- Los resultados de TSMC han superado las expectativas de mercado.
- La compañía ha registrado un aumento de los beneficios del 35% en su cuarto trimestre.
- Tras la presentación, las acciones de TSMC se han disparado un 2,5%.
TSMC cerró el cuarto trimestre con resultados récord, registrando un aumento del 35% en sus beneficios y superando con creces las previsiones de los analistas. El gigante de los semiconductores está demostrando resiliencia ante la incertidumbre geopolítica y los posibles aranceles, beneficiándose del auge global de la IA, que continúa impulsando su racha de crecimiento. Los resultados son una señal importante para Wall Street sobre el dinamismo del sector de la IA y podrían indicar el regreso de fuertes subidas en acciones como Nvidia y AMD.
Cifras clave de los resultados de TSMC
- Beneficios superiores a lo esperado: El beneficio neto alcanzó los 505.740 millones de dólares taiwaneses, superando la estimación de consenso de 478.400 millones de dólares taiwaneses.
- Hito en ingresos: Los ingresos trimestrales superaron el billón de dólares taiwaneses por primera vez (33.090 millones de dólares), impulsados por ocho trimestres consecutivos de crecimiento interanual.
- Actualización de gastos de capital (capex): La inversión de capital para 2025 ascendió a 40.900 millones de dólares, situándose dentro del rango de pronóstico de la compañía de 40.000 a 42.000 millones de dólares.
Catalizadores estratégicos
- Dominio de la IA: La computación de alto rendimiento sigue siendo el principal motor del negocio; los chips avanzados (de 7 nm o menos) representan actualmente el 77% de los ingresos por obleas.
- Impulso inversor en Estados Unidos: TSMC está consolidando su presencia en EE. UU. con una inversión total proyectada de 165.000 millones de dólares, que incluye una inversión inicial de 65.000 millones de dólares y un nuevo compromiso de 100.000 millones de dólares con el presidente Trump. Una planta en Arizona ya está operativa, y se espera una mayor expansión como parte de los acuerdos comerciales pendientes.
- Perspectivas del mercado: Si bien la demanda de IA es sólida, la compañía se enfrenta a dificultades en el sector móvil, y los analistas pronostican una caída del 11,6% en los envíos de teléfonos inteligentes en 2026 debido a la escasez de chips memoria.
Cotización de las acciones de TSMC
Las acciones de TSMC subieron aproximadamente un 2,5% en las operaciones previas a la apertura del mercado en Wall Street, a pesar de que el RSI diario rondaba niveles de sobrecompra. Por lo tanto, el precio está recuperando las pérdidas de las dos últimas sesiones, impulsadas por la ansiedad previa a la publicación de resultados, aunque los compradores se mantienen cautelosos a la hora de impulsar la acción por encima de su último máximo histórico.
