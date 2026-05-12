- El foco está en el IPC subyacente
- Los componentes sensibles serán clave para entender la dinámica mensual del informe
- El dólar llega fuerte al dato, apoyado por geopolítica, energía y un giro hawkish global que favorece a las divisas refugio
- El foco está en el IPC subyacente
- Los componentes sensibles serán clave para entender la dinámica mensual del informe
- El dólar llega fuerte al dato, apoyado por geopolítica, energía y un giro hawkish global que favorece a las divisas refugio
La lectura del IPC de EE. UU. correspondiente a abril se publicará hoy a las 13:30. El consenso apunta a un aumento significativo del dato general (hasta alrededor del 3,7%, el nivel más alto desde septiembre de 2023) y a un ligero repunte del subyacente (hasta 2,7%).
Los mercados se centrarán principalmente en este último, ya que excluye los componentes más volátiles —alimentos y energía—, ofreciendo una imagen más fiable de las presiones inflacionistas de fondo. Un aumento de esta medida podría hacer que el FOMC se muestre más dispuesto a endurecer la política monetaria.
Actualmente, el mercado descuenta aproximadamente un 30% de probabilidad de una subida de tipos antes de final de año. Si el subyacente supera claramente el consenso, podríamos ver un repricing hawkish y, en consecuencia, un dólar más fuerte.
Inflación general: impacto psicológico y expectativas
Conviene recordar que el consumidor medio no percibe la inflación en términos subyacentes, sino en términos nominales, con un peso desproporcionado de combustible y alimentos.
Por ello, un aumento del dato general por encima del 3,7% esperado también debería interpretarse como una señal alcista para el dólar.
Aunque este dato, por su naturaleza temporal, no debería justificar por sí solo una subida de tipos, sí puede contribuir a un aumento de las expectativas de inflación, algo muy relevante para el Comité. Esto podría derivar en mayor crecimiento salarial, mayor consumo, y la aparición de efectos de segunda ronda.
Componentes clave del IPC: qué mirar hoy
El mes pasado, la mayor parte del aumento mensual del índice se debió a:
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billetes de avión, que subieron con fuerza por el aumento del precio del combustible (20–30% de los costes operativos y más de la mitad de los variables),
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tarjetas de memoria y CPUs, cuyos costes de producción han aumentado por el conflicto entre EE. UU. e Irán,
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alquileres, que deberían mostrar un repunte notable debido a ajustes metodológicos tras el shutdown más largo de la historia.
Por ello, un aumento moderado del subyacente (alrededor del 0,3% mensual) ya está descontado y no debería generar preocupación significativa.
El dólar se fortalece antes del dato del IPC
El dólar se aprecia antes de la publicación, aunque es difícil atribuirlo únicamente a la especulación sobre la inflación de abril. La divisa estadounidense está respaldada por:
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un sentimiento risk‑off derivado del estancamiento en las negociaciones entre EE. UU. e Irán,
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un repunte de los precios energéticos,
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un repricing hawkish en las principales economías.
Este entorno favorece tanto a las divisas refugio como a las divisas de exportadores netos de energía —categorías en las que el dólar encaja simultáneamente.
Resumen de Mercado: Mercados a la baja a la espera del dato de IPC.
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