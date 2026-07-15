🔴 S&P 500 y Nasdaq 100: inflación sorprende y vuelve el fantasma de la burbuja .com

- Descubre cómo la sorpresa inflacionaria vuelve a impulsar al S&P 500 y al Nasdaq 100, mientras resurgen las comparaciones con la burbuja puntocom y aumentan las dudas sobre la sostenibilidad del rally tecnológico.
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