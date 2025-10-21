UBS refuerza la confianza en Newmont (NEM): nuevo precio objetivo sube a $105,50

Newmont es la minera de oro más grande del mundo , con una producción estimada de 5,6 millones de onzas para 2025 y una sólida posición estratégica global.

Las principales firmas de inversión han mejorado consistentemente sus valoraciones sobre NEM en el último mes.

UBS eleva el precio objetivo de Newmont a $105,50 , lo que representa un aumento del 14,67% respecto a la estimación anterior.

UBS mantiene su confianza en Newmont y ajusta su precio objetivo al alza

El 16 de octubre de 2025, el analista Daniel Major de UBS publicó un nuevo análisis sobre Newmont Corporation (NEM), en el cual reafirma su calificación de “Compra” y ajusta el precio objetivo de la acción desde $92,00 a $105,50, lo que representa un incremento del 14,67%. Este movimiento refleja una visión positiva y sostenida sobre el potencial de crecimiento de la compañía minera.

Una tendencia alcista impulsada por los analistas

Newmont ha recibido varias mejoras en sus calificaciones durante las últimas semanas, lo que refuerza la confianza del mercado en la empresa. Entre los cambios más recientes se destacan:

Citigroup (15 oct 2025) : mantiene calificación de Compra, eleva precio objetivo de $74,00 a $104,00 (+40,54%).

CIBC (10 oct 2025) : mejora calificación de Neutral a Outperformer, y eleva objetivo de $78,00 a $112,00 (+43,59%).

Raymond James (23 sep 2025) : mantiene Outperform, sube objetivo de $77,00 a $84,00 (+9,09%).

UBS (19 sep 2025) : reafirma Compra, sube objetivo de $70,00 a $92,00 (+31,43%).

RBC Capital (10 sep 2025): mejora de Sector Perform a Outperform, sube objetivo de $66,00 a $95,00 (+43,94%).

Estas mejoras consecutivas sugieren un claro consenso alcista y una visión sólida respecto al desempeño estratégico de Newmont en el mercado global.

Newmont: liderazgo global en la minería de oro

Newmont Corporation es reconocida como la minera de oro más grande del mundo. Desde su fusión con Goldcorp en 2019 y la integración de activos con Barrick Gold en Nevada, la empresa ha consolidado una cartera diversificada que se extiende por América, África, Australia y Papúa Nueva Guinea.

En noviembre de 2023, Newmont adquirió a su competidor Newcrest, fortaleciendo aún más su posición. Se espera que en 2025 alcance una producción de 5,6 millones de onzas de oro, tras la venta de minas de menor tamaño y mayor costo. Además del oro, Newmont también produce cobre, plata, zinc y plomo como subproductos.

A finales de 2024, la compañía contaba con reservas suficientes para dos décadas, lo que respalda su solidez a largo plazo.

Estimaciones y proyecciones del mercado para NEM

Fuente: xStation 5

Según las proyecciones de 19 analistas, el precio objetivo promedio para la acción de Newmont (NEM) es de $95,54, con estimaciones que van desde $69,00 hasta $115,00. En relación al precio actual de $97,64, el promedio sugiere una leve corrección del 2,15%, aunque el techo estimado presenta espacio para crecimiento.

En cuanto a las recomendaciones generales: