Solicitudes de desempleo en EE. UU. superan estimaciones 📈 Balanza comercial peor de lo previsto

Estados Unidos – Datos de empleo: Solicitudes iniciales de desempleo: 237K (Previsión: 230K | Anterior: 229K) Estados Unidos – Datos de balanza comercial (julio): Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Balanza comercial: -78,30B (Previsión: -77,70B | Anterior: -59,10B) Las solicitudes de desempleo se suman a la serie de datos laborales más débiles de lo esperado (tras ISM Empleo, JOLTS y ADP), lo que agudiza las expectativas del mercado de un NFP más pesimista este viernes. Esto podría, en última instancia, acelerar la senda de recortes de tipos de la Fed. En el mercado de divisas, el EUR/USD intentó romper al alza la EMA de 100 periodos en el intervalo M30, aunque rápidamente volvió a ceder, mostrando una ligera presión bajista sobre el par, en contra de lo que se podría haber esperado tras la publicación del dato. Fuente: xStation5

