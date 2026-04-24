Tres mercados a seguir la próxima semana: todas las miradas en la Fed (24.04.2026)

Las tensiones en Medio Oriente se mantienen elevadas, con el Brent cotizando nuevamente por encima de los 100 dólares por barril. Al mismo tiempo, Wall Street parece ignorar en gran medida el riesgo de lo que podría convertirse en una de las crisis energéticas más importantes de la historia, continuando su avance hacia nuevos máximos históricos. En paralelo, la temporada de resultados entra en una fase crítica, con reportes de gigantes tecnológicos como Meta, Microsoft y Alphabet.

Sin embargo, los mercados no estarán enfocados únicamente en la geopolítica y en los resultados de Big Tech. La próxima semana también traerá decisiones clave de tasas de interés por parte de los principales bancos centrales (Fed, BoJ, BoE, BCE y BoC). Se espera que la mayoría mantenga su política sin cambios, aunque no se pueden descartar sorpresas. En este contexto, los inversionistas deberían seguir de cerca USDJPY, oro y el índice S&P 500.

USDJPY

Ya desde el próximo martes conoceremos las decisiones de tasas tanto del Banco de Japón como de la Reserva Federal. Mientras que hace poco el mercado descontaba una posible subida de tasas en Japón, el país enfrenta ahora una presión significativa por el alza de los precios energéticos, lo que está afectando las condiciones económicas.

Como resultado, el mercado ahora espera que las tasas se mantengan sin cambios, en línea con la decisión de la Fed prevista para el miércoles 29 de abril. También es relevante que esta podría ser la última reunión de Jerome Powell como presidente de la Fed, aunque aún existe la posibilidad de que su sucesor, Kevin Warsh, no sea confirmado antes del 15 de mayo. El USDJPY se mantiene elevado, con el nivel de 160 actuando como una fuerte resistencia.



Fuente: xStation5

GOLD (oro)

El mercado del oro está en gran medida ignorando el contexto energético global. Esto se debe en parte a que, aunque los precios del petróleo están elevados, aún se mantienen cerca de los 100 dólares por barril, mientras que un acuerdo integral entre EE.UU. e Irán sigue siendo lejano.

En esta etapa, el oro reacciona principalmente a las expectativas de inflación y tasas de interés. Una inflación moderada tiende a favorecer al oro, pero un aumento fuerte y sostenido —como en las décadas de 1970 y 1980— podría generar un ajuste significativo en las expectativas de tasas en EE.UU.

Las declaraciones de Powell tras la decisión de la Fed serán clave, especialmente en cómo el banco central evalúe los riesgos inflacionarios. Si las tensiones geopolíticas disminuyen y la inflación resulta transitoria, los inversionistas podrían volver a centrarse en factores estructurales como los altos niveles de deuda global y la diversificación de reservas desde el dólar hacia el oro.



Fuente: xStation5

US500 (S&P 500)

El S&P 500 y sus futuros han alcanzado nuevos máximos históricos, lo que sugiere que los inversionistas están dejando de lado los riesgos geopolíticos y enfocándose en expectativas de mejora económica.

Hasta ahora, los resultados corporativos han sido sólidos. Tesla reportó crecimiento tanto en ingresos como en beneficios, además de destacar perspectivas positivas en inteligencia artificial y robótica.

Los resultados de esta semana de Meta, Microsoft y Alphabet serán determinantes. Estas compañías probablemente definirán si la narrativa impulsada por la inteligencia artificial puede seguir llevando a los principales índices estadounidenses a niveles aún más altos. Las tres publicarán resultados tras el cierre del miércoles.



Fuente: xStation5