Trump advierte nuevamente a Irán mientras aumenta la tensión geopolítica

- Trump afirma que Irán busca un acuerdo, pero advierte sobre consecuencias si no lo acepta.
- El mercado reacciona negativamente ante el aumento del riesgo de escalada.
- Se eleva la posibilidad de una acción militar directa de EE.UU. contra Irán.
- Trump afirma que Irán busca un acuerdo, pero advierte sobre consecuencias si no lo acepta.
- El mercado reacciona negativamente ante el aumento del riesgo de escalada.
- Se eleva la posibilidad de una acción militar directa de EE.UU. contra Irán.
Donald Trump afirmó a través de Truth Social que Irán está muy interesado en alcanzar un acuerdo con Estados Unidos, aunque públicamente intenta mostrarse como un “negociador duro”. Al mismo tiempo, reiteró una advertencia clara: Teherán podría enfrentar consecuencias si no acepta un acuerdo en los términos planteados por Washington antes de que sea demasiado tarde.
Según sus propias palabras:
“Los negociadores iraníes son muy diferentes y ‘extraños’. Nos están ‘rogando’ por un acuerdo, lo cual deberían hacer ya que han sido militarmente devastados, sin ninguna posibilidad de recuperarse, y aun así públicamente dicen que solo están ‘evaluando nuestra propuesta’. ¡INCORRECTO! Será mejor que se pongan serios pronto, antes de que sea demasiado tarde, porque cuando eso ocurra, NO HAY MARCHA ATRÁS, ¡y no será agradable! Presidente DJT”
Mercados: aumenta la tensión y cae el apetito por riesgo
El sentimiento del mercado muestra un claro deterioro en la jornada, con los inversores incorporando un mayor riesgo de escalada en Medio Oriente. Previamente, el medio Axios informó que Estados Unidos estaría considerando un “golpe final” contra Irán, que incluiría una operación terrestre junto con bombardeos masivos, lo que eleva significativamente la incertidumbre geopolítica.
Fuente: xStation
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