Tres mercados para seguir la próxima semana: EURUSD, CH50cash, OIL (08.05.2026)

La temporada de resultados en Wall Street está prácticamente terminando, mientras que los inversionistas estadounidenses están ignorando en gran medida la aún tensa situación en Medio Oriente. La volatilidad en el mercado del petróleo continúa elevada debido a la incertidumbre sobre si la región se está acercando a la paz o a una nueva escalada de hostilidades.

Se espera que esta semana sea particularmente interesante para los mercados. Por un lado, se publicará el informe de inflación en EE.UU., el cual es crucial para las perspectivas de la Reserva Federal. Por otro lado, el mandato de Jerome Powell como presidente de la Fed está llegando oficialmente a su fin. Además, el mercado seguirá de cerca una reunión entre Donald Trump y Xi Jinping en China. Los mercados clave a monitorear en los próximos días incluyen EURUSD, CH50cash (China A50) y OIL (Brent crude).

EURUSD

Los precios de la energía continúan presionando a la moneda europea, mientras que los inversionistas permanecen enfocados en la posibilidad de un rápido acuerdo de paz en Medio Oriente. Una vez que disminuyan las tensiones geopolíticas, se espera que la atención vuelva a centrarse en la política monetaria.

El lunes, el Senado se prepara para confirmar a Kevin Warsh como nuevo presidente de la Fed, mientras que el viernes marcará el último día de Jerome Powell en el cargo, aunque se espera que permanezca en la Junta de Gobernadores. El principal foco para los mercados será el informe de inflación CPI de EE.UU. correspondiente a abril, esperado en torno al 3,7%, casi el doble del objetivo de la Fed.

A pesar de los elevados niveles de inflación, los inversionistas aún no esperan que la Fed bajo el nuevo liderazgo vuelva a subir las tasas de interés.

CH50cash (China A50)

Esta semana también traerá datos macroeconómicos clave desde China, incluyendo las cifras de inflación CPI y PPI que serán publicadas el lunes. Sin embargo, el principal foco del mercado será la reunión entre el presidente de EE.UU., Donald Trump, y el presidente chino, Xi Jinping.

Los mercados esperan una posible extensión del acuerdo comercial firmado el otoño pasado. Es probable que Trump impulse un aumento en las compras chinas de productos estadounidenses como soja, gas, carbón y aviones de Boeing. A cambio, se espera que China busque una flexibilización de las restricciones sobre las exportaciones tecnológicas, particularmente en el sector de semiconductores.

Si emergen señales positivas desde la reunión, el CH50cash (China 50), que recientemente cotizó cerca de sus niveles más altos desde 2022, podría extender las ganancias, potencialmente avanzando hacia niveles vistos por última vez en 2020.

OIL

El primer fin de semana completo de mayo trajo una volatilidad significativa en el mercado del petróleo, con movimientos de precios de alrededor de 20 USD por barril. Finalmente, los precios retrocedieron nuevamente por debajo de los 100 USD para el WTI y ligeramente por encima de los 100 USD para el Brent.

Aunque hubo una escalada menor en las tensiones en Medio Oriente, no parece que Donald Trump esté buscando un conflicto a gran escala antes de su visita a China. Desde la perspectiva de los datos, los traders también deberían seguir el informe de inventarios del DOE el miércoles, junto con las actualizaciones mensuales de OPEP y la IEA sobre el mercado petrolero.

También vale la pena señalar que Estados Unidos registró recientemente exportaciones de petróleo en niveles récord, lo que podría contribuir a nuevas caídas en los inventarios en el futuro.