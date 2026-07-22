Semiconductores rebotan: ¿vuelve el rally o es solo una pausa?

El rebote de los semiconductores ha sido contundente, pero su significado es menos evidente que su magnitud. El índice PHLX Semiconductor avanzó más de un 5% el 21 de julio, liderado por Intel, que subió un 8,6% antes de presentar resultados, y acompañado por fabricantes de memoria, equipos y componentes ópticos. Sandisk ganó un 7,4%; Marvell, Micron, Applied Materials, KLA, Lam Research, Coherent, Lumentum, Seagate y Western Digital también participaron. Después de varias semanas de ventas, la sesión recordó la potencia que conserva la temática de inteligencia artificial. No demostró, por sí sola, que la corrección haya terminado.

El rebote aún necesita confirmación

La primera razón para mantener la cautela es el punto de partida. El sector venía de una caída superior al 11% desde el máximo récord de junio y aún acumulaba un descenso cercano al 3% en las cinco sesiones que incluían el rebote. Una subida vertical puede representar compras de inversores que redujeron demasiado su exposición, cobertura de posiciones cortas o búsqueda de oportunidades tras una corrección. Para hablar de un nuevo tramo alcista hace falta algo más: continuidad, amplitud y confirmación en resultados y previsiones.

La sesión de hoy ya ofrece una fotografía menos uniforme. Super Micro Computer subía con fuerza después de mejorar su previsión de margen bruto, y Dell y Hewlett Packard Enterprise avanzaban, señales favorables para la infraestructura de centros de datos. Al mismo tiempo, Intel, Micron y Sandisk retrocedían en la negociación previa a la apertura, junto con otros nombres del sector. La divergencia es importante. Indica que el mercado no está comprando indiscriminadamente cualquier empresa asociada a la IA, sino distinguiendo entre servidores, procesadores, memoria, fabricación y expectativas ya incorporadas en cada valoración.

El capex de los hyperscalers sigue siendo el gran motor

El argumento fundamental del rally sigue siendo el gasto extraordinario de los grandes proveedores de nube. UBS calcula que la inversión conjunta de los principales hyperscalers puede alcanzar unos 673.000 millones de dólares en 2026, un 76% más que en 2025. La entidad espera una desaceleración del crecimiento al 25% en 2027 y al 6% en 2028. Las cifras son estimaciones, no compromisos de compra, pero resumen la doble realidad del sector: el volumen de gasto continúa siendo enorme y, a la vez, la tasa de crecimiento difícilmente puede sostenerse al ritmo actual.

Esa desaceleración no implica necesariamente una caída inmediata de los ingresos de los fabricantes. Los centros de datos necesitan aceleradores, procesadores personalizados, redes de alta velocidad, memoria de gran ancho de banda, almacenamiento, sistemas de refrigeración y energía. Además, los pedidos y la capacidad de fabricación se planifican con meses de antelación. UBS mantiene una visión constructiva sobre memoria, semiconductores avanzados e infraestructura habilitadora, con visibilidad que se extiende durante 2026 y parte de 2027. También advierte de que el liderazgo puede cambiar, una precaución relevante después de la fuerte concentración de rentabilidades.

El mercado empieza a exigir rentabilidad de la IA

El debate más incómodo gira alrededor de la rentabilidad de ese capital. A comienzos de año, UBS señalaba que el gasto de los hyperscalers podía acercarse a la totalidad de su flujo de caja operativo, frente a una media histórica cercana al 40%. Una expansión financiada cada vez más con deuda o emisión de acciones elevaría el coste del proyecto y la exigencia de retornos. Los proveedores de chips cobran antes de que sus clientes demuestren qué ingresos generará la capacidad instalada; por eso la industria puede mantener pedidos fuertes incluso cuando el mercado empieza a cuestionar la economía final de la IA.

Los modelos chinos de menor coste han intensificado esa discusión. Si permiten entrenar o ejecutar aplicaciones con menos cálculo, podría reducirse la cantidad de hardware necesaria para una tarea determinada. Existe, sin embargo, un efecto contrario: abaratar el uso puede multiplicar el número de aplicaciones y elevar la demanda total de inferencia. Bank of America ha defendido esta segunda lectura, según la cual los modelos baratos y abiertos expanden el mercado de cálculo y memoria en lugar de destruirlo. La cuestión no se resolverá con una demostración puntual, sino con la evolución del uso, el precio por consulta y la monetización de los servicios.

Memoria, óptica y equipos muestran ciclos distintos

La composición de la demanda resulta tan importante como el total. Los aceleradores de vanguardia han concentrado la atención, pero el rebote abarcó empresas de memoria, discos, óptica y equipamiento de fabricación. Eso puede ser una señal saludable si refleja la difusión de la inversión a toda la cadena. También puede esconder ciclos diferentes. La memoria es especialmente volátil: pequeñas variaciones de oferta generan grandes oscilaciones de precios, inventarios y márgenes. Un productor puede disfrutar de precios contractuales firmes mientras otro segmento de memoria entra en normalización. Agruparlos bajo una única etiqueta de IA borra riesgos esenciales.

El equipamiento presenta otra dinámica. Applied Materials, KLA y Lam Research dependen de que los fabricantes amplíen capacidad, mejoren rendimientos y adopten nodos más complejos. Se benefician de una intensidad de capital estructuralmente mayor, pero están expuestos a restricciones comerciales, calendario de nuevas fábricas y concentración de clientes. Los plazos largos pueden ofrecer visibilidad; también pueden convertir una revisión de inversión en un bache de pedidos varios trimestres después.

