SpaceX marca máximo histórico en mercado privado ante su posible IPO en junio

SpaceX marcó un nuevo máximo histórico en el mercado secundario privado esta semana, cotizando en 634.05 dólares por acción en Forge Global y alcanzando una valoración de 1.51 billones de dólares, un aumento de 215% en doce meses.

Eso ocurrió el mismo día en que el S&P 500 cae cerca de 0.89% y el Nasdaq baja 1.71% ante un dato de inflación en EE.UU. peor de lo esperado. El entusiasmo en el mercado privado sigue acelerando mientras el contexto macro que afectará las condiciones de salida a bolsa se complica, una vez que el S-1 sigue sin publicarse.

La valoración privada y lo que implica

Forge Global es la plataforma de mercado secundario donde acciones de empresas privadas como SpaceX se negocian entre inversores acreditados. El precio de 634.05 dólares por acción implica una valoración total de 1.51 billones, pero la propia compañía y sus suscriptores están trabajando con objetivos de entre 1.75 y 2 billones de dólares para el IPO oficial, con una captación de hasta 75.000 millones. Eso triplicaría el récord de Saudi Aramco, que levantó 29.400 millones de dólares en diciembre de 2019.

Con ingresos de entre 15.000 y 16.000 millones de dólares en 2025, anteriores a la fusión con xAI, SpaceX cotiza en el mercado privado a un ratio precio-ventas de aproximadamente 100 veces. Ese múltiplo es significativamente superior al rango de 30 a 45 veces donde Microsoft, Amazon y Cisco alcanzaron sus máximos durante la burbuja dotcom antes de colapsar. La incorporación de los ingresos de xAI y X al consolidado podría reducir ese múltiplo marginalmente, pero no lo llevaría a territorio de confort histórico.

El S-1 público, que debe publicarse al menos 15 días antes del inicio del roadshow, será el primer documento que permita a los inversores presionar con rigor estas asunciones.

La tesis de inversión

Starlink supera los 10 millones de suscriptores activos con ingresos proyectados por encima de los 20.000 millones de dólares en 2026, operando como la red de telecomunicaciones de mayor crecimiento en el mundo por incorporación de clientes y facturación. El servicio de lanzamiento opera 165 misiones orbitales en 2025, desplegando el 85% de todos los vehículos espaciales del planeta, con costos por kilogramo reducidos un 95% desde 2008. La fusión con xAI en febrero de 2026 incorporó la tesis de cómputo orbital, con ambición de lanzar 100 gigawatts de capacidad de inteligencia artificial en órbita anualmente.

Esa combinación de flujos de caja actuales, poder de mercado estructural y opcionalidad en segmentos emergentes podría generar una valoración plausible pero condicionada a que cada segmento ejecute en su trayectoria individual. El problema es que ninguna de esas trayectorias ha sido verificada públicamente por un organismo regulador independiente, todo descansa en estimaciones de terceros y en la confianza en la capacidad de ejecución de Musk.

Lo que dice la historia de los mega-IPOs

El historial de los debuts bursátiles de mayor perfil desde finales de los noventa no favorece al comprador en el primer día de cotización. El promedio de caída seis meses después del debut para empresas de marca reconocida es de aproximadamente 10%, según datos de Motley Fool. Facebook, hoy Meta Platforms, cayó 38% en los seis meses posteriores a su salida a bolsa, Saudi Aramco retrocedió 15%, Alibaba, General Motors y United Parcel Service también quedaron por debajo de su precio de IPO en ese horizonte. Visa fue la única excepción relevante con una subida del 23%.

El patrón responde a una dinámica estructural, en que las expectativas de los inversores en el momento del debut suelen ser superiores a lo que los fundamentos inmediatos pueden sostener. El precio del IPO ya incorpora un escenario optimista, y cualquier dato que no lo confirme en los primeros trimestres como compañía pública genera una corrección. En el caso de SpaceX, el ratio precio-ventas de 100 veces deja un margen de decepción considerablemente más amplio que el de los casos históricos citados.

El S-1 definirá si la narrativa resiste el escrutinio público, porque si los ingresos de Starlink confirman la trayectoria proyectada, si el margen operativo del negocio de lanzamiento se ha expandido y si el segmento xAI tiene ingresos verificables, la demanda podría sostener la valoración de 2 billones. Si los números revelan mayor dependencia de contratos gubernamentales, márgenes comprimidos por la inversión en Starship o crecimiento más lento de lo proyectado en Starlink, el ajuste post-IPO podría ser significativo.