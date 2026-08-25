Siete Magníficas vs. semiconductores: ¿los chips son los nuevos líderes del mercado?

Durante los últimos años, hablar del liderazgo de Wall Street equivalía a hablar de las Siete Magníficas. Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Tesla y Nvidia concentraban el crecimiento de los beneficios, la inversión en inteligencia artificial y buena parte de las subidas del S&P 500. Sin embargo, en 2026 se ha producido un cambio importante. El capital ya no está premiando por igual a las grandes plataformas tecnológicas. Está buscando a las empresas que proporcionan la infraestructura necesaria para que sus proyectos de inteligencia artificial puedan funcionar.

Los semiconductores toman ventaja frente a las Siete Magníficas

¿Han dejado entonces las Siete Magníficas el testigo a los semiconductores? La comparación ofrece una primera respuesta contundente. El ETF SOXX, representativo de la industria estadounidense de chips, acumulaba una subida cercana al 74% en el año hasta el 20 de agosto. El ETF MAGS, que ofrece exposición a las Siete Magníficas, avanzaba apenas entre un 2% y un 3%.

La diferencia no se explica únicamente por Nvidia. El liderazgo se ha ampliado hacia AMD, Broadcom, fabricantes de memorias, compañías de equipos para la producción de chips y empresas relacionadas con las redes de alta velocidad. Eso distingue el movimiento actual de las primeras fases del entusiasmo por la inteligencia artificial, cuando prácticamente todo dependía de una sola compañía.

La razón es sencilla. Las grandes tecnológicas están gastando cientos de miles de millones para construir centros de datos, pero quienes reciben el dinero inmediatamente son los proveedores de procesadores, memorias, equipos de fabricación, sistemas de refrigeración y redes. Las plataformas asumen hoy el coste y esperan monetizarlo durante los próximos años. Los fabricantes de chips reconocen una parte importante de los ingresos en cuanto entregan los componentes.

Es la vieja lógica de vender palas durante una fiebre del oro. Puede resultar difícil saber qué modelo de inteligencia artificial dominará dentro de cinco años, pero todos los participantes necesitan capacidad de cálculo. Antes de conocer al ganador final, hay que construir la infraestructura.

Las ventas mundiales de semiconductores aceleran

Los datos de la industria respaldan este cambio. Las ventas mundiales de semiconductores alcanzaron 791.700 millones de dólares en 2025, un 25,6% más que el año anterior. Durante el primer trimestre de 2026 llegaron a 298.500 millones, aumentando un 25% frente al trimestre anterior. En abril, las ventas mensuales alcanzaron 110.500 millones de dólares y prácticamente duplicaron las registradas un año antes.

La Semiconductor Industry Association y World Semiconductor Trade Statistics esperan que el mercado mundial pueda superar los 1,5 billones de dólares en 2026. Es una previsión extraordinariamente exigente, pero refleja la velocidad con la que está aumentando la demanda de capacidad informática, memorias y conectividad.

La inteligencia artificial no depende únicamente de las GPU utilizadas para entrenar modelos. Un centro de datos necesita procesadores, memorias HBM, almacenamiento, controladores de energía, chips de comunicaciones, redes Ethernet, sistemas ópticos y semiconductores analógicos. Un estudio elaborado por la asociación estadounidense del sector y Deloitte estima que los chips representan aproximadamente el 95% del valor de los componentes tecnológicos instalados en un servidor de inteligencia artificial.

Nvidia ya no está sola en el crecimiento de la inteligencia artificial

Esto explica por qué el mercado está ampliando su atención. Nvidia sigue siendo el principal referente, pero ya no es la única empresa que presenta tasas de crecimiento extraordinarias. AMD aumentó sus ingresos trimestrales un 50%, hasta 11.536 millones de dólares. Su división de centros de datos facturó 6.718 millones, un 107% más que un año antes, impulsada por sus procesadores EPYC y los aceleradores Instinct.

Broadcom ofrece otra muestra de esta ampliación. Sus ingresos procedentes de semiconductores para inteligencia artificial alcanzaron 10.800 millones de dólares durante su segundo trimestre fiscal, un 143% más interanual. La compañía espera que esa cifra alcance aproximadamente 16.000 millones en el siguiente trimestre, gracias a los aceleradores diseñados para grandes clientes y a las redes utilizadas para conectar miles de procesadores.

También las memorias se han convertido en una pieza estratégica. Los modelos más avanzados necesitan transportar cantidades enormes de información entre los procesadores, por lo que la memoria de alto ancho de banda ha pasado de ser un componente secundario a convertirse en uno de los principales cuellos de botella del sistema. SK Hynix ha señalado que la demanda ya no procede exclusivamente de la memoria HBM: también está creciendo la utilización de DRAM para servidores y almacenamiento empresarial de alta capacidad.

Las Siete Magníficas financian el crecimiento de los chips

El movimiento, por tanto, tiene fundamentos empresariales. Pero existe una relación de dependencia que no debe ignorarse. Los semiconductores están creciendo porque las Siete Magníficas y otras grandes plataformas continúan aumentando su inversión. No se trata realmente de dos historias separadas. Una financia a la otra.

