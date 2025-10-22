Tesla cae un 1,30% pese a ingresos trimestrales récord 🔍

Tesla reportó ingresos trimestrales récord y un flujo de caja libre significativamente más alto, impulsado por el mayor volumen de entregas de vehículos en su historia y un despliegue récord de soluciones de almacenamiento energético. Los márgenes del negocio automotriz se mantienen por debajo del nivel del año anterior debido al aumento de los costos operativos, aranceles y cambios en la mezcla de ventas. No obstante, la compañía logró generar un importante excedente de caja. La dirección continúa apostando fuertemente por la inteligencia artificial (lanzamiento de FSD v14, pilotos de robotaxis) y nuevos productos (Model 3/Y Standard, Model YL, Megapack 3/Megablock), al tiempo que mantiene un tono prudente respecto a los riesgos macroeconómicos y comerciales.

Resultados clave

Ingresos totales: 28.100 millones USD ( +12 % interanual )

Resultado operativo GAAP / margen: 1.620 millones USD / 5,8 %

Beneficio neto GAAP: 1.370 millones USD; beneficio neto no-GAAP: 1.770 millones USD (beneficio por acción no-GAAP: 0,50 USD)

EBITDA ajustado / margen: 4.230 millones USD / 15,0 %

Flujo de caja operativo / flujo de caja libre: 6.240 millones USD / 3.920 millones USD (récord)

Caja e inversiones: 41.650 millones USD ( +4.900 millones USD frente al trimestre anterior )

Entregas de vehículos: 497.000 unidades ( +7 % interanual ); días de inventario: 10

Despliegue de almacenamiento energético: 12,5 GWh ( +81 % interanual )

Red de supercargadores: 7.753 estaciones / 73.817 conectores (+16–18 % interanual)

Comentario de la dirección

La dirección se mantiene optimista y destaca que la producción actual constituye la base para monetizar la oferta de servicios basados en inteligencia artificial de la compañía. Los comentarios señalan incertidumbres de corto plazo relacionadas con el comercio y la política fiscal, aunque las líneas de producción previstas (Cybercab/Robotaxi, Semi, Megapack 3, Optimus) respaldan un fuerte potencial de comercialización sostenida.

FSD v14 ya comenzó a implementarse, integrando una parte importante del modelo Robotaxi con mejoras en el manejo de escenarios complejos. El servicio Robotaxi se amplió en Austin, y se lanzó un programa de transporte bajo demanda en el área de la Bahía para recopilar datos antes de una escalada comercial completa.

La dirección señala el aumento de aranceles y la incertidumbre en las cadenas de suministro como factores que presionan los costos y limitan la flexibilidad de precios. Se espera que la localización en el abastecimiento de baterías y trenes motrices ayude a reducir estos riesgos con el tiempo.

La capacidad de entrenamiento en IA aumentó a aproximadamente 81.000 GPUs clase H100, con un crecimiento adicional previsto gracias a la colaboración con Samsung en la fabricación nacional de chips avanzados para inteligencia artificial en EE.UU.

Detalles por segmento

Entregas: 497.099 vehículos ( +7 % interanual ); el inventario se redujo a 10 días. Los modelos 3/Y representaron 481.166 entregas .

Almacenamiento energético: 12,5 GWh desplegados ( +81 % interanual ) y beneficio bruto trimestral récord en el segmento energético ( 1.100 millones USD TTM ).

Red y servicios: Unas 7.753 estaciones de supercargadores y 73.817 conectores (+16–18 % interanual). Se lanzaron las primeras 4 unidades V4, con mayor potencia y rendimiento.

Las acciones de Tesla registraron una caída del 1,3 %, hasta los 433 USD, en operaciones posteriores al cierre del mercado.

Fuente: xStation 5