SpaceX enfrenta una liberación masiva de acciones: ¿Cómo afectara al precio?

SpaceX está a dos semanas de su primera gran prueba como empresa pública. El 4 de agosto publica sus resultados del segundo trimestre, los primeros desde que debutó en el Nasdaq, y apenas dos días después, el 6 de agosto, se liberan aproximadamente 911.5 millones de acciones que hasta ahora estaban bloqueadas, un paquete valuado en unos 116 mil millones de dólares. Para dimensionarlo, en la IPO de junio solo se colocaron unas 555 millones de acciones nuevas, así que en un solo día podría entrar al mercado más papel del que existe en todo el flotante actual.

La clave podría estar en la estructura. SpaceX tiene cerca de 13 mil millones de acciones en circulación, pero cuando salió a bolsa el 11 de junio a 135 dólares, levantando 75 mil millones en la IPO más grande de la historia, solo entre el 4% y el 5% del capital quedó disponible para negociarse. Ese flotante minúsculo explica la euforia inicial, con la acción tocando un máximo de 225.64 dólares el 16 de junio, porque había una demanda enorme persiguiendo una oferta artificialmente escasa. La mecánica funciona igual de brutal en reversa, y hoy la acción cotiza alrededor de 123 dólares, por debajo incluso de su precio de salida, con el mercado descontando de antemano lo que viene.

Calendario de desbloqueos

Lo que viene es un calendario de desbloqueos escalonado. El primer tramo, cerca del 20% de las acciones restringidas, se activa con el reporte del 4 de agosto. Hay un tramo adicional del 10% condicionado a que la acción supere los 175 dólares, nivel que hoy se ve lejano, y luego siguen tramos de aproximadamente 7% alrededor del 21 de agosto y el 10 de septiembre. Según cálculos, para principios de septiembre podría estar liberado hasta el 44% del total, multiplicando el flotante casi por diez, mientras que el bloqueo general vence el 8 de diciembre y las cerca de 6.4 mil millones de acciones de Elon Musk, la mitad de la empresa, permanecen congeladas hasta junio de 2027.

Starlink sostiene la tesis fundamental

El fundamento importa porque define quién compraría toda esa oferta nueva. SpaceX ya es un conglomerado de tres negocios muy distintos. En 2025 generó 18.7 mil millones de dólares de ingresos, con un EBITDA ajustado de 6.6 mil millones, pero una pérdida neta de 4.9 mil millones. El motor real es Starlink, que aportó 11.4 mil millones, el 61% del total, creciendo 48% anual con 4.4 mil millones de utilidad operativa y 10.3 millones de suscriptores. El segmento espacial facturó 4.1 mil millones, pero pierde dinero por el desarrollo de Starship, que ya acumula más de 15 mil millones invertidos, y el segmento de inteligencia artificial, producto de la fusión con xAI, registró una pérdida operativa de 6.35 mil millones. En términos llanos, Starlink está subsidiando la quema de efectivo de las otras dos apuestas y, con una valuación que en la IPO rondaba las 94 veces ventas, cada acción nueva que entra necesita un comprador dispuesto a pagar esa prima.

Del lado de los pros, un flotante más profundo reduce la volatilidad artificial y permite que fondos institucionales grandes construyan posiciones sin distorsionar el precio.

Los costos son igual de tangibles. Si el flotante se multiplica por diez y la demanda no crece en proporción, el precio ajusta hacia abajo hasta encontrar equilibrio, y el riesgo se amplifica si el reporte del 4 de agosto decepciona justo cuando se abre la ventana de venta. Aun así, el mercado no está en pánico. De los 33 analistas que cubren la acción, 27 recomiendan comprar y el precio objetivo mediano de 226 dólares implica un potencial de subida cercano al 77%. La lectura honesta es que el desbloqueo no cambia los fundamentales; lo que cambia es la estructura de oferta y demanda del papel, y en el corto plazo esa estructura suele pesar más que cualquier tesis. Así que la incógnita es si la demanda institucional y la entrada a índices alcanzan a absorber lo que viene, o si el mercado exigirá un descuento mayor antes de recibir a todos esos nuevos vendedores.

Análisis técnico



Fuente: xStation5

Respecto al gráfico en temporalidad de una hora, podemos ver que el precio ha venido impulsado a la baja por una directriz bajista que lo acompañó durante prácticamente todo julio, llevándolo a tocar niveles incluso por debajo de los 120 dólares por acción. Esa zona de los 120 dólares se convierte hoy en su primer soporte psicológico, ya que es el mínimo del cual se tiene historia como empresa pública, mientras que en la parte superior la referencia psicológica sigue siendo el precio de salida de la IPO en 135 dólares por acción. El rompimiento de esa zona podría traer al precio de vuelta hacia los 150 dólares, un área de mayor volumen donde la acción consolidó durante buena parte de junio y julio. Vale la pena destacar que en las últimas sesiones la directriz bajista se ha roto al alza, y ahora habrá que ver si esa misma línea le puede servir de soporte, porque de confirmarse ese cambio de estructura, y con el reporte del 4 de agosto y el desbloqueo del 6 de agosto como catalizadores inmediatos, el mercado tendría los ingredientes para definir la dirección para las siguientes sesiones.

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Raúl Ojeda Espino

Analista Colaborador en XTB LATAM, especializado en Instrumentos Derivados.​​​