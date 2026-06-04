¿Sobreventa técnica o corrección sana? El análisis del oro en junio

Desde que comenzó el conflicto en Oriente Medio en febrero, el oro (GOLD) perdió el nivel de US$5.000 y acumula una caída de 16.6% desde sus máximos. El debate entre inversores es si esa corrección ya es suficientemente profunda para hablar de sobreventa técnica o si el entorno macro, con petróleo elevado y tasas al alza, justifica seguir esperando.

La caída, en perspectiva

Desde inicios de 2024, el oro (GOLD) construyó uno de los movimientos más sostenidos de su historia reciente, en que partió de cerca de US$2.000 y llegó a tocar los US$5.300 a principios de 2026. Ese avance lo llevó lejos por encima de sus medias móviles, que siguieron subiendo de manera ordenada durante todo el período. La corrección actual es la primera que pone a prueba esa estructura de fondo de manera significativa, y el drawdown de -16.6% es considerablemente más profundo que cualquier retroceso previo del ciclo, que raramente superó el -8%.

El contexto macro no ayuda, el conflicto en Oriente Medio cerró el Estrecho de Ormuz de manera parcial, lo que mantuvo el petróleo elevado y las expectativas de inflación altas. Para el oro, que no paga interés, ese escenario es particularmente adverso porque lleva a los bancos centrales a mantener o subir las tasas, lo que eleva el costo de oportunidad de mantener el metal. La tregua entre Israel y el Líbano anunciada el 3 de junio ofrece cierto alivio y llevó el precio a rebotar brevemente a US$4.515, pero el mercado sigue impulsado por titulares y los seguidores de tendencia sistemáticos siguen inclinados hacia más ventas.

Qué dicen los indicadores exactamente

El RSI de 14 períodos en 38.4 está por debajo de la zona neutral pero no ha llegado a la lectura de sobreventa estricta, que convencionalmente se establece en 30 o menos. Estar en el rango 30-40 históricamente ha generado retornos positivos hacia adelante, pero más modestos que los que se observan en episodios de sobreventa real. La diferencia es importante porque el mercado no está en un nivel que históricamente haya generado las señales de rebote más nítidas.

La lectura de las bandas de desviación estándar añade más capas al análisis, el precio cerró entre -1 y -2 desviaciones estándar de la media de 50 días, lo que indica una corrección estadísticamente significativa pero que todavía no ha llegado al extremo inferior del rango histórico. La media de 50 días está 4.1% por encima del precio actual, una distancia que sí se ubica por debajo del percentil 10 histórico de esa métrica, lo que significa que la separación entre precio y media ya es inusualmente amplia. Ese solo indicador sugiere que la corrección es técnicamente extrema, aunque los otros dos no lo confirmen todavía con igual contundencia.

Análisis técnico del GOLD

El gráfico de 4 horas muestra al oro en US$4.477, con la SMA50 y la SMA200 por encima del precio y con pendiente descendente, lo que confirma sesgo bajista en el corto y mediano plazo. El RSI está en zona neutral en este timeframe y el ADX indica tendencia débil sin dirección dominante, coherente con la consolidación lateral de las últimas semanas. El precio opera dentro de un canal descendente con resistencias en US$4.782 y US$4.897, soporte inmediato en US$4.351 y soporte profundo en US$4.111.

El sesgo sigue siendo bajista mientras el precio permanezca bajo la SMA50, con posibilidad de rebote técnico hacia las resistencias si los catalizadores de corto plazo, como la tregua en Oriente Medio o la caída del petróleo, sostienen la demanda en los próximos días.

Fuente: xStation5.

Lo que dice la historia desde estos niveles

El análisis histórico permite precisar cuánto le falta al oro para generar la señal que estadísticamente más se ha asociado con rebotes. En los últimos 63 episodios en que el precio tocó la banda de -2 desviaciones estándar, el retorno medio a 20 sesiones fue de +1.8%, con una ganancia máxima mediana dentro de las siguientes 60 sesiones cercana al 5.9%. En los 45 episodios con RSI igual o inferior a 30, el retorno medio a 20 sesiones fue de +2.0%. En el bucket actual, RSI entre 30 y 40, el retorno medio cae a +1.4% en el mismo horizonte.

El oro está en una zona de debilidad estadísticamente relevante, pero no ha llegado al umbral donde la historia habla con más claridad a favor de un rebote. Si el precio desciende lo suficiente para tocar la banda de -2 DE o para llevar el RSI por debajo de 30, la señal histórica se vuelve más robusta. Por ahora, los datos apuntan a un activo debilitado, técnicamente comprimido y con sesgo negativo en el corto plazo, pero que todavía no ha activado las condiciones que en el pasado generaron los rebotes más definidos.