Resumen Premercado: Mercados atentos a la decisión de tasas de la Fed bajo Warsh

Las acciones operan estables tras una jornada mixta el martes, en la que el Nasdaq fue claramente el rezagado al reanudarse la reciente presión sobre el sector tecnológico, que retrocedió cerca de un 2% y lastró tanto al Nasdaq como al S&P 500. El Russell 2000 también registró una presión vendedora notable, mientras que el Dow fue el único índice importante que cerró en terreno positivo, extendiéndose hacia niveles récord.

En el plano geopolítico, Estados Unidos permitirá que Irán comience de inmediato a vender petróleo y combustible bajo el acuerdo para poner fin a la guerra, ofreciendo a Teherán un incentivo financiero temprano para cerrar el conflicto, según informa el WSJ citando fuentes. En paralelo, Irán y Omán ya negocian la gestión del Estrecho de Ormuz y buscarían cobrar una “tarifa” por dichos “servicios”, de acuerdo con el NYP. Por otra parte, las FDI estarían preparadas para permanecer en el sur del Líbano durante un periodo prolongado, según Kann News, mientras continúan los reportes de bombardeos de artillería en la zona. Asimismo, Estados Unidos retrasó la inclusión en la lista negra de la china DeepSeek y de más de 100 empresas chinas consideradas un riesgo para la seguridad nacional, con el fin de evitar una escalada de tensiones con Pekín, informa Reuters citando fuentes.

De cara a la sesión de hoy, la atención de los inversores estará puesta en la decisión de tasas de interés de Estados Unidos.



Fuente: xStation5

Noticias Clave

Geopolítica: El vicepresidente Vance afirmó que el acuerdo con Irán incluye al Líbano , aunque se opone al envío de tropas terrestres estadounidenses, mientras que el secretario de Defensa Hegseth y el director de la CIA , Ratcliffe , se mostraron entre los más escépticos sobre el cumplimiento iraní de concesiones nucleares ( CNN ). Estados Unidos permitirá que Irán venda petróleo y combustible de forma inmediata tras la firma del acuerdo esta semana, con exenciones que cubren banca, transporte y seguros, siempre que cumpla todos los puntos pactados, incluyendo no interferir en el Estrecho de Ormuz ni desarrollar armamento nuclear ( WSJ ). El marco contempla además un fondo privado de 300.000 millones de dólares para inversiones en Irán, ya asegurado con compromisos internacionales y activo solo tras la firma final ( Reuters ). El Líder Supremo habría dado su aprobación tácita al MOU , de cara a la ceremonia del viernes en Suiza , aunque funcionarios estadounidenses reconocen que el texto omite compromisos clave de canales secundarios. En el plano legislativo, el Senado votó 48-47 para bloquear por escaso margen un nuevo intento de limitar los poderes bélicos de Trump.

El vicepresidente afirmó que el acuerdo con incluye al , aunque se opone al envío de tropas terrestres estadounidenses, mientras que el secretario de Defensa y el director de la , , se mostraron entre los más escépticos sobre el cumplimiento iraní de concesiones ( ). Estados Unidos permitirá que Irán venda y combustible de forma inmediata tras la firma del acuerdo esta semana, con exenciones que cubren banca, transporte y seguros, siempre que cumpla todos los puntos pactados, incluyendo no interferir en el ni desarrollar ( ). El marco contempla además un fondo privado de para inversiones en Irán, ya asegurado con compromisos internacionales y activo solo tras la firma final ( ). El habría dado su aprobación tácita al , de cara a la ceremonia del viernes en , aunque funcionarios estadounidenses reconocen que el texto omite compromisos clave de canales secundarios. En el plano legislativo, el votó 48-47 para bloquear por escaso margen un nuevo intento de limitar los poderes bélicos de Trump. Aranceles: Estados Unidos retrasó la inclusión en la lista negra de la china DeepSeek y de más de 100 empresas consideradas un riesgo para la seguridad nacional , con el fin de evitar una escalada de tensiones con Pekín ( Reuters ). Asimismo, la administración Trump estaría evaluando exigir a Anthropic una aprobación gubernamental previa antes de permitir que ciudadanos extranjeros accedan a sus modelos de IA más avanzados, en el marco de posibles nuevos controles de exportación sobre tecnología de inteligencia artificial .

