a las novedades geopolíticas y a los esfuerzos de Trump por contener el conflicto entre Irán e Israel . Las fuerzas iraníes anunciaron el fin de sus operaciones contra Israel pero advirtieron represalias más duras si se reanudan los ataques sobre el Líbano , mientras Israel y EE.UU. transmitieron que no habrá nuevos ataques si Irán no vuelve a disparar. Rusia reportó dificultades temporales de suministro en el sur por ataques a instalaciones energéticas , y el CEO de API alertó sobre el impacto del conflicto en las reservas.

Metales: El oro operó estable en medio de un dólar sin grandes movimientos y tras la corrección de la semana previa, con los participantes evaluando la reciente escalada y su posterior atenuación. El cobre se mantuvo contenido ante un sentimiento de riesgo desigual, sin beneficiarse de los mejores datos comerciales chinos.

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Análisis US100

La estructura de giro ha continuado desarrollándose, con el precio cotizando por encima de su media móvil de largo plazo y mostrando señales técnicas más favorables. En este contexto, la resistencia inmediata de mayor relevancia se ubica en los 29.766 puntos.

Si el precio logra superar de forma sostenida los 29.766 puntos, podría extender el movimiento hacia las siguientes resistencias ubicadas en los 30.255 y 30.597 puntos. En cambio, un rechazo desde esta zona podría reactivar la presión bajista iniciada la semana pasada, con un punto pivote relevante de soporte en torno a los 28.801 puntos.

🔹 Punto Clave: 29.766

🔺 Escenario Alcista: 30.255 - 30.597

🔻 Escenario Bajista: 28.801



Fuente: xStation5

Gráfico del Día

El oro se ha mantenido estable con una estructura positiva desde el soporte de los 4.271. Hasta ahora no se han observado cambios relevantes en la cotización nocturna, mientras los indicadores comienzan a mostrar señales de estabilización, por lo que esta zona sigue siendo la referencia clave para el corto plazo.

Si el precio logra sostenerse sobre los 4.271, podría desarrollar una estructura de giro con proyección hacia la resistencia más cercana en los 4.477. En cambio, una pérdida de este soporte abriría espacio para una nueva extensión bajista hacia la zona de los 4.104.

🔹 Punto Clave: 4.271

🔺 Escenario Alcista: 4.477

🔻 Escenario Bajista: 4.104



Fuente: xStation5