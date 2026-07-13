TSMC vuelve a demostrar a los inversores que el auge de la inteligencia artificial se mantiene sólido. El fabricante taiwanés de semiconductores publicó cifras récord de ingresos para el segundo trimestre, antes de la publicación oficial de sus resultados trimestrales completos. Dichos resultados se publicarán esta semana y constituirán uno de los eventos clave para todo el sector tecnológico, ya que los inversores estarán atentos no solo a las cifras, sino, sobre todo, a los comentarios sobre la continua demanda de chips de IA y las perspectivas para los próximos trimestres.

Datos clave publicados por TSMC

Los ingresos de la compañía en el segundo trimestre alcanzaron los 1,27 billones de dólares taiwaneses, o aproximadamente 39.600 millones de dólares estadounidenses.

Las ventas aumentaron un 36% interanual, superando las expectativas de los analistas.

Solo en junio, los ingresos crecieron alrededor de un 68% en comparación con el mismo período del año anterior.

El principal motor de crecimiento sigue siendo la fuerte demanda de los semiconductores más avanzados utilizados en la infraestructura de inteligencia artificial.

La importancia de estas cifras va mucho más allá del desempeño de una sola empresa. TSMC se encuentra en el centro de todo el ecosistema de inteligencia artificial. En sus fábricas taiwanesas se producen algunos de los semiconductores más avanzados del mundo, incluidos los utilizados por Nvidia y otras importantes empresas tecnológicas. Por lo tanto, los sólidos datos de ventas de TSMC pueden considerarse uno de los mejores indicadores de que las empresas tecnológicas siguen invirtiendo agresivamente en la expansión de su capacidad de procesamiento.

TSMC bate récords y se aleja de la narrativa pesimista sobre la IA

Es importante destacar que los resultados de TSMC se dan en un momento en que algunos inversores han comenzado a cuestionar si las valoraciones actuales de las empresas relacionadas con la IA ya reflejan en exceso su crecimiento futuro. Entre las preocupaciones se encuentra si el enorme gasto de las mayores empresas tecnológicas del mundo podría conducir a un exceso de capacidad de procesamiento y a una sobreinversión en infraestructura de IA.

Por ahora, sin embargo, los datos de TSMC no respaldan este escenario. Los ingresos récord del mayor fabricante mundial de semiconductores avanzados demuestran que la demanda de tecnologías de vanguardia se mantiene fuerte y que el gasto de las principales empresas tecnológicas se está traduciendo en pedidos reales. TSMC es uno de los lugares donde resulta más fácil evaluar si el actual ciclo de inversión en IA está realmente respaldado por fundamentos económicos sólidos.

Al mismo tiempo, el desarrollo de chips de IA propios por parte de empresas como Meta, Google y Amazon no implica necesariamente un debilitamiento de la posición de TSMC ni del sector de semiconductores en su conjunto. Por el contrario, independientemente de quién diseñe un chip en particular, su producción sigue requiriendo las tecnologías de fabricación más avanzadas, que exigen una enorme inversión y capacidades de producción altamente especializadas. En este ámbito, TSMC sigue siendo uno de los eslabones más importantes de todo el mercado.

Alivio para los inversores

Por supuesto, las altas valoraciones de las empresas tecnológicas siguen siendo una de las principales preocupaciones de los inversores. Los próximos trimestres deberán confirmar que los miles de millones invertidos en inteligencia artificial se traducirán en un mayor crecimiento de los ingresos y los beneficios. Sin embargo, los datos actuales de TSMC alivian parcialmente estas preocupaciones. Demuestran que el desarrollo de la IA no se basa únicamente en las expectativas del mercado, sino que ya está generando una demanda real de infraestructura avanzada.

En este contexto, los resultados de TSMC no solo son una señal positiva para la propia empresa, sino también una importante confirmación para el sector tecnológico en general. Las empresas más grandes pueden cambiar la forma en que desarrollan sus soluciones de IA, pero la tendencia general se mantiene. El mundo requiere cada vez mayor capacidad de procesamiento, lo que implica una demanda continua de semiconductores avanzados.