Estados Unidos retrasó la inclusión en la lista negra de la china y de más de 100 empresas consideradas un riesgo para la , con el fin de evitar una escalada de tensiones con ( ). Asimismo, la administración estaría evaluando exigir a una aprobación gubernamental previa antes de permitir que ciudadanos extranjeros accedan a sus modelos de más avanzados, en el marco de posibles nuevos controles de exportación sobre . Divisas: El dólar operó sin dirección clara durante la noche tras debilitarse junto con la caída de los rendimientos y de los precios del petróleo , con el foco puesto en la primera rueda de prensa del presidente de la Fed , Warsh , de quien se espera un tono acomodaticio. El EUR/USD se estabilizó tras volver a 1,1600 ante la debilidad del dólar y los comentarios agresivos del BCE , mientras que el GBP/USD apenas varió a la espera de los datos de inflación británicos . El USD/JPY se mantuvo en el rango de 160,00 pese a la reciente subida de tasas del BoJ y a unos datos japoneses mayormente mejores de lo previsto.

El operó sin dirección clara durante la noche tras debilitarse junto con la caída de los y de los , con el foco puesto en la primera rueda de prensa del presidente de la , , de quien se espera un tono acomodaticio. El se estabilizó tras volver a 1,1600 ante la debilidad del dólar y los comentarios agresivos del , mientras que el apenas varió a la espera de los datos de . El se mantuvo en el rango de 160,00 pese a la reciente subida de tasas del y a unos datos japoneses mayormente mejores de lo previsto. Bonos: Los futuros del Tesoro estadounidense a 10 años se estabilizaron tras la subida de la víspera, concentrada en la parte media de la curva, mientras los precios del petróleo seguían cayendo y los participantes aguardan la reunión inaugural del FOMC bajo Warsh . Los futuros del Bund se mantuvieron firmes gracias al alivio de las presiones inflacionarias por el menor petróleo, aunque con potencial alcista limitado de cara a las emisiones del día y al tono agresivo del BCE . Los futuros del JGB a 10 años sostuvieron sus caídas posteriores al BoJ pese a mantenerse el tipo en máximos de más de tres décadas, con los rendimientos suavizándose tras el retroceso del crudo.

Los futuros del se estabilizaron tras la subida de la víspera, concentrada en la parte media de la curva, mientras los precios del petróleo seguían cayendo y los participantes aguardan la reunión inaugural del bajo . Los futuros del se mantuvieron firmes gracias al alivio de las por el menor petróleo, aunque con potencial alcista limitado de cara a las emisiones del día y al tono agresivo del . Los futuros del sostuvieron sus caídas posteriores al pese a mantenerse el tipo en máximos de más de tres décadas, con los rendimientos suavizándose tras el retroceso del crudo. Europa: Makhlouf , del BCE , advirtió que el fin de la guerra no implica el fin del shock económico y que las presiones directas sobre los precios podrían no disiparse con rapidez.

, del , advirtió que el fin de la guerra no implica el fin del shock económico y que las presiones directas sobre los precios podrían no disiparse con rapidez. Japón: El índice Nikkei 225 recuperó las pérdidas iniciales y marcó un nuevo máximo histórico tras superar brevemente el nivel de 70.000, apoyado en datos sólidos. Los pedidos de maquinaria crecieron un 8,7% mensual (frente al 0,9% esperado) y un 15,6% interanual (frente al 9,3% previsto), mientras la balanza comercial de mayo arrojó un déficit de 378,7 mil millones, mejor que el esperado. Las exportaciones avanzaron un 17,0% interanual, por encima de lo previsto, y las importaciones un 12,5%, ligeramente por debajo de las estimaciones.

El índice recuperó las pérdidas iniciales y marcó un nuevo tras superar brevemente el nivel de 70.000, apoyado en datos sólidos. Los crecieron un 8,7% mensual (frente al 0,9% esperado) y un 15,6% interanual (frente al 9,3% previsto), mientras la de mayo arrojó un déficit de 378,7 mil millones, mejor que el esperado. Las avanzaron un 17,0% interanual, por encima de lo previsto, y las un 12,5%, ligeramente por debajo de las estimaciones. China: Los índices quedaron rezagados por las pérdidas en fabricantes de automóviles y productores de aluminio , sin beneficiarse del aplazamiento estadounidense de la lista negra que afecta a DeepSeek y otras empresas. La reacción fue limitada también ante el anuncio del PBoC de ampliar las operaciones de recompra inversa nocturnas para mejorar la transmisión de tipos. El gobernador Pan adelantó que se permitirá a instituciones extranjeras acceder a la liquidez del yuan , que seis bancos quedan autorizados a operar divisas en la Zona Franca de Shanghái , y reconoció la dificultad de sostener el ritmo previo de crecimiento del crédito.

