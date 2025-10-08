¡UBS eleva el precio objetivo de Micron! Las acciones siguen subiendo

Las acciones suben más de 120% en el año , reflejando la confianza del mercado, aunque con señales de posible sobreextensión.

UBS eleva el precio objetivo a 225 USD , manteniendo recomendación de Compra ante el sólido crecimiento del mercado HBM.

Las noticias positivas para Micron Technology (MU) no se detienen. El banco UBS ha elevado su precio objetivo de 195 a 225 USD por acción, reforzando la confianza del mercado en el fabricante de chips de memoria. El optimismo se apoya en el aumento sostenido de la demanda de memoria HBM (High Bandwidth Memory), componente clave en el desarrollo de inteligencia artificial (IA) y sistemas de computación avanzada.

UBS revisó al alza sus proyecciones, estimando que la demanda global de HBM alcanzará los 17,1 mil millones de GB en 2025 y 27,2 mil millones de GB en 2026, cifras superiores a sus previsiones anteriores. NVIDIA figura entre los principales clientes, lo que refuerza las perspectivas de crecimiento de ingresos para Micron.

No obstante, el informe también advierte sobre limitaciones de capacidad productiva, ya que la nueva planta de Micron en Idaho no alcanzará su plena producción hasta la segunda mitad de 2027, lo que podría moderar el ritmo de expansión.

A pesar de ello, el sentimiento del mercado se mantiene claramente positivo. Las acciones de Micron suben un 5% en la sesión de hoy y acumulan una revalorización superior al 120% desde enero. El nuevo objetivo de UBS podría actuar como un catalizador adicional, aunque los analistas recomiendan cautela y seguir de cerca si la empresa logra mantener este ritmo de crecimiento tan acelerado.