Resultados empresariales como prueba inmediata

Los resultados empresariales serán la prueba inmediata. Texas Instruments sirve como termómetro de la demanda analógica e industrial, menos espectacular que los aceleradores pero más amplia. Antes de sus cifras del segundo trimestre, el consenso esperaba ingresos cercanos a 5.300 millones de dólares, aproximadamente un 18% más que un año antes, y un beneficio ajustado de 1,94 dólares por acción. Son expectativas previas al informe, no resultados publicados. El mercado vigilará sobre todo inventarios de clientes, automoción, industria y centros de datos, porque una mejora confinada a la IA no equivale a una recuperación completa del ciclo.

Intel representa otro examen. Su subida del 8,6% antes de resultados eleva el listón y deja menos margen para una guía mediocre. La empresa debe demostrar progreso simultáneo en productos, fabricación por contrato y disciplina de costes. En valores que llegan a la publicación con un rebote pronunciado, la reacción suele depender menos de superar el trimestre pasado que de mejorar la trayectoria de los próximos. Ese patrón se repetirá en fabricantes de memoria y equipos: las comparaciones históricas favorables ya no bastan cuando las valoraciones descuentan varios años de demanda.

Macro, energía y geopolítica añaden presión

El entorno macro añade una capa de riesgo. El Brent ha tocado 95 dólares por la escalada en Oriente Medio. Si el encarecimiento energético sostiene la inflación y eleva las rentabilidades de la deuda, los semiconductores pueden sufrir aun cuando sus previsiones operativas no cambien. Son activos de duración larga y muchos cotizan con múltiplos que exigen crecimiento persistente. Una tasa de descuento mayor reduce el valor presente de esos beneficios y favorece rotaciones hacia energía, financieros o compañías con flujos de caja más próximos.

La geopolítica afecta también de manera directa. Los controles de exportación, las licencias y las restricciones de acceso a equipos avanzados pueden alterar el mercado disponible para proveedores estadounidenses, europeos y asiáticos. China continúa invirtiendo en autosuficiencia, pero la sustitución no es homogénea: avanzar en diseño no equivale a dominar litografía, materiales, encapsulado avanzado o software de automatización. Para las empresas occidentales, perder ventas en el corto plazo puede convivir con pedidos de capacidad en otras regiones; el saldo depende del producto y de cuánto subsidio público se convierta en producción rentable.

La oferta eléctrica constituye otra limitación. La instalación de servidores no depende solo de la disponibilidad de chips. Requiere conexiones a la red, transformadores, refrigeración y permisos. Un retraso energético puede desplazar la entrega o utilización de equipos aunque el presupuesto tecnológico continúe aprobado. Por eso el análisis de pedidos debe complementarse con la velocidad real de puesta en servicio de los centros de datos. La escasez en una parte de la cadena no garantiza que todas las demás mantengan el mismo poder de fijación de precios.

Valoraciones y escenarios para el sector

Las valoraciones separarán cada vez más a los ganadores. Citi sigue constructiva sobre la renta variable global y estima aproximadamente un 6% de potencial hasta final de 2026, apoyada en una economía resistente y en la inversión tecnológica. Ese marco favorece al sector, pero no elimina la posibilidad de correcciones fuertes. Cuando una acción incorpora crecimiento casi perfecto, superar previsiones puede limitarse a confirmar el precio; cualquier retraso en producto, reducción de margen o moderación del gasto provoca una revisión desproporcionada.

Hay tres escenarios razonables. En el favorable, los hyperscalers mantienen sus planes, la monetización de la IA mejora y la demanda se extiende desde aceleradores hacia memoria, redes, almacenamiento y equipos. El rebote ganaría amplitud y los resultados elevarían las estimaciones de beneficios de 2027. En el intermedio, la inversión sigue creciendo pero a una velocidad menor; el sector avanza de forma selectiva, con rotaciones violentas entre ganadores y proveedores más cíclicos. En el adverso, los clientes aplazan proyectos por límites de energía o financiación, los modelos eficientes reducen la necesidad incremental de cálculo y los inventarios reaparecen justo cuando la capacidad aumenta.

El rebote necesita continuidad

Desde el punto de vista de mercado, la referencia útil no es adivinar un nivel exacto del gráfico. Importa comprobar si el índice conserva el mínimo de la corrección, recupera de forma sostenida la zona perdida tras el máximo de junio y mantiene una participación amplia. Un solo día superior al 5% mejora el tono, pero no altera por sí mismo la secuencia. El comportamiento después de los resultados de Intel, Texas Instruments y el resto de la cadena ofrecerá una confirmación más valiosa que la lectura de una vela aislada.

El rebote, por tanto, tiene fundamentos reconocibles: gasto de capital extraordinario, cuellos de botella en hardware avanzado y una demanda de infraestructura que no ha desaparecido. También llega cuando el mercado empieza a exigir pruebas de rentabilidad, no solo anuncios de inversión. Si las guías empresariales respaldan los pedidos y los márgenes, la pausa habrá limpiado parte del exceso sin destruir la tendencia. Si el avance se concentra en coberturas y expectativas, la volatilidad de esta semana habrá sido un descanso dentro de una fase de valoración más exigente.

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Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.