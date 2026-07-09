La temporada de presentación de resultados del segundo trimestre se perfila para traer a Europa otro trimestre de sólido crecimiento de los beneficios, aunque la imagen real está fuertemente condicionada por el sector energético. En Estados Unidos, las expectativas son aún más elevadas: los analistas prevén un nuevo aumento de los beneficios de más del 20 % para el índice S&P 500, impulsado principalmente por los sectores tecnológico y energético. Sin embargo, empiezan a aparecer las primeras grietas en la narrativa de un auge interminable de la inteligencia artificial (IA), lo que podría modificar el equilibrio de fuerzas entre los mercados estadounidense y europeo.

Principales previsiones para la temporada de resultados del segundo trimestre

En Europa, se espera que los beneficios crezcan alrededor de un 12 % interanual, aunque, excluyendo el sector energético, el crecimiento se reduce a aproximadamente un 3 % interanual.

El sector energético desempeña actualmente en Europa un papel similar al que tiene el sector tecnológico en Estados Unidos: es el principal motor de la temporada de resultados.

En Estados Unidos, se espera que el índice S&P 500 registre un crecimiento interanual de los beneficios cercano al 23 %, lo que supondría el segundo trimestre consecutivo con un incremento superior al 20 %.

La tecnología y la energía son los principales impulsores del crecimiento en Estados Unidos, aunque aumenta la preocupación sobre la sostenibilidad del auge de la inversión en inteligencia artificial.

Los índices estadounidenses han registrado un segundo trimestre muy sólido, mientras que algunos mercados europeos, especialmente los del sur de Europa, comienzan a recortar distancias.

Si los resultados del segundo trimestre de las empresas tecnológicas estadounidenses, así como sus previsiones para los próximos trimestres, resultan decepcionantes, Europa podría mantener su ventaja relativa durante los próximos meses.

Europa: el sector energético impulsa el crecimiento de los beneficios

En el segundo trimestre, las empresas europeas podrían registrar un nuevo y sólido aumento de sus beneficios. El consenso del mercado prevé un crecimiento cercano al 12 % interanual, lo que confirma la continuidad de la recuperación tras varios ejercicios más débiles.

Sin embargo, este crecimiento está impulsado en gran medida por un reducido grupo de las mayores compañías de petróleo y gas, cuyos beneficios podrían aumentar hasta un 84 % interanual, dominando claramente el comportamiento agregado del mercado.

Si se excluye el sector energético, el crecimiento de los beneficios en Europa cae hasta aproximadamente un 3 % interanual, lo que pone de manifiesto la elevada concentración de las fuentes de mejora. En la práctica, esto significa que el conjunto del mercado europeo continúa desenvolviéndose en un entorno de crecimiento moderado, mientras que las cifras más espectaculares corresponden principalmente a sectores favorecidos por la situación geopolítica y por el anterior repunte de los precios de las materias primas.

Durante esta temporada de resultados, el sector energético desempeña en Europa un papel equivalente al que representa el sector tecnológico en Estados Unidos: será el principal impulsor del crecimiento agregado de los beneficios. Junto con la energía, también podrían registrar un buen comportamiento los sectores químico, industrial y bancario, favorecidos tanto por la mejora del ciclo económico como por unos mayores márgenes de interés.

Los sectores orientados al consumo siguen siendo el punto débil de la economía europea, especialmente la industria del automóvil y los bienes de consumo discrecional, donde las presiones sobre los costes, los elevados tipos de interés y el enfriamiento de la demanda limitan el potencial de crecimiento de los beneficios. Es precisamente en estos sectores donde la debilidad relativa de Europa frente al mercado estadounidense podría hacerse más evidente.

¿Hasta cuándo sostendrá el sector energético la temporada de resultados en Europa?

La principal pregunta para los inversores es si el actual auge de los beneficios del sector energético es sostenible y hasta qué punto podrá seguir respaldando a los índices europeos. Los beneficios de las compañías de petróleo y gas siguen siendo muy sensibles a la evolución de la situación en Oriente Próximo y a las fluctuaciones del precio del petróleo. Las recientes caídas superiores al 10 % en el precio del crudo Brent recuerdan la rapidez con la que puede cambiar el escenario.

