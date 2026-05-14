¡Subida inesperada en el PIB del Reino Unido!

- El PIB real de Reino Unido aumenta al 0,6% en el primer trimestre del año
- El PIB mensual de marzo sube un 0,3%, gracias a un importante repunte del 1,5% en la construcción
- La economía de Reino Unido se expande un 1% respecto a 2025
- El PIB real de Reino Unido aumenta al 0,6% en el primer trimestre del año
- El PIB mensual de marzo sube un 0,3%, gracias a un importante repunte del 1,5% en la construcción
- La economía de Reino Unido se expande un 1% respecto a 2025
El PIB real del Reino Unido creció un 0,6% en el primer trimestre del año, impulsado principalmente por una expansión del 0,8% en el sector servicios. El comercio minorista, el comercio mayorista y las tecnologías de la información fueron los principales impulsores de este crecimiento. Cabe destacar que la construcción volvió a subir un 0,4% tras cinco periodos consecutivos de descenso, mientras que la producción experimentó un modesto aumento del 0,2%.
Informe del PIB en Reino Unido
- PIB de marzo (interanual): 1,2 % (Previsión: 1,1 %, anterior: 1,0 %)
- PIB de marzo (mensual): 0,3 % (Previsión: -0,1 %, anterior: 0,5 %)
- Dato preliminar del PIB del primer trimestre (interanual): 1,1 % (Previsión: 0,8 %, anterior: 1,0 %)
En marzo, el PIB mensual subió un 0,3%, gracias a un importante repunte del 1,5% en la construcción. Este crecimiento se vio parcialmente compensado por un descenso del 0,2% en la producción. En términos anuales, la economía se expandió un 1,0% con respecto a 2025, lo que refleja la solidez sostenida de la mayoría de los subsectores de servicios y un volumen de negocios positivo.
Cotización del par libra-dólar
Calendario económico intenso en EE. UU.
La bolsa hoy: Comienza la cumbre entre Estados Unidos y China
Cierre de mercado: Las tecnológicas impulsan al Nasdaq a nuevos máximos históricos
¿Podríamos ver un repunte de la inflación en EE. UU. similar al de 2022?
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.