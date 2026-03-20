SAP cae un 4% pese a una recomendación positiva de Bernstein

Las acciones de SAP registran una caída cercana al 4%, a pesar de que Bernstein SocGen Group reiteró su recomendación de “Outperform” y mantuvo su precio objetivo en $322 (€278), frente a un precio actual de €153 por acción. Los analistas consideran que el software de gestión de cadenas de suministro es una de las temáticas de inversión más atractivas a largo plazo.

Transformación de cadenas globales impulsa el sector

Según Bernstein, las cadenas de suministro globales están siendo reconstruidas en tiempo real, impulsadas por factores como los shocks geopolíticos, la inflación, los requisitos ESG y el aumento de las expectativas de los clientes. En este contexto, los sistemas de gestión de supply chain se están convirtiendo en la columna vertebral digital de esta transformación.Un catalizador adicional es la inteligencia artificial, que está acelerando el paso desde una simple modernización hacia una reinvención completa del ecosistema tecnológico. Esto está favoreciendo el crecimiento en software, servicios e infraestructura en la nube. SAP se posiciona como uno de los principales beneficiarios de esta tendencia, respaldado por su amplia oferta de productos, su fuerte integración con sistemas ERP y la migración hacia S/4, que impulsa la adopción de soluciones avanzadas de gestión. Además, la compañía se beneficia de altos costos de cambio para sus clientes y relaciones empresariales de largo plazo, lo que refuerza su posición competitiva. FA pesar del contexto favorable, SAP presentó resultados del cuarto trimestre de 2025 por debajo de las expectativas del mercado. El beneficio por acción (EPS) fue de $1.62, frente a los $1.76 esperados, lo que supone una sorpresa negativa del 7.95%.En cuanto a ingresos, la compañía reportó $9.68 mil millones, por debajo de los $11.35 mil millones esperados, lo que representa una desviación negativa del 14.71%.

Dividendos sostienen atractivo para inversores

A pesar de estos resultados, SAP anunció planes para distribuir aproximadamente €2.92 mil millones en dividendos correspondientes a 2025. La propuesta es un dividendo de €2.50 por acción, lo que implica un incremento interanual del 6.4%. Esta decisión refleja que, a pesar de la presión sobre los beneficios, la compañía mantiene su compromiso con la retribución al accionista y una política de dividendos atractiva.

Fuente: xStation