Tesla decepciona con entregas, nuevamente

- Tesla incumple expectativas por segundo trimestre consecutivo, profundizando su tendencia bajista.
- Las entregas crecen interanualmente, pero con señales de debilidad estructural en la demanda.
- El mercado mantiene cierto optimismo por el robo-taxi y el contexto energético, pese a los datos débiles.
- Tesla incumple expectativas por segundo trimestre consecutivo, profundizando su tendencia bajista.
- Las entregas crecen interanualmente, pero con señales de debilidad estructural en la demanda.
- El mercado mantiene cierto optimismo por el robo-taxi y el contexto energético, pese a los datos débiles.
Tesla registra una nueva caída en su precio tras publicar su informe de entregas del primer trimestre de 2026. Las acciones de la compañía caen más de 3%, extendiendo una tendencia bajista cada vez más profunda; desde su máximo a finales de 2025, Tesla ha perdido más del 25% de su valor de mercado.
- La compañía entregó 358.023 vehículos en el primer trimestre de 2026, por debajo de las expectativas del mercado, marcando el segundo trimestre consecutivo en el que el fabricante de vehículos eléctricos no logra cumplir con las previsiones.
- Durante el período, la compañía produjo 408.386 vehículos, incluyendo 394.611 unidades del Model 3 y Model Y y 13.775 vehículos de otras líneas de modelos.
- La composición de las entregas consistió en 341.893 vehículos Model 3 y Model Y y 16.130 unidades de otros modelos, incluyendo el Model S, Model X y Cybertruck.
- En términos generales, las entregas crecieron 6,3% interanual; sin embargo, este crecimiento estuvo impulsado por el hecho de que Tesla detuvo temporalmente la producción del Model Y en varias plantas.
- Los analistas habían proyectado entregas promedio cercanas a 370.000 vehículos. Cabe destacar que esta cifra fue revisada a la baja en las semanas previas a la publicación del informe.
- Tesla también desplegó 8,8 GWh de productos de almacenamiento de energía durante el trimestre.
La compañía publicará sus resultados financieros completos del primer trimestre tras el cierre del mercado el 22 de abril. A pesar de los resultados, muchos analistas mantienen cierto grado de optimismo sobre la acción, apuntando al avance del proyecto de “robo-taxi”. Recientemente, una tesis alcista para Tesla también podría basarse en una apuesta por el aumento de la demanda de vehículos eléctricos, en un contexto de creciente crisis en los precios del combustible.
Apertura estadounidense: Wall Street se dispara en medio del alto el fuego en Oriente Medio y las acciones tecnológicas suben
Delta Airlines registra un repunte alcista tras la publicación de sus resultados.
Broadcom rebota tras acuerdos con Google y Anthropic, pero el mercado empieza a mirar quién captura realmente el valor de la IA
¿Inflación o estanflación? Lo que el mercado descuenta cinco semanas después de la guerra
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.