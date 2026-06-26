Tres mercados para seguir la próxima semana: EURUSD, Oro y US500 (26.06.2026)

La semana pasada trajo un alivio temporal de las tensiones geopolíticas, impulsado en parte por las señales de conversaciones de paz y un alto al fuego entre Estados Unidos e Irán, lo que llevó a los precios del petróleo de vuelta a niveles previos al conflicto. La próxima semana se perfila como uno de los períodos más importantes para los mercados globales en mucho tiempo. Los inversionistas enfrentarán una convergencia de catalizadores de alto impacto: el foro anual del Banco Central Europeo (BCE) en Sintra, Portugal, los cruciales datos de IPC de la zona euro y el esperado informe de nóminas no agrícolas (NFP) de Estados Unidos, adelantado debido a un feriado en ese país. En medio de un calendario macroeconómico tan cargado, será clave seguir de cerca al EURUSD, el Oro y los futuros del US500.

EURUSD

El par de divisas más negociado del mundo quedará esta semana atrapado en un choque directo de narrativas entre el Banco Central Europeo y la Reserva Federal. El EURUSD retrocede hacia el nivel de 1,14 a medida que disminuyen las expectativas de nuevas alzas de tasas de interés en Estados Unidos. ¿Qué observarán los inversionistas?

Desde el lunes hasta el miércoles, la atención del mercado estará centrada en el foro económico del BCE en Sintra, donde está previsto que intervengan la presidenta del banco, Christine Lagarde, y el recién nombrado presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh. Los operadores buscarán pistas sobre la trayectoria futura de la política monetaria, mientras ambos bancos centrales continúan enfrentando una inflación persistentemente elevada. Lagarde hablará tan pronto como el lunes, mientras que un panel con Warsh y otros importantes banqueros centrales tendrá lugar el miércoles 1 de julio.

Los datos del IPC de las principales economías de la zona euro y del bloque en su conjunto, que se publicarán el martes y miércoles, podrían incrementar significativamente la volatilidad. Las previsiones apuntan a una caída de la inflación general armonizada (IAPC) hasta el 3,0% interanual, desde el 3,2% registrado en mayo, junto con una posible moderación de la inflación subyacente. Aunque las presiones sobre los precios se están reduciendo gracias a los menores costos de los combustibles, estos niveles siguen estando muy por encima del objetivo, obligando al BCE a mantener una postura vigilante.

La prueba definitiva para el EURUSD llegará con el informe de nóminas no agrícolas (NFP) del jueves. El mercado espera otra lectura sólida, aunque inferior al excelente dato de mayo, mientras que se proyecta que la tasa de desempleo permanezca estable en 4,3%. Un nuevo informe de empleo muy superior a las expectativas reavivaría significativamente las expectativas de nuevas alzas de tasas en Estados Unidos.

Oro

El Oro cayó por debajo de los 4.000 dólares por onza la semana pasada, presionado principalmente por las persistentes expectativas de una política monetaria restrictiva en Estados Unidos. Aunque el metal precioso logró estabilizarse tras poner a prueba ese nivel, la avalancha de datos que se publicará en Estados Unidos apunta a mantener una elevada volatilidad en el mercado.

Los precios del metal precioso siguen estrechamente vinculados al sentimiento respecto de Medio Oriente y a la solidez del alto al fuego entre Estados Unidos e Irán. Actualmente, este mercado está gobernado por una clara paradoja: cualquier nueva escalada del conflicto geopolítico podría ejercer, paradójicamente, presión bajista sobre el metal, impulsada por el temor de que una mayor inflación provoque un endurecimiento más agresivo de la política monetaria por parte de los bancos centrales. En cambio, señales concretas de paz reducen el riesgo de nuevas alzas de tasas, brindando apoyo al Oro, aunque algunos analistas sostienen que esto elimina parte de la prima de riesgo geopolítico incorporada en el activo.

La intervención de Kevin Warsh en Sintra, junto con los próximos índices ISM de gestores de compras y el informe de nóminas no agrícolas (NFP), actuarán como catalizadores clave para el mercado del Oro. Cabe destacar que el informe de empleo se publicará el jueves, ya que los mercados estadounidenses permanecerán cerrados el viernes con motivo de la celebración del Día de la Independencia, el sábado 4 de julio.

Futuros del US500

El principal índice bursátil de Wall Street enfrenta una semana de negociación intensa, aunque más corta de lo habitual. Debido al feriado del Día de la Independencia, el mercado de bonos cerrará anticipadamente el jueves. El viernes, las bolsas estadounidenses permanecerán completamente cerradas, dejando únicamente la negociación de futuros sobre índices durante una sesión reducida.

Los inversionistas analizarán una batería completa de datos del mercado laboral en un período de tiempo muy concentrado. El martes se conocerá el informe de ofertas de empleo JOLTS, para el cual se espera una disminución de las vacantes, señalando una moderación de la demanda laboral entre las grandes empresas. Posteriormente se publicará el informe de empleo privado ADP el miércoles y las nóminas no agrícolas (NFP) oficiales el jueves. Curiosamente, las cifras de empleo en Estados Unidos están recibiendo un impulso significativo debido a la Copa Mundial de la FIFA, lo que podría distorsionar el dato principal, ya que se anticipa un importante aumento en las contrataciones dentro de los sectores de hospitalidad y entretenimiento.

Igualmente importante es que la temporada de resultados corporativos comienza a tomar impulso. Tras el cierre del mercado del martes, Nike y Constellation Brands publicarán sus resultados, ofreciendo una visión sobre la fortaleza del consumidor estadounidense. Además, desde el lunes los inversionistas estarán atentos a las decisiones de la Corte Suprema de Estados Unidos en casos de alto perfil relacionados con Donald Trump, así como a la posible destitución de la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, factores que podrían pesar temporalmente sobre el sentimiento en Wall Street.