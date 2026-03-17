Tensiones en el Estrecho de Ormuz: Heico Alcanza Niveles Mínimos en Ocho Meses

- Las acciones de Heico caen a mínimos de ocho meses, afectadas por la incertidumbre en el sector aéreo.
- El mercado teme que menos vuelos reduzcan la demanda de mantenimiento y repuestos, impactando ingresos.
- La evolución del estrecho de Ormuz será clave, ya que su reapertura podría impulsar un rebote en la acción.
- Las acciones de Heico caen a mínimos de ocho meses, afectadas por la incertidumbre en el sector aéreo.
- El mercado teme que menos vuelos reduzcan la demanda de mantenimiento y repuestos, impactando ingresos.
- La evolución del estrecho de Ormuz será clave, ya que su reapertura podría impulsar un rebote en la acción.
Las acciones de la empresa aeroespacial y de defensa Heico (HEI.US) han retrocedido hasta su nivel más bajo desde mayo de 2025, manteniendo una tendencia bajista en medio de preocupaciones sobre el sector aéreo, afectado por el conflicto en Medio Oriente y el aumento de los precios del combustible para aviones. La perspectiva de una reducción en los vuelos podría traducirse en una menor demanda de servicios de mantenimiento y repuestos, lo que presionaría el crecimiento de los ingresos en el mediano plazo.
Presión sobre el segmento comercial
Aunque la compañía reportó resultados récord en el último trimestre, el mercado ha estado revalorizando a la baja a las empresas con exposición al sector aeroespacial civil. Para Heico, su estructura de ingresos está aproximadamente equilibrada entre los segmentos comercial y de defensa, aunque en los últimos trimestres ha sido el segmento comercial el que ha mostrado un crecimiento más acelerado.
El entorno incierto ha sido aprovechado por el mercado para tomar beneficios, llevando a la acción a caer alrededor de 20% desde su máximo histórico, lo que representa la mayor corrección desde el otoño para el hemisferio sur del año pasado. A pesar de ello, la compañía sigue siendo considerada procíclica pero resiliente, con un historial de desempeño sólido durante ciclos adversos, y se mantiene como una de las acciones con mejor rendimiento a largo plazo desde 1990. Los inversores continúan pagando una prima elevada por el activo, con un P/E forward cercano a 50, y ratios precio/ventas y precio/valor libro en torno a 9.
Señales técnicas y posibles catalizadores
Desde el punto de vista técnico, la caída actual representa un retroceso cercano al 10% respecto a la media móvil de 200 sesiones (EMA200), un nivel que históricamente ha sido poco frecuente y que, entre 2020 y 2026, ha estado seguido por rebotes impulsados por la demanda. Si el estrecho de Ormuz se reabre en el corto plazo, esto podría actuar como un catalizador positivo para la acción. Sin embargo, si las interrupciones persisten, el mercado podría mantener una postura cautelosa respecto a la compañía.
Fuente: xStation5
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