Microsoft espera invertir alrededor de 190.000 millones de dólares durante 2026. Solo en su tercer trimestre fiscal destinó 31.900 millones a inversiones de capital, aproximadamente dos tercios de ellas relacionadas con activos de vida relativamente corta, principalmente GPU y CPU. La compañía sigue afirmando que la demanda de Azure supera la capacidad disponible.

Este gasto beneficia a Nvidia, AMD, Broadcom y a toda la cadena de fabricación. Pero también revela el riesgo. Las grandes tecnológicas tienen que demostrar que los asistentes, agentes, servicios en la nube y aplicaciones de inteligencia artificial generan suficientes ingresos para justificar esas inversiones. Si la monetización decepciona, la primera reacción de las plataformas podría ser moderar el crecimiento del gasto. Los fabricantes de chips sentirían entonces el ajuste antes que casi cualquier otro sector.

Mayor crecimiento, pero también mayor riesgo para los semiconductores

Por eso la comparación entre las Siete Magníficas y los semiconductores no puede reducirse a observar cuál ha subido más. Las grandes plataformas cuentan con negocios diversificados, ingresos recurrentes, posiciones de caja extraordinarias y capacidad para soportar varios años de inversión. Los fabricantes de chips están creciendo más deprisa, pero operan en una industria históricamente cíclica y expuesta a cambios tecnológicos, acumulación de inventarios y exceso de capacidad.

La valoración refleja buena parte del entusiasmo. El ETF SOXX cotiza alrededor de 64 veces los beneficios de sus compañías, con una beta próxima a 2 y una volatilidad anualizada a tres años superior al 38%. El ETF de las Siete Magníficas presenta una valoración más cercana a 33 veces beneficios. Los chips están ofreciendo mayor crecimiento, pero el mercado también está pagando mucho más por cada dólar de beneficio.

Además, el SOXX ha retrocedido desde un máximo de 655 hasta aproximadamente 506 dólares. La corrección supera el 20%, aunque el fondo todavía acumula una rentabilidad anual extraordinaria. Esta combinación, gran subida anual y fuerte retroceso desde máximos, muestra hasta qué punto el liderazgo de los semiconductores puede resultar volátil.

Los resultados de Nvidia serán la próxima gran prueba

La publicación de resultados de Nvidia será la próxima gran prueba. La compañía cerró su último ejercicio con 215.900 millones de dólares de ingresos, un 65% más, mientras su negocio de centros de datos alcanzó 193.700 millones. El mercado ya no se conformará con un crecimiento elevado. Necesita comprobar que la nueva plataforma Rubin mantiene la demanda, que los márgenes continúan cerca de niveles excepcionales y que los clientes conservan capacidad financiera para ampliar sus centros de datos.

También existe el riesgo de que los principales compradores se conviertan en competidores. Alphabet desarrolla sus TPU, Amazon cuenta con Trainium, Microsoft está desplegando Maia y Meta trabaja en sus propios aceleradores. Estos chips no sustituirán inmediatamente a las GPU de Nvidia, pero pueden reducir la dependencia de un único proveedor y presionar los precios en determinadas tareas de inferencia.

Broadcom podría beneficiarse de esa transición porque participa en el diseño de aceleradores personalizados y redes. Sin embargo, para el conjunto del sector supone que el liderazgo tecnológico puede desplazarse con rapidez. La empresa dominante de hoy no tiene garantizado conservar la misma cuota cuando cambien los modelos, las cargas de trabajo y las necesidades energéticas.

A ello se suman los controles de exportación, la dependencia de la fabricación asiática, la tensión alrededor de Taiwán y las limitaciones de electricidad. Un centro de datos puede disponer del capital y de los chips, pero no funcionar sin suficiente energía, refrigeración y conexión a la red. Los cuellos de botella están trasladándose desde el procesador hacia el sistema completo.

¿Son los chips los nuevos líderes del mercado?

¿Son entonces los chips los nuevos líderes? En términos de comportamiento bursátil y crecimiento de beneficios, sí. El mercado ha pasado de premiar indiscriminadamente a las grandes plataformas a concentrarse en los proveedores que monetizan directamente la construcción de infraestructura. La subida de AMD, Broadcom, memorias y equipos de fabricación demuestra que el movimiento se ha ensanchado más allá de Nvidia.

Pero no estamos ante una sustitución completa. Nvidia pertenece simultáneamente a las Siete Magníficas y al sector de semiconductores. Microsoft, Amazon, Alphabet y Meta son los principales clientes que sostienen la demanda de chips. Más que un relevo entre dos grupos rivales, estamos observando un desplazamiento del liderazgo hacia la parte de la cadena que recibe primero el dinero.

La continuidad dependerá de tres confirmaciones: que las grandes tecnológicas mantengan sus presupuestos de inversión, que la demanda de inteligencia artificial se transforme en ingresos y que el crecimiento de los fabricantes compense unas valoraciones cada vez más exigentes. Si esas condiciones se cumplen, los semiconductores pueden seguir liderando. Si el gasto comienza a frenarse, la industria recordará al mercado una verdad antigua: los chips pueden ser la base del futuro, pero nunca han dejado de ser un negocio cíclico.

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Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.