Hasta que las empresas publiquen sus resultados, junto con sus nuevas previsiones para los próximos trimestres, las perspectivas sobre los beneficios empresariales en Europa —y, en un sentido más amplio, sobre el conjunto del mercado— seguirán siendo ambiguas y dependerán en gran medida de distintos escenarios. Para los inversores, esto implica la necesidad de vigilar no solo los resultados en sí, sino, sobre todo, el tono de los comentarios de los equipos directivos y las previsiones que ofrezcan para los próximos meses.

Estados Unidos: expectativas excepcionalmente optimistas ante la temporada de resultados del segundo trimestre

Al otro lado del Atlántico, la temporada de resultados del segundo trimestre comienza en un contexto de optimismo excepcionalmente elevado. Los analistas esperan que las empresas del índice S&P 500 presenten un crecimiento interanual de los beneficios cercano al 23 %, lo que supondría el segundo trimestre consecutivo con un incremento superior al 20 %.

Estas elevadas expectativas son, en gran medida, el resultado de una sucesión de anuncios positivos realizados por las propias compañías.

Según los datos de FactSet, 111 empresas del S&P 500 han emitido previsiones positivas de beneficios para el segundo trimestre, aproximadamente el doble de la media registrada durante los últimos cinco y diez años. Esto sugiere que la actual ola de optimismo se basa en tendencias empresariales reales y no únicamente en la narrativa del mercado.

No obstante, conviene tener presente el riesgo de que las expectativas sean excesivamente elevadas: cuanto más alto se sitúa el listón, más fácil resulta que el mercado se sienta decepcionado, incluso cuando los resultados sean objetivamente positivos.

Durante los últimos siete trimestres, el índice S&P 500 ha superado de forma sistemática las previsiones de beneficios del consenso de analistas, mientras que su valor se ha revalorizado en conjunto más de un 45 %. Esta racha de éxito ha acostumbrado al mercado a que las empresas baten las previsiones de forma constante, lo que, por un lado, ha respaldado las valoraciones, pero, por otro, ha elevado considerablemente el listón para el futuro.

Si esta temporada los resultados del segundo trimestre muestran aunque sea una ligera desaceleración y las empresas no alcanzan las tasas de crecimiento previstas o rebajan sus previsiones para los próximos trimestres, la reacción de los inversores podría ser mucho más nerviosa que en periodos anteriores. Esto afecta especialmente a las compañías de crecimiento del sector tecnológico y de la inteligencia artificial, donde una parte importante del escenario positivo ya está descontada en las cotizaciones.

Tecnología y energía: las estrellas de la temporada de resultados en Estados Unidos

Al igual que en Europa, uno de los grandes beneficiados en los últimos meses ha sido el sector energético, que ha registrado el mayor incremento en las previsiones de beneficios para el segundo trimestre, con un crecimiento de hasta aproximadamente un 60 % interanual. Este comportamiento responde en gran medida a las tensiones geopolíticas y al anterior repunte de los precios de las materias primas, aunque, por su propia naturaleza, se trata de un factor cíclico más que estructural.

Al mismo tiempo, se espera que las empresas tecnológicas estadounidenses, especialmente las vinculadas a las inversiones en inteligencia artificial, contribuyan de forma muy significativa al crecimiento de los beneficios del S&P 500 durante el segundo trimestre. Se prevé una notable mejora de los resultados en los sectores de la computación en la nube, los semiconductores y la infraestructura para IA, aunque las valoraciones de algunos de los líderes del mercado ya reflejan buena parte de estas expectativas.

La inteligencia artificial, bajo el microscopio: Samsung, Meta, Nvidia y el aumento de los costes

Los resultados trimestrales de Samsung Electronics se han convertido en uno de los símbolos del actual auge del sector. La compañía anunció un incremento de aproximadamente diecinueve veces en su beneficio operativo respecto al mismo periodo del año anterior, impulsado por la demanda récord de memoria para servidores de inteligencia artificial.

Paradójicamente, la cotización de sus acciones cayó tras el anuncio, ya que los inversores comenzaron a cuestionar la sostenibilidad de un crecimiento tan elevado y la posibilidad de que las inversiones en infraestructura para IA empiecen a desacelerarse.

Al mismo tiempo, Meta ha comenzado a desarrollar un negocio basado en el alquiler de capacidad excedente de computación para inteligencia artificial, algo que el mercado podría interpretar como una señal de que sus inversiones en unidades de procesamiento gráfico (GPU) e infraestructura se adelantaron ligeramente a la demanda real.

