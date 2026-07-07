SpaceX al Nasdaq 100: ¿cómo podría afectar al índice?

La entrada de SpaceX en el Nasdaq 100 no es solo una incorporación más a un índice tecnológico. Es casi una declaración de época. Durante años, el Nasdaq 100 ha sido el índice de las grandes plataformas digitales, del software, de los semiconductores y, más recientemente, de la inteligencia artificial. Con SpaceX, entra otra capa: espacio, satélites, defensa, conectividad global, lanzamiento orbital, Starlink, Starship y una narrativa industrial que se parece menos a Silicon Valley clásico y más a infraestructura estratégica del siglo XXI.

SpaceX entra al Nasdaq 100 con una capitalización histórica

SpaceX se incorpora al Nasdaq 100 menos de un mes después de su IPO, algo excepcional por la velocidad del proceso. Su capitalización ronda los 2,1 billones de dólares, lo que la sitúa entre las mayores compañías cotizadas de Estados Unidos. La inclusión puede generar más de 4.000 millones de dólares en compras pasivas por parte de fondos que replican el índice, aunque otras estimaciones sitúan la demanda automática entre 4.500 y 6.000 millones de euros si se incluyen todos los vehículos ligados al Nasdaq 100.

Lo primero que implica es flujo forzado. Los fondos indexados y ETFs que replican el Nasdaq 100 tienen que comprar SpaceX, no porque les guste más o menos la empresa, sino porque entra en el índice. Ese es el efecto inmediato. Si un valor entra en un índice con cientos de miles de millones bajo gestión pasiva, aparece una demanda mecánica. Esa demanda no garantiza subida sostenida, pero sí puede dar soporte en los primeros días, especialmente si el free float es limitado. Y en SpaceX ese detalle es clave: solo alrededor del 5% del capital estaría en circulación, con el 95% restante en manos de accionistas iniciales.

Ese bajo free float puede hacer que el impacto sea más intenso. Cuando una compañía enorme entra en un índice, pero hay pocas acciones disponibles para comprar, la presión de los fondos pasivos puede amplificar el movimiento. No es solo “entra SpaceX y los fondos compran”. Es “entra SpaceX, los fondos tienen que comprar y no hay tanto papel libre”. Esa combinación puede favorecer subidas rápidas, pero también más volatilidad. El mercado ya lo ha visto en otras grandes incorporaciones: la demanda pasiva ayuda, pero después el precio tiene que justificar expectativas.

Concentración, flujos y nueva narrativa para el Nasdaq 100

Para el Nasdaq 100, la incorporación añade otra fuente de concentración. Aunque la ponderación inicial de SpaceX podría quedar limitada a alrededor del 0,5%-0,8% por el bajo free float, su capitalización total es tan grande que el mercado la va a tratar como un nombre sistémico. No tendrá de entrada el peso de Nvidia, Microsoft o Apple, pero sí puede convertirse en uno de los valores que condicionen el sentimiento del índice. La diferencia es que SpaceX no cotiza como una tecnológica madura. Cotiza como una mezcla de defensa, infraestructura espacial, telecomunicaciones, IA aplicada y opcionalidad futura. Eso introduce una volatilidad distinta dentro del Nasdaq 100.

El segundo efecto es el desplazamiento relativo. Cuando entra una compañía nueva en el índice, los fondos que replican el Nasdaq 100 tienen que financiar esa compra reduciendo peso en otros componentes o ajustando carteras. No significa ventas masivas indiscriminadas, pero sí obliga a redistribuir capital. En la práctica, parte del dinero que antes estaba concentrado en los grandes nombres del índice se reasigna hacia SpaceX. Si la demanda de SpaceX es muy fuerte, podría absorber flujos que de otro modo habrían ido a Nvidia, Broadcom, Microsoft, Amazon o Tesla. No rompe la tendencia de la IA, pero sí cambia la composición del trade tecnológico.

El tercer efecto es narrativo. El Nasdaq 100 se vuelve todavía más dependiente de historias de crecimiento muy largas. Hasta ahora, el centro del índice era IA, nube, software, semiconductores y plataformas digitales. Con SpaceX, se añade una tesis que mira a décadas: colonización espacial, lanzamientos recurrentes, Starlink, defensa, conectividad global, contratos gubernamentales, Starship y posibles plataformas de infraestructura orbital. El mercado no está valorando solo beneficios actuales. Está pagando por opcionalidad. Eso puede aumentar el atractivo del índice, pero también su sensibilidad a cambios de sentimiento.

Visión positiva de bancos y dudas sobre valoración

Los bancos de inversión han empezado con un tono muy positivo. Goldman Sachs, Morgan Stanley y J.P. Morgan han iniciado cobertura con visiones constructivas, destacando el potencial de SpaceX en espacio, conectividad e infraestructura de inteligencia artificial. Deutsche Bank incluso la ha descrito como una especie de “haloscaler”, una compañía capaz de desplegar infraestructura de IA y conectividad a escala global desde una posición única. Algunas previsiones hablan de miles de lanzamientos anuales de Starship hacia 2031 y precios objetivo que llegan hasta 900 dólares por acción.

Pero también hay escepticismo. CFRA y otros analistas han advertido de que parte del valor de SpaceX depende de negocios todavía no plenamente probados, como Starship a escala masiva, la monetización futura de Starlink, la integración con plataformas de IA o la rentabilidad de proyectos de infraestructura orbital. Esta es la parte más delicada para el Nasdaq 100: SpaceX puede aportar una historia potentísima, pero también puede añadir un componente de valoración más difícil de comprobar trimestre a trimestre. El índice ya tenía muchas compañías caras. Ahora incorpora una compañía donde una parte importante del valor está en el futuro.

