Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM.US) ha publicado hoy sus resultados correspondientes al segundo trimestre de 2026, superando ampliamente las expectativas del mercado y confirmando que el auge de los chips para inteligencia artificial no muestra señales de desaceleración.

El beneficio neto se disparó un 77,4% interanual, hasta los 706.560 millones de dólares taiwaneses (sobre 22.000 millones de dólares), mientras que los ingresos alcanzaron 1,27 billones de NT$ (aproximadamente 39.600–40.200 millones de dólares estadounidenses), lo que representa un incremento del 36% respecto al mismo periodo del año anterior.

Principales cifras de los resultados de TSMC

TSMC superó las previsiones del consenso del mercado en todos los indicadores clave, incluidos los ingresos, los márgenes y el beneficio operativo.

Fuente: XTB

Un margen bruto del 67,7% es especialmente significativo. TSMC no solo superó sus propias previsiones, sino que lo hizo gracias a mejoras en los costes y a una mayor utilización de la capacidad, en lugar de simplemente por el volumen de producción.

El segmento de HPC sigue siendo el motor de crecimiento de la firma

El segmento de Computación de Alto Rendimiento (HPC) —que incluye aceleradores para inteligencia artificial y procesadores para servidores— continúa siendo el principal motor del crecimiento de TSMC. Su contribución a los ingresos aumentó hasta el 66%, frente al 60% registrado hace un año, mientras que el peso del negocio de smartphones descendió al 22%.

Desde el punto de vista geográfico, Norteamérica elevó su participación hasta representar el 78% de los ingresos, reflejando el elevado volumen de pedidos de Nvidia, Apple y Broadcom para los nodos tecnológicos más avanzados.

Las tecnologías de 7 nanómetros e inferiores (tecnologías avanzadas) representaron el 77% de los ingresos por obleas , frente al 74% del primer trimestre.

El nodo de 3 nanómetros ya genera el 30% de los ingresos por obleas , mientras que el de 2 nanómetros , aunque apenas representa el 3% , está experimentando un rápido crecimiento.

Los envíos de obleas aumentaron hasta 4,34 millones de unidades , frente a los 4,17 millones del primer trimestre.

La posición de caja e inversiones financieras ascendió en 134.400 millones de dólares taiwaneses (NT$), hasta situarse en 3,52 billones de NT$.

Cabe destacar que los inventarios aumentaron en 7 días, hasta 87 días, debido al incremento de la producción del nodo de 2 nanómetros (N2). Según TSMC, este aumento responde al proceso normal de preparación para la fabricación de la próxima generación de chips y no refleja problemas de demanda.

TSMC mejora sus previsiones para el tercer trimestre y para el conjunto de 2026

La dirección de TSMC ha elevado de forma significativa sus previsiones, lo que supone el mensaje más relevante del informe para los inversores.

Ingresos del tercer trimestre de 2026: entre 44.600 y 45.800 millones de dólares , lo que supone un crecimiento aproximado del 12% respecto al trimestre anterior y del 37% interanual en el punto medio del rango previsto.

Margen bruto previsto: entre el 65% y el 67% .

Margen operativo previsto: entre el 56% y el 58% .

Ejercicio 2026: la compañía espera que los ingresos crezcan algo más del 40% interanual en dólares estadounidenses, revisando al alza la previsión anterior, que apuntaba a un crecimiento superior al 30% .

Inversión en capital (Capex) para 2026: aumentará hasta un rango de 60.000-64.000 millones de dólares, frente a la previsión anterior de 52.000-56.000 millones, lo que supone un nivel récord de inversión.

El consejero delegado de TSMC, C.C. Wei, destacó que "la megatendencia de la inteligencia artificial está impulsando una creciente necesidad de capacidad de procesamiento, lo que incrementa la demanda de los chips más avanzados". Asimismo, afirmó que, incluso con la ampliación de la capacidad productiva en Estados Unidos, la empresa no podrá satisfacer toda la demanda estadounidense durante los próximos años.

Expansión en Estados Unidos y nuevos centros tecnológicos

TSMC anunció una inversión adicional de 100.000 millones de dólares en Arizona, lo que elevará la inversión total del complejo hasta aproximadamente 265.000 millones de dólares. El proyecto contempla nuevas plantas de fabricación y centros de encapsulado avanzado, en línea con la estrategia de relocalización industrial impulsada por la Administración Trump.

Además, la compañía está construyendo tres nuevas fábricas de chips de 3 nanómetros en Taiwán, Arizona y Japón. Por su parte, la tecnología de próxima generación A14 tiene previsto iniciar su producción en masa en 2028 y ya ha despertado un fuerte interés entre clientes de los sectores de smartphones y computación de alto rendimiento.

¿Qué se puede esperar de TSMC?

Los resultados de TSMC y la revisión al alza de sus previsiones envían un mensaje claro: la demanda de infraestructura para inteligencia artificial continúa superando a la oferta, lo que contribuye a disipar las preocupaciones sobre una posible burbuja de inversión por parte de grandes empresas tecnológicas como Meta.

Al mismo tiempo, el director financiero señaló que la inversión en capital durante los próximos tres años será considerablemente superior a la realizada en los tres años anteriores. Esto implica una mayor presión sobre el flujo de caja libre, pero también confirma que el ciclo de inversión en inteligencia artificial tiene un carácter estructural y de largo plazo.

Para las acciones de TSMC, que ya acumulan una revalorización cercana al 40% en lo que va de año, los principales riesgos siguen siendo su elevada valoración y la velocidad de implantación de la tecnología de 2 nanómetros. Sin embargo, desde un punto de vista fundamental, la compañía continúa reforzando su posición de liderazgo, cercana al monopolio, en la fabricación de los chips más avanzados del mundo.

Cotización de las acciones de TSMC

El gráfico diario de las acciones de TSMC muestra una fuerte tendencia alcista desde abril de 2025 (con un mínimo de alrededor de 135 USD) hasta julio de 2026, y con el precio actualmente en el rango de 413–419 USD, poco después de la publicación de resultados récord para el segundo trimestre de 2026. El precio de las acciones de TSMC se encuentra por encima de todas las EMA clave (50, 100, 200), lo que confirma la tendencia alcista en curso, aunque el RSI en 45,4 indica una desaceleración temporal del impulso tras el reciente pico en torno a los 456 USD. También hay un movimiento previo a la apertura del -1,43%, lo que sugiere una toma de beneficios a corto plazo tras una serie de nuevos máximos y la publicación de los resultados trimestrales.