SOXX sigue fuerte: ¿puede continuar el rally de semiconductores?

¿Puede continuar el rally de los semiconductores?

El sector de semiconductores sigue teniendo una de las historias fundamentales más potentes de todo el mercado. No está subiendo por casualidad ni por moda. Está subiendo porque la inversión en inteligencia artificial sigue acelerándose, porque los grandes clientes de infraestructura no están recortando gasto, porque los fabricantes de memoria y de chips para centros de datos siguen viendo una demanda que supera previsiones, y porque además el mercado ha empezado a creer que esta vez el ciclo no es solo de entusiasmo, sino también de beneficios. AMD se disparó un 14,9% tras mejorar de forma muy agresiva sus previsiones ligadas a chips para servidores e IA, y ese movimiento empujó al conjunto del sector; al mismo tiempo, el índice de semiconductores de Filadelfia entró en nuevos máximos y elevó su ganancia anual hasta alrededor del 59%.

Ese empuje no es solo estadounidense. En Asia, el flujo ha sido igual de intenso. El KOSPI superó los 7.000 puntos por primera vez impulsado por la fiebre global por hardware de IA, con Samsung subiendo un 14,4% en una sola sesión y SK Hynix un 10,6%, hasta el punto de que ambas ya representan alrededor del 44% del valor total del índice surcoreano. Esa amplitud geográfica importa mucho, porque indica que no estamos ante un rebote aislado de dos o tres nombres americanos, sino ante una ola global de reposicionamiento hacia chips, memoria, foundries y equipos.

Además, la mejora no depende de una sola compañía. A finales de abril el subgrupo de semiconductores iba camino de registrar un crecimiento de beneficios del 109,2% en el primer trimestre, muy por encima del 48,2% esperado para el conjunto del sector tecnológico del S&P 500. Ese dato explica bastante bien por qué el mercado estuvo dispuesto a pagar múltiplos elevados: no solo compra una historia de futuro, también está comprando un presente que, de momento, sigue sorprendiendo al alza.

La historia fundamental sigue siendo fuerte

A esto se le suma una segunda pata de fondo: el ciclo de inversión. Morgan Stanley ya venía defendiendo desde enero que el gasto en IA seguiría siendo un gran viento de cola para la economía en 2026 y que la exposición a los grandes jugadores del ecosistema, tanto “enablers” como “adopters”, seguía teniendo sentido para inversores de corto y largo plazo. Goldman Sachs Research, por su parte, había estimado que la inversión en IA podría superar los 500.000 millones de dólares en 2026, lo que explica por qué el mercado sigue premiando a todo lo que toca centros de datos, chips, memoria, interconexión y servidores. Barclays también ha venido insistiendo en que la inversión global en desarrollados está entrando en una nueva fase de aceleración liderada por IA, defensa, seguridad energética y resiliencia de cadenas de suministro.

Con ese trasfondo, la tesis alcista fundamental sigue viva. Mientras el mercado vea que el capex en IA no se frena, que los hyperscalers siguen comprando, que la memoria sigue ajustada y que la demanda para centros de datos y aceleradores sigue fuerte, el rally del sector puede seguir teniendo gasolina. Esa es la parte buena.

La parte menos cómoda es que, técnicamente, el precio ha corrido muchísimo más rápido que su propia estructura.

Y ahí está el problema real al hacer trading.

En gráfico diario, el movimiento del SOXX ya no se parece a una tendencia sana que avanza con una inclinación razonable, hace pausas y vuelve a romper. Se parece más a una fase de aceleración. Cuando una tendencia sube con esa pendiente casi vertical, deja de darte una entrada limpia y empieza a obligarte a elegir entre dos errores clásicos: o perseguir el precio tarde, o quedarte mirando cómo sigue subiendo sin ti. Lo sensato, casi siempre, es no hacer ninguna de las dos cosas. El dato duro acompaña esa sensación: el ETF SOXX acumulaba una subida del 63,68% en lo que va de año. No es una subida “fuerte”. Es una subida extremadamente caliente.



