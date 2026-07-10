SK Hynix debuta con la mayor colocación extranjera en EE.UU.

SK Hynix (SKHY.US) recaudó 26.500 millones de dólares en su debut de certificados de depósito (ADR) en Estados Unidos, la mayor colocación inicial de una empresa extranjera en la historia del mercado estadounidense. La oferta estuvo sobresuscrita más de siete veces y las ADR llegaron a subir 15% por encima del precio de colocación en su primer día de operaciones.

El mayor debut de una empresa extranjera en Estados Unidos

Fuente: Bitfinanzas.

SK Hynix (SKHY.US) vendió 177.9 millones de ADR a 149 dólares cada uno, donde cada certificado equivale a una décima parte de una acción ordinaria cotizada en Seúl, con un precio fijado apenas 3% por encima del cierre del jueves en el mercado coreano. La colocación superó los 25.000 millones de dólares que recaudó Alibaba en su debut en Nueva York y quedó solo detrás de la salida a bolsa de SpaceX en junio, la más grande de la historia.

La demanda incluyó a fondos de largo plazo, fondos soberanos e inversionistas enfocados en Asia, con Baillie Gifford, Coatue Management y Situational Awareness Partners recibiendo en conjunto cerca de 5.000 millones de dólares en ADR como inversionistas ancla. Los bancos colocadores, liderados por Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs y JPMorgan, se repartieron cerca de 260 millones de dólares en comisiones por la operación.

Una salida a bolsa pensada para financiar la próxima ronda de capacidad

El dinero recaudado se destinará a construir capacidad adicional y a comprar equipos de litografía ultravioleta extrema a ASML, dentro de un plan más amplio que SK Hynix comparte con Samsung Electronics como parte de una iniciativa del gobierno surcoreano por 880.000 millones de dólares. El presidente ejecutivo de la compañía, Kwak Noh-jung, explicó que parte de la lógica detrás de la colocación es colaborar más de cerca con sus clientes de inteligencia artificial y facilitar el acceso a talento especializado, y no descartó que la compañía eventualmente fabrique memoria en Estados Unidos si algún sitio cumple con sus criterios de electricidad, agua y personal calificado.

La colocación también busca cerrar el llamado descuento coreano, la brecha de valuación que históricamente separa a las empresas de ese país de sus pares estadounidenses, y en particular acercar el múltiplo de SK Hynix al de su rival Micron, algo que analistas creen podría favorecer también una revaluación de Samsung.

El mercado ya toma ganancias tras el salto inicial

Las ADR llegaron a cotizar hasta 15% por encima de los 149 dólares de colocación apenas comenzó a operar el título, pero el impulso se fue apagando a lo largo de la jornada. El movimiento ocurre en un momento en que los inversionistas venían rotando posiciones fuera de las apuestas de infraestructura de inteligencia artificial, con el Kospi surcoreano entrando brevemente en un mercado bajista técnico antes de recuperarse el viernes. La propia acción de SK Hynix en Seúl se ubica 25% por debajo de su máximo histórico del 22 de junio, aunque todavía acumula un alza cercana a 235% en el año, y ya registró 52 sesiones con movimientos de al menos 5% en lo que va de 2026, más que en todo 2025 y en los tres años previos combinados. Esa volatilidad es justamente lo que ahora deberán digerir los inversionistas estadounidenses que recién pueden acceder de forma directa al título.

Los riesgos que dependen de cuánto dure el superciclo de memoria

Toda la tesis alcista descansa en que la escasez de memoria se mantenga. Kwak señaló que el desajuste probablemente se extienda más allá de 2030, y que los clientes ya están firmando contratos de largo plazo bajo esa misma expectativa. El presidente ejecutivo de Micron, Sanjay Mehrotra, dijo algo similar el mes pasado, al señalar que no tiene visibilidad clara de cuándo la oferta de memoria podrá alcanzar a una demanda que sigue en aumento.

La visión de oferta es sólida porque construir una planta nueva toma al menos tres años, lo que debería sostener la escasez por otros dos o tres años como mínimo, salvo que aparezca debilidad del lado de la demanda, que sería el riesgo central capaz de descarrilar todo el fenómeno. El propio debut de SpaceX en junio, que atrajo órdenes por más de 350.000 millones de dólares, sirve de advertencia, sus acciones cerraron el miércoles en su nivel más bajo desde que empezaron a cotizar, prueba de que una sobresuscripción enorme no garantiza que las ganancias se sostengan en el tiempo.

El gráfico de un minuto muestra a SK Hynix cotizando en 169.07 dólares, tras un salto inicial que llevó al precio hasta un máximo de 177.24 poco después de la apertura, seguido de un retroceso sostenido durante el resto de la sesión. Fuente: xStation5.