Michael Burry, el inversor conocido por predecir correctamente la crisis de las hipotecas subprime, ha señalado un mayor deterioro en la situación de Palantir. Burry lleva bastante tiempo siendo un crítico abierto de los niveles de valoración de la empresa. Palantir es una de las compañías que, por ahora, se están moviendo en línea con los pronósticos del analista. Desde el comienzo del año, las acciones de Palantir ya han perdido alrededor de un 30%.

¿Qué dice Michael Burry sobre Palantir?

En sus últimas publicaciones, Michael Burry indicó lo que considera un empeoramiento del panorama técnico para Palantir, pero ¿están justificadas estas afirmaciones?

En concreto, Burry señaló que la mayor parte del volumen se registró cerca de los máximos, y que una tendencia bajista acompañada de un volumen decreciente respalda la tesis de que el impulso bajista persistirá.

Esta opinión no es del todo coherente con la realidad. Al observar el gráfico de Palantir, se puede apreciar que el pico de volumen se produjo en un rango de precios bastante amplio entre los 118 y los 65 dólares. Después de que las acciones de la compañía ya hubieran caído más de un 40%, el precio simplemente regresó al rango principal de ese movimiento.

Además, Burry intenta vincular el bajo volumen con una falta de interés en la acción y con caídas adicionales. Esta es una visión intuitiva, pero desde la perspectiva del análisis técnico es incorrecta. Una teoría ampliamente aceptada en las publicaciones sobre este tema es que un volumen decreciente reduce, en lugar de aumentar, la calidad y la durabilidad de los movimientos de precios en un gráfico. ¿Podría esto, por lo tanto, señalar una próxima corrección alcista?

No necesariamente. Un indicador mucho más importante que la caída del volumen es el cruce de la muerte formado por las EMA de 100 y 200 períodos. La última vez que apareció una señal de este tipo en el gráfico de la empresa fue a finales de 2021, tras lo cual la acción perdió alrededor del 60% de su valor.

Problemas fundamentales

Michael Burry también señaló una serie de problemas fundamentales. Destacó principalmente que Palantir tiene un foso económico relativamente superficial, especialmente dado que se trata de un negocio de tipo SaaS, incluso si la dirección de la compañía sugiere lo contrario. Otro problema es que se alega que Palantir recurre a un reconocimiento agresivo de ingresos para mejorar sus resultados de forma sintética. Estas son observaciones interesantes, pero ¿son correctas?

El primer argumento es debatible. Burry no presentó pruebas de una dependencia excesiva de soluciones de terceros. Por su parte, la propia empresa ofrece un conjunto de servicios muy único y mantiene profundos vínculos con gobiernos y servicios de inteligencia de todo el mundo. Si ese tipo de foso es superficial, habría que preguntarse cómo define Burry su profundidad.

Sin embargo, la acusación sobre el reconocimiento agresivo de ingresos es falsa. Bajo los estándares de auditoría financiera y contabilidad, estas prácticas se caracterizan por unos ingresos que crecen más rápido o superan a las cuentas por cobrar; en el caso de Palantir ocurre lo contrario. Eso señala un problema para la empresa, pero de una naturaleza completamente diferente.

¿Qué hay detrás de las caídas de las acciones de Palantir?

La mayor parte del movimiento a la baja observado en la valoración de las acciones de Palantir es consecuencia de su propia naturaleza. Por encima de todo, Palantir es una empresa a la que a menudo se califica de hipercrecimiento, con un aumento de beneficios raras veces visto incluso en el sector tecnológico y con márgenes igualmente altos, lo que le otorga un enorme apalancamiento operativo y, como resultado, altos múltiplos de valoración. Esto significa que incluso la más mínima decepción durante la publicación de resultados puede desencadenar una dolorosa ola de ventas.

El segundo factor que presiona las valoraciones es el segmento SaaS al que pertenece la empresa. Al calor del auge de la IA y de la creciente importancia de las soluciones basadas en agentes y modelos de lenguaje (LLM), el mercado ha descartado de forma preventiva a casi todas las empresas de SaaS, sin preguntarse por la naturaleza o el impacto real de la revolución de la IA en sus negocios. Palantir no es una excepción.

Dado el contexto más amplio del mercado, romper la tendencia bajista y regresar a los máximos supondría un desafío importante; sin embargo, el rango entre los 120 y los 70 dólares es amplio y ofrece muchas oportunidades para entrar en una consolidación a la espera de un sentimiento más favorable por parte de los inversores.