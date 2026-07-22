Supermicro salta 24% por pedidos récord y márgenes muy superiores a lo previsto

Supermicro (SMCI.US) protagoniza uno de los mayores saltos de su historia reciente, la acción del fabricante de servidores para inteligencia artificial sube 24.2% en la sesión, su mayor avance intradía desde diciembre de 2024 , impulsada por un adelanto preliminar de sus resultados. Laa magnitud de su cartera de pedidos y una mejora abrupta en la rentabilidad esperada fueron lo suficiente para que el mercado premiara la visibilidad de demanda futura por encima de una facturación que, una vez más, llegará al extremo inferior de lo prometido.

El resultado preliminar

Supermicro reveló que sus pedidos nuevos superaron los US$60.000 millones en el cuarto trimestre fiscal, un volumen que empujó su backlog (cartera de pedidos) a niveles récord al término del ejercicio 2026. La compañía aclaró que esas órdenes se irán entregando en los próximos trimestres, es decir, se trata de demanda que todavía no se convierte en ventas pero que respalda las de los meses que vienen.

Igual de relevante fue la revisión de rentabilidad, dado que la empresa subió su proyección de margen bruto para el trimestre cerrado el 30 de junio al rango de 15% a 17%, una mejora considerable frente al 8,2% a 8,4% que había guiado, atribuida a una mezcla más favorable de clientes y productos. Los ingresos, en cambio, quedarán cerca del extremo bajo del rango previo de US$11.000 a US$12.500 millones, por debajo de los US$11.700 millones que anticipaba el consenso según LSEG. El mercado, aun así, se quedó con la parte buena, puesto que en la jornada la acción sube 24.2% y ya acumula 6.6% en el año, tras meses en terreno negativo. Los números definitivos se conocerán el 11 de agosto.

Beneficios que sorprenden, ingresos que no cuadran

En el FQ3 2026, el último resultado y publicado el 5 de mayo, Supermicro reportó un BPA normalizado de US$0,84 contra US$0,62 esperados, una sorpresa de US$0,22, con una utilidad neta de US$483 millones y un margen bruto recuperado a 9,9%. En beneficios, la ejecución fue sólida.

La línea de ingresos contó otra historia, sumó US$10.240 millones, US$2.210 millones menos que el consenso, aunque creciera 122% interanual. El primer gráfico ilustra bien la asimetría, la empresa superó las estimaciones de BPA en 14 de los últimos 20 trimestres, un 70% de acierto, con sorpresas de US$0,20 en FQ2 2026 y US$0,22 en FQ3 2026. Las ventas, por el contrario, oscilan sin dirección clara.

Basta cruzar ambas variables para verlo, por ejemplo, el segundo gráfico enfrenta la sorpresa en beneficios contra la sorpresa en ventas, y Supermicro aparece esparcida entre cuadrantes en lugar de concentrada en uno. FQ2 2026 batió el consenso de facturación por US$2.340 millones, FQ3 2026, apenas un trimestre después, quedó US$2.210 millones por debajo aun ganando en beneficios. Con las ventas comportándose así, un backlog visible de US$60.000 millones ofrece justo lo que a la compañía le ha faltado, que es previsibilidad.

Valuación baja, Wall Street cauto y un historial que pesa

El consenso de analistas de Wall Street sigue en "mantener", de 19 firmas, 11 se ubican en posición neutral, cinco en "comprar" y tres del lado vendedor. Con todo, el precio objetivo promedio a doce meses, US$37,38, implicaría un recorrido adicional de casi 57% frente al cierre del martes, lo que sugiere que incluso los cautos ven la acción barata.

Los múltiplos apuntan en esa dirección, Supermicro cotiza a 13,49 veces beneficios de los últimos doce meses, por debajo de su mediana de cinco años de 19,34 veces, un descuento que GuruFocus lee como margen frente al valor que estima para la empresa, pero el atractivo carga con condiciones. En junio la firma anunció una emisión de acciones e instrumentos vinculados por US$7.000 millones para financiar pedidos por unos US$39.000 millones de más de veinte clientes, y esa dilución le costó una caída de 28% en un solo día. A eso se añade una revisión independiente del directorio sobre operaciones ligadas a controles de exportación, cuyo desenlace podría tocar cifras preliminares y de periodos anteriores.

Todo se juega el 11 de agosto, para entonces el consenso proyecta un BPA de US$0,70, un alza cercana a 71% interanual, y unos ingresos que más que se duplicarían hasta unos US$11.700 millones desde los US$5.750 millones de hace un año. La pregunta que el reporte deberá responder es si Supermicro puede por fin traducirla en un crecimiento de ventas predecible.

Las acciones de Super Micro suber fuertemente un +24% durante la jornada de hoy. Fuente: xStation5.