A ello se suman las noticias sobre el aumento de los costes de los proyectos de infraestructura para IA. Nvidia estima que el coste de su primera "fábrica de IA", con una capacidad cercana a un gigavatio, rondará los 100.000 millones de dólares, mientras que Apple ya ha anunciado incrementos de precio en algunos de sus productos debido al encarecimiento de la memoria.

¿Podrá el sector tecnológico sostener el crecimiento de los beneficios en Estados Unidos?

A corto plazo, es poco probable que los propios resultados del segundo trimestre constituyan un problema. Los fundamentales de muchas compañías tecnológicas siguen siendo sólidos y las inversiones realizadas anteriormente en inteligencia artificial comienzan a traducirse en mayores ingresos y mejores márgenes.

La principal incógnita reside en lo que las empresas anuncien sobre sus futuras tasas de crecimiento y sus planes de inversión en capital (CAPEX) destinados a infraestructura de inteligencia artificial.

Si los equipos directivos empiezan a transmitir un enfoque más prudente respecto al gasto en inversiones, el mercado podría revisar sus previsiones para los próximos años, especialmente en los sectores más impulsados por la narrativa de la inteligencia artificial. Para algunos inversores, ello podría favorecer una rotación del capital hacia sectores o regiones más defensivos, entre ellos Europa.

Europa frente a Estados Unidos: diferencias en el comportamiento de los índices durante el segundo trimestre

En términos de evolución bursátil, Estados Unidos ha disfrutado de un segundo trimestre excepcional. El Nasdaq registró su mejor comportamiento en más de cinco años, mientras que el Dow Jones alcanzó nuevos máximos históricos. El avance medio de los principales índices estadounidenses rondó el 14 % en tres meses, reflejando claramente el entusiasmo generado por los resultados empresariales y la inteligencia artificial.

En Europa, los principales índices de Francia, Alemania y Reino Unido avanzaron a un ritmo considerablemente más moderado, con revalorizaciones aproximadas del 6,8 %, el 8,2 % y el 3,2 %, respectivamente, durante el mismo periodo.

No obstante, la situación en el sur del continente resulta especialmente interesante. Los índices de Italia y Grecia subieron más de un 14 %, mientras que el índice español avanzó alrededor de un 10 %, superando incluso el rendimiento de algunos de los principales índices estadounidenses.

Europa comienza mejor el tercer trimestre: ¿el inicio de un cambio de tendencia?

Los primeros días del tercer trimestre han mostrado una mejor evolución relativa de los índices europeos frente a los estadounidenses. Hasta el momento, julio está siendo más favorable para Europa, tanto para el conjunto del mercado como para algunos mercados periféricos.

Esto podría indicar que parte de los inversores ya está posicionándose ante la posibilidad de que las empresas tecnológicas estadounidenses decepcionen con sus resultados.

Que Europa consiga mantener esta ventaja dependerá en gran medida de cómo sean recibidos los resultados de las mayores compañías tecnológicas de Estados Unidos. Unos resultados inferiores a lo esperado o unas previsiones prudentes podrían impulsar una mayor rotación hacia mercados más baratos, menos expuestos a la inteligencia artificial y con una composición sectorial más diversificada, características que con frecuencia se atribuyen a Europa.

¿Qué significa la temporada de resultados del segundo trimestre para los inversores?

Para los inversores, la temporada de resultados del segundo trimestre constituye, sobre todo, una prueba de la narrativa que sostiene el aparente auge inagotable de los sectores energético y de la inteligencia artificial.

En Europa, la cuestión clave será determinar hasta qué punto el actual nivel de beneficios del sector energético es sostenible y si otros sectores —como el industrial, el bancario y el químico— pueden asumir progresivamente el papel de motor del crecimiento.

En Estados Unidos, la atención no debe centrarse únicamente en los resultados del segundo trimestre, sino, sobre todo, en las previsiones que las compañías tecnológicas presenten para los próximos trimestres. Si estas resultan más conservadoras de lo que espera el mercado, podría aumentar la volatilidad tanto en el sector tecnológico como en el conjunto del índice S&P 500.

En ese escenario, Europa, al depender en menor medida de una única gran tendencia de crecimiento, podría beneficiarse de una parte de los flujos de capital que abandonasen el mercado estadounidense.