¿Suelo o rebote técnico? El dilema del oro y la plata tras la paz

El oro (GOLD) cayó casi 21% desde que empezó la guerra con Irán. No es lo que se esperaría de un activo refugio, pero el conflicto generó un shock energético que elevó la inflación y las probabilidades de que la Fed subiera tasas, y las tasas altas son el rival natural del metal. Hoy esa cadena de causalidad se invierte. El petróleo cae a mínimos de dos meses, las expectativas de alza se moderan, y el oro sube 3.3% hacia US$4.358 y la plata (SILVER) avanza 4.0% hasta los US$71. Lo que el mercado todavía no sabe es si esto marca un suelo o si es solo el primer rebote de una corrección que aún no terminó.

La paradoja del oro en guerra y lo que cambia con la paz

Desde el inicio del conflicto en febrero, el oro no funcionó como refugio porque el mecanismo que habitualmente lo impulsa en momentos de crisis, el vuelo hacia activos sin riesgo, fue sobrecompensado por el mecanismo contrario: la guerra elevó el petróleo, el petróleo elevó la inflación, la inflación elevó la probabilidad de alza de la Fed, y las tasas altas deprimen al metal porque no genera renta. El resultado fue una caída de 17-21% desde el máximo histórico mientras los conflictos geopolíticos normalmente lo impulsan al alza. Esa lógica invertida es la que el acuerdo de paz empieza a desmantelar hoy.

El convenio anunciado entre EE.UU. e Irán contempla el levantamiento de los bloqueos en el Estrecho de Ormuz, alivio de sanciones y el desmantelamiento del programa nuclear iraní, con firma prevista el 19 de junio en Suiza. El impacto fue de un petróleo a mínimos de dos meses, dólar más débil frente a la mayoría de divisas y las mineras de oro con avances de 6.5% a 7.5% en Nueva York para Barrick, Newmont y Agnico Eagle. Cuando las mineras confirman el movimiento del metal con esa magnitud, habitualmente se trata de un reposicionamiento institucional genuino y no de un rebote técnico puro.

Lo que dicen los gráficos del oro

Fuente: xStation5.

El gráfico D1 muestra el cuadro estructural, el oro cotiza en US$4.328, por debajo de la SMA 200 y de la SMA 50, con RSI todavía bajo la línea de 50. La referencia más relevante en el corto plazo es el rango de consolidación que el precio abandonó en las últimas semanas, entre aproximadamente US$4.400 y US$4.650, representado visualmente en el gráfico como el bloque naranja. Recuperar ese rango sería la primera señal técnica que confirmaría que la corrección desde el máximo histórico de US$5.318 ha encontrado un soporte sostenido.

Fuente: xStation5.

En el gráfico H4, el oro en US$4.329 cotiza por encima de la SMA 50 y por debajo de la SMA 200, con RSI de 59.6, la lectura más alta en semanas. El canal bajista visible desde el máximo de enero sigue siendo la estructura dominante, y el precio opera en su parte media, sin haber confirmado aún la ruptura al alza. La resistencia inmediata se ubica en US$4.411, seguida de los niveles clave en US$5.378 y US$5.594.

El argumento bajista sigue siendo relevante. El acuerdo todavía no está firmado y para que el oro recupere impulso sostenido se necesita evidencia de que el repricing hawkish de la Fed ha tocado techo, no solo un anuncio de paz. La FOMC del miércoles, primera sesión bajo Kevin Warsh, es el evento que puede matizar o amplificar la señal de hoy. Si el comunicado sugiere que el ciclo de posibles alzas se cierra con la desinflación energética, el rebote de los últimos tres días tiene fundamento. Si Warsh mantiene abierta la puerta a una alza en diciembre, el mercado recortará parte de las ganancias.

La plata en el mismo dilema

Fuente: xStation5.

La plata cayó desde su máximo de US$121 (diciembre de 2025) a los mínimos de US$62-63 de las últimas semanas, una corrección de casi 50%. Como metal con doble naturaleza, sufrió dos presiones simultáneas: el componente precioso fue golpeado por las expectativas de alza de tasas, mientras el componente industrial fue afectado por la desaceleración de la demanda global asociada al encarecimiento de la energía y la mayor incertidumbre geopolítica. El acuerdo de paz alivia ambos frentes al mismo tiempo, lo que explica por qué el rebote del 4% en una sola sesión tiene cierta coherencia fundamental.

El gráfico D1 muestra a la plata en US$70.07, por encima de la SMA 200 en US$68.96, lo que indica que la línea de largo plazo todavía actúa como soporte, pero por debajo de la SMA 50, con RSI por debajo de la zona neutral de 50. El soporte de largo plazo sostiene, pero el metal no ha recuperado aún la tendencia de mediano plazo. La primera resistencia relevante es la SMA 50 en US$75.48, y la siguiente en US$88.75. Un cierre sostenido por encima de la SMA 50 sería la primera señal de que la corrección mayor ha encontrado un suelo.

Los próximos catalizadores y la demanda estructural

En el gráfico H4, la plata en US$70.07 opera entre la SMA 50 en US$68.43 (soporte) y la SMA 200 en US$75.06 (resistencia), con RSI de 59. El histograma de volumen muestra aumento consistente con el rebote. La resistencia siguiente se ubica en US$78.27, nivel que el precio deberá superar para confirmar un cambio de tendencia en el mediano plazo. La zona US$62.18 es el soporte clave si la corrección se reanuda.

Fuente: xStation5.

Más allá del catalizador de corto plazo, la semana trae también señales de demanda estructural relevantes para los metales preciosos. Singapur anunció el lunes el lanzamiento de una plataforma de compensación de oro en el mercado extrabursátil antes de fin de 2026, con JPMorgan, Deutsche Bank, DBS, OCBC, UOB e ICBC Standard como miembros fundadores. Hong Kong prevé tener su propio sistema operativo en julio. La Asociación del Mercado de Metales de Londres estudia adelantar sus subastas de oro para la zona horaria asiática. Son señales de que la infraestructura de mercado para el metal se está construyendo en paralelo a la demanda, lo que reduce la dependencia del precio respecto a cualquier ciclo único de tasas o conflicto geopolítico. La FOMC del miércoles es el catalizador más inmediato; la firma formal del acuerdo de paz el 19 de junio es el segundo.