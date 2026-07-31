ExxonMobil cae 2% pese a duplicar sus ganancias en el segundo trimestre

El mejor trimestre de ExxonMobil (XOM.US) en cuatro años no alcanzó para satisfacer a Wall Street. La petrolera reportó una utilidad neta de US$14.5 mil millones, más del doble que en el mismo periodo de 2025, y aun así su acción retrocede cerca de 2% en la sesión porque el resultado ajustado quedó 8 centavos por debajo del consenso. Esa distancia entre la magnitud absoluta de la ganancia y la reacción del mercado resume el problema del trimestre, ya que la guerra en Medio Oriente infló los precios del crudo y de los combustibles al mismo tiempo que volvió casi imposible modelar los márgenes con precisión.

Un trimestre récord en caja que se quedó corto en la línea final

Bajo normas contables estadounidenses, el resultado fue de US$14.5 mil millones o US$3.48 por acción, mientras que los ingresos alcanzaron US$116 mil millones y superaron con holgura los US$97.8 mil millones esperados, una combinación poco habitual de sorpresa positiva en ventas y negativa en utilidad por acción.

El desempeño por segmento muestra dónde estuvo la fortaleza, el negocio upstream aportó US$9.2 mil millones ajustados, la refinación agrupada en Energy Products contribuyó con US$4.1 mil millones y los negocios de químicos y especialidades sumaron US$1.2 mil millones y US$969 millones respectivamente. Medido en términos contables, el segmento de refinación pasó de una pérdida de US$1.3 mil millones en el primer trimestre a una ganancia de US$5.5 mil millones, un giro que se explica por la alta utilización de las refinerías de la Costa del Golfo y por una producción récord de diésel.

La generación de caja acompañó esa recuperación, dado que el flujo operativo ascendió a US$23.6 mil millones y el flujo de caja libre a US$17.2 mil millones, cifras que permitieron distribuir US$9.4 mil millones entre dividendos por US$4.3 mil millones y recompras por US$5.1 mil millones, además de reducir la deuda neta en US$7 mil millones. La compañía declaró un dividendo trimestral de US$1.03 por acción, pagadero el 10 de septiembre, y mantiene su objetivo de recomprar US$20 mil millones en acciones durante el año.

El crudo impulsó los ingresos y la refinación explicó el desvío

El motor del trimestre fue el precio del petróleo, el Brent promedió US$96.68 por barril entre abril y junio, un alza de 23% frente al primer trimestre, mientras que el crudo estadounidense promedió US$92.45 con un avance de 27%, ambos empujados por la disrupción de suministro que arrastra el conflicto iniciado el 28 de febrero. A eso se sumó una operación sólida, con producción récord en la cuenca Pérmica por encima de 1.8 millones de barriles equivalentes diarios y el mayor nivel de producción upstream en más de dos décadas si se excluyen las interrupciones en Medio Oriente.

Fuente: xStation5.

El desvío, en cambio, provino de la propia volatilidad que generó esas ganancias. El director financiero, Neil Hansen, atribuyó el resultado a oscilaciones extremas en precios y márgenes que resultaron difíciles de modelar, mientras que el presidente ejecutivo, Darren Woods, apuntó específicamente al negocio de refinación como el origen del traspié. Tanto el upstream como la refinación quedaron por debajo de lo previsto y la exposición sobreponderada de la compañía en Qatar pesará sobre el sentimiento mientras dure el conflicto.

La comparación con sus pares refuerza esa lectura, Chevron reportó una utilidad ajustada de US$6.06 por acción, 50 centavos por encima del consenso, con ingresos de US$70 mil millones frente a los US$62 mil millones esperados y una utilidad neta récord de US$12.2 mil millones. Shell también superó las estimaciones y TotalEnergies las cumplió, de modo que ExxonMobil quedó como la única de las grandes en decepcionar en un trimestre favorable para toda la industria.

Ormuz, Guyana y el riesgo político definen el tercer trimestre

La producción total cedió a 4.5 millones de barriles equivalentes diarios desde los 4.6 millones del primer trimestre, y el origen de esa caída está concentrado en un punto geográfico. Cerca de 450 mil barriles equivalentes diarios permanecen fuera de operación en Qatar tras los ataques iraníes contra instalaciones energéticas, con la producción de gas natural licuado prácticamente detenida. En Emiratos Árabes Unidos, un yacimiento produce 250 mil barriles diarios con unos 50 mil fuera de servicio, aunque la compañía no puede reconocer ingresos por esos volúmenes hasta que se reabra el tráfico marítimo.

Si el Estrecho de Ormuz, por donde circula normalmente una quinta parte del suministro energético mundial, permanece cerrado durante todo el tercer trimestre, la producción de Medio Oriente se reduciría en unos 750 mil barriles equivalentes diarios frente al año pasado. Del lado positivo, la quinta plataforma flotante de Guyana ya zarpó y comenzará a operar en el cuarto trimestre con una capacidad adicional de 250 mil barriles diarios, mientras la compañía sostiene un plan de crecimiento anual compuesto de 9% en el Pérmico hasta 2030. Con la gasolina estadounidense en un promedio de US$4.11 por galón según la AAA y las elecciones intermedias en noviembre, el presidente Donald Trump ordenó el mes pasado una investigación del Departamento de Justicia contra las petroleras por presunta manipulación de precios y ha pedido públicamente que el combustible baje a US$2.25 por galón.

La administración ha descartado prohibir las exportaciones de crudo y derivados, aunque Rapidan Energy Group asigna a esa medida una probabilidad de 35%. En ese contexto, la acción de ExxonMobil acumula un avance de 28% en lo que va del año, apenas por debajo del índice energético del S&P 500, que sube 29%.