Fuente: xStation5

Eso no invalida el rally. Lo que invalida es la entrada impulsiva. Un activo puede tener razón fundamental y, al mismo tiempo, darte un mal punto de compra. Ese es justo el caso ahora. Si alguien se sube a este movimiento aquí, no está comprando solo tendencia; está comprando también una pendiente excesiva, y eso aumenta mucho la probabilidad de terminar entrando justo en un techo táctico o en una pausa que llegue demasiado tarde para ti.

El verdadero riesgo ahora es técnico

De hecho, ya hay precedentes recientes que lo demuestran. A finales de enero, Reuters planteaba precisamente si ASML estaba cerca de un techo o de una nueva ruptura, señalando que la acción había subido un 34% solo en ese mes y cotizaba a unas 42 veces beneficios estimados de 2026, bastante por encima de Nvidia. Aquella lectura servía para recordar algo muy básico: incluso dentro de una historia estructural potente, el mercado tiene límites temporales de apetito. Cuando el múltiplo se dispara demasiado rápido, la acción puede seguir subiendo, sí, pero el margen de error para la entrada se vuelve muy pequeño.

Y hay otro riesgo que conviene no minimizar: el regulatorio y geopolítico. El mercado ahora mismo casi no quiere mirar esa parte porque está demasiado concentrado en IA, pero sigue ahí. Reuters recordaba en 2024 que el sector llegó a perder más de 500.000 millones de dólares de capitalización en una sola sesión cuando reapareció el miedo a restricciones más duras sobre ventas a China. No hace falta que ese escenario vuelva exactamente igual para que el sector se tome una pausa. Basta con que reaparezca un titular serio sobre export controls, suministro a Oriente Medio o tensión comercial, para que un sector tan extendido y tan sobrecomprado use esa excusa como catalizador de una limpieza.

Por eso, la lectura buena no es preguntarse si la historia de semiconductores sigue siendo buena. Sigue siéndolo. La pregunta buena es otra: ¿es este el momento correcto para entrar? Y ahí mi respuesta sería bastante clara: no parece el momento ideal para perseguir el precio.

Lo más razonable sería esperar una de dos cosas.

La primera, una pausa técnica. Un tramo lateral, una digestión, unas horas o días donde el precio deje de subir en vertical y empiece a construir una base. Eso sería lo más sano, porque permitiría que las medias se acercaran, que la volatilidad se enfriara y que la siguiente ruptura naciera desde un suelo más sólido.

La segunda, una pequeña corrección. No hace falta una caída dramática para mejorar el punto de entrada. Bastaría una recogida de beneficios moderada que permitiera al sector seguir siendo alcista, pero ofreciendo una relación rentabilidad-riesgo algo menos absurda que la actual.

Dicho de forma más sencilla: ahora mismo el riesgo no está en que el rally haya terminado, sino en que la entrada llegue demasiado tarde.

Si el SOXX descansa, consolida y vuelve a romper desde una figura de pausa, entonces tendrá mucho más sentido intentar incorporarse. Si corrige algo y respeta una nueva zona de soporte, también. Lo que no parece sensato es comprar una pendiente diaria tan acelerada simplemente porque “todo va bien”. En bolsa, esa frase suele funcionar peor cuanto más alto va el precio.

Así que la respuesta completa sería esta: sí, el rally de los semiconductores puede continuar, porque la historia fundamental sigue siendo fuerte, global y respaldada por beneficios, capex y demanda de IA. Pero técnicamente el movimiento está demasiado vertical como para ser cómodo de comprar aquí. Antes de subirse, lo ideal sería ver o bien una pausa técnica o bien una corrección pequeña que permita entrar con una estructura más limpia.

Cuando un sector es tan bueno que parece imposible esperar, normalmente es cuando más conviene hacerlo.

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Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.