Los índices quedaron rezagados por las pérdidas en y , sin beneficiarse del aplazamiento estadounidense de la lista negra que afecta a y otras empresas. La reacción fue limitada también ante el anuncio del de ampliar las operaciones de recompra inversa nocturnas para mejorar la transmisión de tipos. El gobernador adelantó que se permitirá a instituciones extranjeras acceder a la liquidez del , que seis bancos quedan autorizados a operar divisas en la , y reconoció la dificultad de sostener el ritmo previo de crecimiento del crédito. Oil: Los futuros del crudo se mantuvieron moderados, cerca de mínimos de tres meses, presionados por las perspectivas de reinicio del suministro derivadas del acuerdo de paz provisional entre Estados Unidos e Irán . Qatar estaría restaurando la mitad de su producción de GNL un mes después de la reapertura del Estrecho de Ormuz , con potencial de alcanzar el 80% en dos meses, mientras Estados Unidos permitirá las ventas inmediatas de petróleo iraní. Los inventarios privados mostraron una fuerte caída del crudo (-8,3 millones de barriles), y se reportó que dos superpetroleros iraníes con 3,8 millones de barriles atravesaron el bloqueo estadounidense, además de discusiones para reactivar el tráfico en Ormuz mediante una escolta naval de pago tipo “pase VIP”.

Los se mantuvieron moderados, cerca de mínimos de tres meses, presionados por las perspectivas de reinicio del suministro derivadas del acuerdo de paz provisional entre e . estaría restaurando la mitad de su producción de un mes después de la reapertura del , con potencial de alcanzar el 80% en dos meses, mientras Estados Unidos permitirá las ventas inmediatas de petróleo iraní. Los mostraron una fuerte caída del crudo (-8,3 millones de barriles), y se reportó que dos superpetroleros iraníes con 3,8 millones de barriles atravesaron el bloqueo estadounidense, además de discusiones para reactivar el tráfico en Ormuz mediante una escolta naval de pago tipo “pase VIP”. Metales: El oro al contado cotizó lateralmente tras la reciente debilidad del dólar y unos rendimientos más bajos, con un potencial alcista contenido de cara a la reunión del FOMC. Los futuros del cobre se mantuvieron acotados en su rango ante un apetito global por el riesgo que resultó, en última instancia, mixto.

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Análisis US100

La acción del precio en la sesión nocturna se ha mantenido correctiva, con la cotización volviendo a buscar la zona de resistencia en torno a los 30.197 puntos. Este nivel sigue siendo la principal referencia de corto plazo. Aunque el precio todavía se mantiene por debajo de sus medias móviles, la reacción en esta zona será clave para definir la próxima dirección del movimiento.

Si el precio logra consolidarse por encima de los 30.197 puntos, podría desarrollar una recuperación en busca de los máximos anteriores en torno a los 30.668 puntos. En cambio, una consolidación por debajo de este nivel abriría la puerta a una continuidad de la presión bajista, hacia la zona de los 29.591 puntos.

🔹 Punto Clave: 30.197

🔺 Escenario Alcista: 30.668

🔻 Escenario Bajista: 29.591



Fuente: xStation5

Gráfico del Día

El oro mantiene una estructura de giro alcista y continúa cotizando por encima de sus medias móviles de largo plazo. No obstante, en el corto plazo la acción del precio desarrolla una figura de consolidación tipo banderín, por lo que la ruptura de esta formación, ya sea al alza o a la baja, será clave para definir la próxima dirección del movimiento.

El nivel técnico más relevante continúa ubicado en los 4.244. Mientras el precio logre sostenerse sobre esta zona, se mantiene abierto el escenario de una extensión alcista hacia los 4.477. En cambio, una pérdida de este soporte podría reactivar la presión bajista previa y abrir espacio para una corrección más profunda, con un soporte de mayor relevancia en los 4.025.

🔹 Punto Clave: 4.244

🔺 Escenario Alcista: 4.477

🔻 Escenario Bajista: 4.025



Fuente: xStation5