La comparación con Tesla y el factor Musk

La comparación con Tesla es inevitable. No porque sean el mismo negocio, sino porque el mercado puede tratar a SpaceX como una compañía con “prima Musk”: visión, ejecución industrial, riesgo extremo, narrativa global y una base de inversores muy emocional. Si SpaceX empieza a comportarse como Tesla en sus fases más volátiles, puede aumentar la oscilación diaria del Nasdaq 100. De hecho, MarketWatch destacaba que la volatilidad del Nasdaq 100 ya ha sido muy superior a la del S&P 500 en 2026, con el VXN subiendo alrededor de 43%, frente a solo 8% en el VIX del S&P 500. Añadir SpaceX puede reforzar esa diferencia.

La entrada también puede reforzar el atractivo internacional del Nasdaq 100. Muchos inversores globales que no pudieron entrar en la IPO, o que no quieren comprar acciones individuales de SpaceX, acabarán expuestos mediante QQQ, fondos Nasdaq 100 o productos indexados. Eso convierte a SpaceX en una posición automática para millones de carteras. Y ese detalle es importante porque la empresa deja de depender solo de compradores activos. Empieza a recibir flujos estructurales por pertenecer a un índice central del mercado global.

La inclusión aporta soporte inicial, pero no garantiza tendencia

Ahora bien, el efecto pasivo tiene un límite. La inclusión puede provocar compras iniciales, pero no garantiza una subida sostenida. Después de la entrada, la acción tendrá que responder a resultados, márgenes, contratos, lanzamientos, costes de Starship, crecimiento de Starlink y evolución del flujo de caja. El mercado puede aceptar valoraciones muy altas si cree que la empresa está construyendo una infraestructura dominante. Pero será menos tolerante si aparecen retrasos, accidentes, presión regulatoria, conflictos con gobiernos o dudas sobre rentabilidad.

Para el Nasdaq 100, el impacto más importante no es tanto el peso inicial, sino el tipo de riesgo que añade. SpaceX no se mueve exactamente con los mismos factores que una empresa de software o un fabricante de chips. Puede reaccionar a contratos de defensa, lanzamientos, fallos técnicos, noticias regulatorias, guerras, demanda de conectividad, costes de capital, financiación de proyectos y expectativas sobre Starship. Eso puede diversificar algo la narrativa del índice, pero también introducir eventos idiosincráticos más fuertes.

La inclusión en el Nasdaq 100 también puede retrasar la presión por entrar en el S&P 500. SpaceX todavía no cumple todos los requisitos habituales del S&P 500, especialmente por historial de cotización y free float. Eso significa que el gran flujo pasivo del S&P no llegaría de inmediato. La compañía tendrá que esperar, probablemente al menos un año, antes de poder aspirar a esa inclusión. Para el mercado, esto deja una especie de segunda opción futura: primero Nasdaq 100, después, si cumple requisitos, posible S&P 500.

Qué podría pasar tras el rebalanceo

Técnicamente, la entrada puede crear una fase de soporte inicial por compras forzadas, pero también una zona peligrosa una vez terminado el rebalanceo. Muchas veces, los valores que entran en grandes índices reciben compras antes o durante la incorporación y luego entran en una fase de consolidación. Si los fondos pasivos ya han comprado y los insiders siguen bloqueados por lock-up, el precio puede mantenerse. Pero cuando expiren restricciones de venta, el mercado tendrá que absorber más papel. Ese será uno de los riesgos a vigilar.

Para los componentes actuales del Nasdaq 100, el impacto puede ser mixto. Nvidia y Broadcom pueden beneficiarse si el mercado interpreta SpaceX como otro componente de infraestructura de IA, satélites, conectividad y computación distribuida. Tesla puede moverse por simpatía debido al factor Musk. Amazon, Microsoft y Alphabet pueden compararse con SpaceX en términos de infraestructura global, nube y conectividad. Pero si SpaceX absorbe demasiado entusiasmo, también puede desplazar flujos de otros nombres de crecimiento.

SpaceX puede hacer al Nasdaq 100 más atractivo y más volátil

SpaceX puede hacer al Nasdaq 100 más atractivo, pero también más volátil. A corto plazo, la inclusión genera compras pasivas, atención mediática y apoyo técnico. A medio plazo, añade una compañía de enorme capitalización con free float reducido y una narrativa de crecimiento muy larga. A largo plazo, si SpaceX ejecuta bien, puede convertirse en uno de los grandes motores del índice. Pero si el mercado empieza a cuestionar su valoración, su bajo free float y su volatilidad pueden amplificar movimientos.

La pregunta no es solo cuánto subirá SpaceX al entrar en el Nasdaq 100. La pregunta es qué tipo de índice estamos comprando ahora. Con SpaceX dentro, el Nasdaq 100 deja de ser únicamente el índice de las grandes tecnológicas digitales y de la IA. Se convierte también en un índice de infraestructura estratégica: chips, nube, satélites, defensa, conectividad, robótica y espacio. Eso puede ser muy potente. Pero también significa que el índice cotiza cada vez más futuro. Y cuando un índice cotiza tanto futuro, necesita que ese futuro llegue sin demasiados retrasos.

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Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.