¡Subida inesperada en el PIB del Reino Unido!

El PIB real del Reino Unido creció un 0,6% en el primer trimestre del año, impulsado principalmente por una expansión del 0,8% en el sector servicios. El comercio minorista, el comercio mayorista y las tecnologías de la información fueron los principales impulsores de este crecimiento. Cabe destacar que la construcción volvió a subir un 0,4% tras cinco periodos consecutivos de descenso, mientras que la producción experimentó un modesto aumento del 0,2%.

Informe del PIB en Reino Unido

PIB de marzo (interanual): 1,2 % (Previsión: 1,1 %, anterior: 1,0 %)

PIB de marzo (mensual): 0,3 % (Previsión: -0,1 %, anterior: 0,5 %)

Dato preliminar del PIB del primer trimestre (interanual): 1,1 % (Previsión: 0,8 %, anterior: 1,0 %)

En marzo, el PIB mensual subió un 0,3%, gracias a un importante repunte del 1,5% en la construcción. Este crecimiento se vio parcialmente compensado por un descenso del 0,2% en la producción. En términos anuales, la economía se expandió un 1,0% con respecto a 2025, lo que refleja la solidez sostenida de la mayoría de los subsectores de servicios y un volumen de negocios positivo.

Cotización del par libra-dólar